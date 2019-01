Ảnh: Chợ Quảng An tràn ngập hoa đào ngày cận Tết Nguyên đán 2019

Còn hai tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán 2019, nhưng ghi nhận của PV Kiến Thức sáng ngày 19/1, tại khu vực chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) hoa đào đã được tiểu thương bán rất nhộn nhịp. Hoa đào bán ở chợ Quảng An chủ yếu được tiểu thương mua lại từ những người nông dân trồng đào tại làng hoa Nhật Tân. Tiểu thương sau đó mang đào ra đây bán. Nhiều người dân Thủ đô tìm đến chợ hoa Quảng An mua đào chơi Tết trong sáng nay. Mỗi cành đào như thế này thường được bán với giá từ 150 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng, tùy theo kích cỡ, hình dáng và cánh hoa nở trên cành đào. Dù chưa đến Tết Nguyên đán nhưng người dân đã đổ xô đến chợ Quảng An mua đào rất đông, điều này khiến các tiểu thương khá vui mừng. Cánh hoa đào khoe sắc rực rỡ ở chợ hoa Quảng An. Tiểu thương hối hả chở đào ra chợ Quảng An đáp ứng nhu cầu người chơi đào xuân sớm. Đối với những cành đào có thế đẹp giá có thể lên tới tiền triệu. Tiểu thương sẵn sàng vận chuyển hoa đào đến cho khách, nếu khách mua có nhu cầu. Đối với nhiều người việc chọn đào chơi Tết khá quan trọng. Họ quan niệm rằng đào phải có nụ, có lá mới nhiều lộc. Do vậy, những cành đào có nhiều nụ, hoa, lá cành như thế này được chú ý rất nhiều. Do lượng người đổ xô đến khu vực chợ Quảng An rất đông khiến các đoạn đường xung quanh chợ luôn rơi vào cảnh ùn tắc, ô tô xe máy phải di chuyển ì ạch. Con đường nhỏ dẫn đến chợ hoa Quảng An cũng thường xuyên ùn tắc.

