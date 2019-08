Ảnh hưởng bão số 3: Hải Dương ngập lụt, Hải Phòng bật gốc cây xanh

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối và đêm qua (02/8) bão số 3 đã đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 - Wipha sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới,, gần sáng 3/8, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có gió tây đến tây bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 kèm theo mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 2/8 - 7h ngày 3/8 phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi lớn hơn: TP Chí Linh 77mm, TP Hải Dương 47mm, các huyện Kinh Môn 72mm, Thanh Hà 64mm, Kim Thành 61mm...Ngày 3/8, tỉnh Hải Dương tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trời có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiều tuyến phố tại TP Hải Dương đã bị ngập lụt do mưa lớn như đường Ngô Quyền, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Thị Duệ, Đức Minh, Vũ Hựu... Nhiều nhà dân phải che cửa nhưng cũng không ngăn được nước vào nhà. Đường phố ngập nước tự 30 đến 50 cm khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Hệ thống thoát nước không thoát kịp khiến các con phố bị ngập lụt. Nước ngập đến tận cổng một ngân hàng trên đường Nguyễn Lương Bằng. Nhiều xe ô tô di chuyển chậm do nước ngập. Nhiều nhà hàng quán ăn phải đóng cửa. Ký túc xá trường Cao đẳng Hải Dương cũng bị ngập nước. Nước ngập sâu trên phố Ngô Quyền. Những con phố giao với Nguyễn Lương Bằng cũng trong tình trạng ngập lụt. Xe máy bị hư hỏng do đi vào khu vực nước ngập. Nước sâu 40 cm ngập bánh xe bus. Điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Duệ với đường Nguyễn Lương Bằng bị ngập sâu. Đường Đức Minh cũng bị ngập, giao thông đi lại khó khăn. Trạm xăng dầu cũng bị ngập do nước lớn. Nhiều nhà dân phải đóng kín cửa. Đường phố hóa thành sông. Nơi đâu cũng trong tình trạng ngập nước. Nhìn cảnh này ngỡ sóng trên sông. Cuộc sống người dân bị đảo lộn. Như một biển nước. Người đi xe máy trên phố Nguyễn Lương Bằng gặp nhiều khó khăn. Đầu đường Nguyễn Lương Bằng ngập khoảng 20 cm nhưng càng vào sâu nước càng ngập lớn. Đường vào chợ Thanh Bình nước ngập, người dân không đi mua sắm như thường lệ. Bước từ nhà xuống phố mà ngỡ lội xuống sông. Một chiếc ô tô ngần ngại khi lưu thông vào khu vực ngập nước. Cả tuyến phố vài km ngập trắng băng. Đường vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương ngập sâu trong nước khiến việc đi lại của người nhà các bệnh nhân gặp nhiều khó khăn. Một điểm chờ xe bus, người dân phải xắn quần đợi xe. Nhiều cây xanh trên phố ở TP Hải Dương bị bật gốc. Nằm ngả nghiêng trên vỉa hè. Tại TP Hải Phòng, gió bão số 3 đã quật ngã nhiều cây xanh. Một cây xanh bị bật gốc. Lực lượng chức năng nhanh chóng thu dọn những cây xanh bị đổ. Cây cột điện cũng bị gãy ngang thân. Một cây xanh đổ ngang đường, lực lượng chức năng phải nhanh chóng cắt dọn. Một cây xanh khác cũng lấp hết đường đi. Lực lượng CSGT tham gia dọn cây bị đỗ gãy.

