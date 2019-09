Anh chém cả nhà em ở Thái Nguyên và những sát nhân máu lạnh rúng động Việt Nam

1. Anh chém cả nhà em ở Thái Nguyên: Khoảng 18h30 ngày 14/9, ông Bùi Xuân Hồng (63 tuổi, trú tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) mang theo dao, súng và 1 chai xăng đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (60 tuổi, trú phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên). Trong lúc nói chuyện, giữa 2 bên xảy ra xô xát. Ông Hồng rút dao mang theo đâm trọng thương bà Hà và ông Nguyễn Văn Thịnh (65 tuổi, chồng bà Hà), anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể bà Hà). Do vết thương quá nặng, bà Hà đã tử vong, ông Thịnh và anh Vương bị thương. Được biết, ông Bùi Xuân Hồng có trình độ là cử nhân kinh tế, từng là Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng La Hiên (có trụ sở tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). Mục đích của ông Hồng là tìm gặp anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể bà Hà) để đòi nợ số tiền là 3 tỷ đồng. Nạn nhân hiện đang được điều trị tại bệnh viện. 2. Thảm sát 4 người gia đình em trai: Sáng sớm 1/9, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội) cầm dao truy sát gia đình người em ruột mình. Nguyên nhân vụ thảm sát được cho do mâu thuẫn đất đai. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ; bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018) tử vong tại bệnh viện. Con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) vào điều trị tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. Sau khi gây ra vụ thảm sát, Đông quay về nhà, thản nhiên uống nước và có ý định tự tử bằng điện tại nhà tắm nhưng được người thân can ngăn. Chiều 2/9, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam Nguyễn Văn Đông để điều tra tội "Giết người". Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP (áo kẻ), đấu tranh với đối tượng Nguyễn Văn Đông. Kẻ gây ra vụ thảm sát thuật lại mọi chuyện với thái độ bình thản. 3. Thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích: Khoảng 9h sáng ngày 24/8/2011, vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang) cùng bé gái 18 tháng tuổi được phát hiện nằm chết trong nhà với nhiều vết chém. Con gái lớn 8 tuổi bị chém đứt lìa bàn tay, được đưa đi cấp cứu. Tại tầng 1, tủ trưng bày vàng của tiệm bị vỡ mặt kính, toàn bộ vàng ta biến mất. Bé Trịnh Thị Bích (8 tuổi) con gái đầu chủ cửa hiệu may mắn thoát chết nhưng mang nhiều thương tích trên người. Đặc biệt, bàn tay phải của em bị tên cướp chém đứt lìa. Ngay sau đó, Bích được đưa đi cấp cứu, nối cánh tay bị đứt. Cùng thời điểm này, Lê Văn Luyện (18 tuổi, người sống cách tiệm Ngọc Bích 4 km) được anh họ đưa đến trạm xá băng bó vết thương ở tay. Ngày 26/8, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cùng lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đến kiểm tra hiện trường. Ban chuyên án với sự vào cuộc của hàng trăm điều tra viên Bộ Công an và Công an Bắc Giang được thành lập. Ngày 29/8, nhà của Luyện bị khám xét, cảnh sát tìm thấy một túi nilon đựng hàng trăm nhẫn, dây chuyền vàng (chừng 50 cây) chôn ở sau vườn. Ông Lê Văn Miên thừa nhận đã cất giấu hộ con trai túi vàng. Ngày 30/8, Luyện bị khởi tố, truy nã đặc biệt. Cha mẹ Luyện cùng hai người khác bị điều tra về hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Chiều 31/8, sau 6 ngày lẩn trốn và chỉ sau một ngày cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đặc biệt, Lê Văn Luyện đã bị bắt tại Lạng Sơn. Hắn thừa nhận là hung thủ gây ra vụ thảm sát. Trong phiên tòa xét xử mở đầu năm 2012, Lê Văn Luyện bị phạt tổng cộng 18 năm tù về 3 tội danh: Giết người; Cướp tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Lê Văn Miên - bố Luyện - bị truy tố, xét xử tội "Che giấu tội phạm" và phải nhận mức án 48 tháng tù giam. Ông Miên đã hoàn thành việc thi hành án vào ngày 29/8/2014. Trong khi đó, bà Trương Thị Thơm (mẹ Luyện) – người phụ nữ duy nhất trong nhà đã phải chịu rất nhiều đau đớn, oan nghiệt. Trong tù, Lê Văn Luyện ăn năn: "Vì cháu không có tiền bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân nên rất khó được miễn giảm án. Cháu cũng nghĩ không nên sốt ruột, cứ thuận theo tự nhiên. Nếu được ra trại, cháu muốn làm nghề Đông y, cắt thuốc chữa bệnh cứu người, để mong gột rửa, chuộc lại lỗi lầm tày trời mà cháu đã gây ra". 