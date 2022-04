Án nào cho 4 đối tượng hiếp dâm nữ sinh lớp 9 ở Sơn La?

Ngày 25/4, Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết vừa khởi tố bị can đối với 4 người về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Các bị can được xác định có hành vi hiếp dâm một nữ sinh lớp 9 tại xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, trong tình trạng nạn nhân say rượu, không tỉnh táo.

Theo Công an huyện Quỳnh Nhai, các bị can đều chưa đủ 18 tuổi, có người chưa đủ 16 tuổi. Vậy, hình phạt cho những bị can chưa đủ 18 tuổi?

Hình ảnh nữ sinh bị nhiều đối tượng xâm hại được lan truyền trên mạng xã hội.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi bởi hành vi lợi dụng nạn nhân không thể tự vệ được để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn là hành vi hiếp dâm, các đối tượng trong vụ việc này còn có thể bị xử lý về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nếu hình ảnh này được ghi lại và phát tán cho nhiều người xem.

"Pháp luật Việt Nam bảo vệ danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe của mọi công dân. Pháp luật cũng bảo vệ quyền tự do tình dục của mọi công dân, theo đó hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi và hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân do say rượu, ốm đau bệnh tật, do bị uống thuốc mê hoặc do nguyên nhân khách quan khác mà thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ thì đây là hành vi hiếp dâm theo quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự. Trường hợp thực hiện hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi thì người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo điều 142 bộ luật hình sự. Cụ thể bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo quy định của pháp luật thì người đủ 16 tuổi tự nguyện quan hệ tình dục với người khác thì pháp luật không can thiệp. Tuy nhiên, nếu người đã thành niên mà quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi (dù là tự nguyện) hoặc người từ đủ 14 tuổi quan hệ tình dục trái ý muốn với người khác thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại tình dục của người khác nên người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Cường nói.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Theo luật sư Cường, khi một người bị mắc bệnh tâm thần làm mất khả năng nhận thức hoặc đang tăng tình trạng say rượu, bị ảnh hưởng bởi chất hướng thần, chất kích thích... không nhận thức được hành vi của mình mà bị người khác quan hệ tình dục thì hành vi này được xác định là quan hệ tình dục trái ý muốn, người thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn trong trường hợp này sẽ bị xử lý về hành vi hiếp dâm. Nếu hành vi hiếp dâm với người dưới 16 tuổi thì đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình với người phạm tội là người đã thành niên. Với người chưa thành niên phạm tội hiếp dâm với người dưới 16 tuổi thì hình phạt cao nhất có thể tới 18 năm tù.

Luật sư Cường cho hay: "Cơ quan điều tra sẽ xác minh ngày tháng năm sinh của nạn nhân để làm rõ độ tuổi của nạn nhân làm căn cứ xem xét trách nhiệm pháp lý với những đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Nếu tính đến thời điểm nạn nhân bị thực hiện hành vi hiếp dâm mà chưa đủ 16 tuổi thì các đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm trong trường hợp này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo điều 142 bộ luật hình sự năm 2015 nêu trên.

Trường hợp đến thời điểm thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn, nạn nhân đã đủ 16 tuổi thì các đối tượng này vẫn bị xử lý hình sự về tội hiếp dâm theo điều 141 bộ luật hình sự. Với hành vi hiếp dâm có tổ chức với nạn nhâm chưa đủ 16 tuổi hoặc nhiều người hiếp một người thì người phạm tội sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình".

"Trong vụ việc này, các đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân cũng là người chưa thành niên (bộ luật hình sự gọi là người dưới 18 tuổi), bởi vậy theo quy định của pháp luật, trường hợp kết tội những người này thì sẽ không áp dụng hình phạt là tù chung thân hoặc tử hình, người phạm tội là người chưa thành niên chỉ có thể bị áp dụng tù có thời hạn nhưng cũng sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của người chưa thành niên theo quy định của pháp luật. Theo đó, những người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội sẽ phải chịu mức hình phạt không quá 18 năm tù và Không quá 12 năm tù với người từ đủ 14 tuổi nhưng dưới 16 tuổi.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi ghi hình và phát tán những hình ảnh này được thực hiện như thế nào. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy có hành vi vì hình rồi phát tán lên mạng xã hội hoặc truyền bá cho từ 10 người tiếp cận trở lên thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định tại điều 326 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tội danh này cũng có mức ảnh có thể tới 15 năm tù", luật sư Cường phân tích.

Hiện, vụ 4 đối tượng hiếp dâm nữ sinh lớp 9 ở Sơn La đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.