Án mạng trong ngôi chùa cổ và 2 kẻ lấy oán báo ơn

Chùa Minh Giám nằm ở xã Việt Hồng (huyện Thanh Hà, Hải Dương) có ông Nguyễn Hữu K. (76 tuổi) được giao chăm nom, trông giữ. Ông K. được bố trí ăn ở, sinh hoạt tại dãy nhà ngang. Sáng 16/11/2016, một người dân đến chùa chơi, gọi nhiều lần nhưng không thấy ông K. đáp lại, cũng không ai mở cửa. Nghĩ có thể ông K. tuổi cao nên ốm, người này gọi thêm vào người dân vào hỗ trợ. (Ảnh: Tiền Phong) Khi cánh cửa gian nhà giữa (nơi ông K ở) được mở ra, người dân phát hiện ông này đang nằm dưới đất, sờ vào cơ thể đã thấy lạnh ngắt. Thông tin về cái chết bất thường của người trông nom chùa Minh Giám được lập tức báo cho cơ quan công an. Tại hiện trường, lực lượng công an xác định ông K tử vong dưới đất, phía hai tai có dính máu. Trong miệng nạn nhân bị nhét bằng chiếc khăn màu trắng đục. (Nơi ông K. bị sát hại, Ảnh: Giadinh.net) Lực lượng kỹ thuật hình sự của Công an tỉnh Hải Dương xác định, ông K. tử vong do ngạt cơ học, phần đầu, cổ có nhiều vết thương, trong đó có một vết gây gẫy xương cổ. Căn cứ kết quả khám nghiệm, công an cho rằng ông K. đã bị sát hại bởi ít nhất 2 đối tượng. Tại hiện trường, đồ đạc trong căn phòng có dấu hiệu bị xô đẩy, tủ quần áo bị cạy mở, một chiếc hòm đựng tiền công đức của nhà chùa cũng đã biến mất. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Theo người dân cung cấp thì ông K. thường ngày sử dụng 2 chiếc điện thoại di động. Tuy nhiên khi được phát hiện tử vong, số tài sản này đã không còn. Các điều tra viên nhận định, đây là vụ án giết người để cướp tài sản. Khi tìm kiếm xung quanh, công an tìm thấy một con dao lưỡi sắc có cán bằng nhựa, một đôi dép tông, loại các thanh niên trẻ tuổi hay đi. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Với những dấu vết để lại, Công an tỉnh Hải Dương cho rằng hung thủ phải có quen biết với nạn nhân K. và chắc chắn không phải đối tượng chuyên nghiệp. Tiến hành xác minh về ông K, các trinh sát được biết, nạn nhân là người có gia đình, nhưng từ lâu chỉ sống một mình, trông coi chùa Minh Giám. Ông K cũng không có nhiều mối quan hệ bạn bè bên ngoài, không mâu thuẫn, thù oán với ai. (Ảnh: Internet) Hàng loạt đối tượng ở xã Việt Hồng và hai xã lân cận được rà soát. Khi rút gọn danh sách, Công an tỉnh Hải Dương chú ý đến 2 người khả nghi nhất. Đầu tiên là thanh niên xuất hiện tại hiện trường vụ án sớm nhất. Tuy nhiên, người này sau đó được giải nghi vì không liên quan. Đối tượng thứ hai là một thanh niên mới đi cai nghiện ma túy về. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Theo tìm hiểu, thanh niên này thường qua chùa và nhiều lần được ông K giúp đỡ. Tuy nhiên, những lời khai của người này được xác định là trùng khớp. Người này còn cho biết, ông K vốn là người rất tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ nhiều người, trong đó có cả những tên "choai choai" bỏ học, nghiện trò chơi điện tử. Khi rà soát nhóm đối tượng này, Công an tỉnh Hải Dương thấy nổi lên hai thanh niên ở độ tuổi 14 đến 15. Hai người này đã bỏ học, chơi bời lêu lổng và đặc biệt thường "vùi mình" ở tụ điểm chơi games. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Thêm một thông tin được người dân cung cấp, trước khi xảy ra vụ án vài ngày, họ có thấy một trong hai đối tượng trên xuất hiện tại chùa Minh Giám. Nhóm trinh sát lập tức được cử đi xác minh về hai đối tượng trên thì được biết cả hai đối tượng này đã bỏ nhà đi đâu không rõ. (Ảnh: Tri thức trẻ) Danh tính hai đối tượng ngay lập tức được làm rõ là Nguyễn Hữu Sơn (SN 2001) và Nguyễn Huy Dương (SN 2002 đều trú ở xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Sơn và Dương bỏ học khá sớm, hằng ngày chúng chơi bời, lêu lổng và thường la cà tại các quán internet. Một thông tin khác cho hay, khoảng 6h ngày 16/11, có hai thanh niên trẻ hình dáng giống với Sơn, Dương bắt xe taxi từ Việt Hồng lên Tiền Trung (Nam Sách, Hải Dương). Khi lên xe, một trong hai đối tượng cầm rất nhiều tiền lẻ, loại mệnh giá 1.000 đến 2.000 đồng. Qua rà soát, biết được Sơn và Dương đang có mặt tại ga Tiền Trung, trinh sát được lệnh bố trí, mật phục để bắt giữ. (Ảnh: CAND) Tới ga, nhóm trinh sát lại nhận được tin Sơn và Dương đã lên một chuyến xe buýt di chuyển về hướng Hà Nội. Công an tỉnh Hải Dương quyết định bám đuôi. Khi tới địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội), chiếc xe buýt dừng lại, hai thanh niên trẻ măng bước xuống, nhanh chóng đi về phía con đường vắng vẻ. Trong lúc cả hai đối tượng đang tìm cách "lẻn" sâu vào nội thành Hà Nội thì tổ công tác của Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng áp sát, bắt giữ. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận có quen biết với nạn nhân K và hay đến chùa chơi. Nhiều lần, Sơn được ông K giúp đỡ. Trong đó có lần ông K cho Sơn tiền để trả nợ. Tuy nhiên, Sơn không trả mà lấy chi tiêu riêng. Việc bị phát hiện nên ông K mắng mỏ Sơn. Do cần tiền tiêu xài, Sơn nảy sinh ý định sát hại ông K để cướp tài sản. Sơn đem kế hoạch này ra rủ bạn là Dương cùng làm. (Ảnh: CAND) Khoảng 18h30 ngày 15/11/2016, Dương vào chùa Minh Giám gặp ông K. xin cơm ăn rồi ngỏ ý muốn ngủ nhờ. Đến khoảng 21h cùng ngày, Sơn mang theo 1 ba lô đựng tuýp sắt vào chùa và cũng xin ông K cho ngủ lại. Khoảng hai tiếng sau, thấy ông K. đã ngủ say, Sơn và Dương đã ra tay sát hại. Thấy nạn nhân đã chết, hai đối tượng lấy 2 chiếc điện thoại di động và bê theo 1 hòm tôn đựng tiền công đức nhà chùa. Hai đối tượng mang chiếc hòm công đức về sông Rạng (thôn 1, xã Việt Hồng, Thanh Hà, Hải Dương) và phá khóa, lấy đi 1,6 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Báo Nghệ An) Xong việc, Sơn, Dương thuê một phòng nghỉ ngủ qua đêm. Đến sáng, cả hai tìm về quán internet để chơi, tuy nhiên do biết công an đang điều tra về cái chết của ông K nên các đối tượng sợ hãi, bắt xe bỏ trốn. Sau này, tại phiên sơ thẩm TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Sơn, Dương mỗi người 12 năm tù về các tội "Giết người và Cướp tài sản" vì khi phạm tội, hai đối tượng này chưa đủ 18 tuổi. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