4. Thanh niên 18 tuổi thảm sát 5 người ở TP HCM: Ngày 9/7/2018, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) án tử hình về tội Giết người. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường hơn 198 triệu đồng tiền chi phí mai táng cho gia đình bị hại. Giữa năm 2017, Tình được người quen giới thiệu vào làm việc cho vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi) và bà Mai Thị Hồng (37 tuổi). Vì Tình thường lười biếng, mê chơi game, ăn nhậu tới sáng mới về và không chịu tăng ca nên vợ chồng bà Hồng thường la rầy và có ý định qua tết sẽ không thuê Tình nữa. Chiều 12/2/2018 (27 Tết), vợ chồng bà Hồng tổ chức liên hoan cuối năm. Tối cùng ngày, Tình nằm trên gác nghe vợ chồng bà Hồng ngồi trong phòng khách nói về việc Tình lười làm, ngủ nhiều nên Tình tức giận không ngủ được. Đến 4h sáng ngày 13/2, Tình lấy viên bi sắt cầm đi qua đi lại trên gác và tâng viên bi rơi xuống sàn gây ra tiếng động. Bà Hồng giật mình thức giấc, đi ra khỏi phòng ngủ đứng cách 3m và la Tình. Nghe bà Hồng mắng, Tình rất tức giận liền đi đến góc tủ lấy con dao xếp (mua sẵn trước đó để phòng thân) rồi xông đến đâm 2 nhát vào ngực trái của bà Hồng. Sau đó, Tình tiếp tục đâm hàng chục nhát vào người ông Mai Xuân Chinh và 3 con của ông là cháu Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và cháu Mai Hoàng Diệp (6 tuổi). Sau khi thấy cả 5 người trong gia đình anh Chinh đã chết, Tình cướp một điện thoại di động, 1 bộ trang sức, 1 laptop cho vào ba lô, 1 xe máy Wave RSX rồi bỏ đi. Trước khi đi, thấy miệng bà Hồng còn ú ớ nên Tình tiếp tục đâm 1 nhát vào cổ cho chết hẳn. Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Tình đã gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân, "xin lỗi ba mẹ vì chưa trả hiếu cho ba mẹ ngày nào đã phạm tội và trả giá bằng mạng sống của mình", bị cáo cũng xin tòa cho bị cáo được hiến tạng cho y học sau khi qua đời. 5. Giết cả nhà người yêu vì bị ngăn cấm: Rạng sáng 7/7/2015, người dân bàng hoàng phát hiện sáu người trong một gia đình bị sát hại tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước gồm: ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, chủ Công ty gỗ Quốc Anh), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai của ông Mỹ và bà Nga) bị giết chết tại tầng trệt căn biệt thự. Lê Thị Ánh Linh (20 tuổi, con gái của ông Mỹ và bà Nga) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu bà Nga) bị giết chết trên lầu. Còn Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu của bà Nga) bị giết chết ngay gần tường rào ngoài cổng. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang, từng làm trong xưởng gỗ và là người yêu cũ của con gái ông Mỹ) là nghi can chính nên đã tạm giữ Dương khi đối tượng này tới đám tang của các nạn nhân một ngày sau vụ thảm sát. ngày 10/7/2015, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Vũ Văn Tiến (24 tuổi, bạn của Dương) khi Tiến đang lẩn trốn tại một nhà trọ tại TP.HCM. Sáng 17/12, TAND tỉnh Bình Phước đưa Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại ra xử lưu động ở bãi đất trống 4 hecta ở Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành. Ba bị cáo bị truy tố tội Giết người, Cướp tài sản khi đã giết 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ. Cuối năm 2015, TAND Bình Phước tuyên phạt Dương và Tiến mức án tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản. Thoại nhận 16 năm tù về cùng tội danh. Dương chấp nhận hình phạt, xin được thi hành án sớm. Tiến và Thoại xin giảm án.

