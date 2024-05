5 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 347 vụ TNGT, 138 người chết

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5), toàn quốc đã xảy ra 347 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 138 người và bị thương 285 người.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động ứng trực 100% quân số để bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ (27/4), toàn quốc xảy ra 60 vụ TNGT, làm chết 24 người, bị thương 51 người, chủ yếu trên đường bộ. Còn đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.



Ngày 28/4 toàn quốc xảy ra 71 vụ TNGT, làm chết 20 người, bị thương 68 người, đều là tai nạn giao thông đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Ngày 29/4, toàn quốc xảy ra 85 vụ TNGT, làm chết 38 người, bị thương 72 người và đều xảy ra trên đường bộ

Ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ TNGT, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Tất cả các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ, các tuyến giao thông đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023, số vụ TNGT giảm 35 vụ (9,16%), số người chết giảm 66 người (32,35%) và số người bị thương giảm 4 người (1,38%)

Ngoài ra, nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay đường sắt không ghi nhận vụ TNGT nào. Trong khi đó đường thủy xảy ra 1 vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Cũng trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động hơn 19.600 lượt tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát hiện xử lý 78.254 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 171 tỷ đồng; tạm giữ 748 xe ô tô, 29.325 xe mô tô; 584 phương tiện khác; tước 15.327 giấy phép lái xe các loại.

Đáng chú ý, số vi phạm về nồng độ cồn trong 5 ngày nghỉ lễ là 21.369 trường hợp; vi phạm về tốc độ 21.088 trường hợp; có 87 trường hợp lái xe dương tính với ma tuý; 900 trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện…

Theo đánh giá của Bộ Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay tình hình trật tự, an toàn giao thông trên cả nước cơ bản được đảm bảo; lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ lễ do người dân về quê, đi du lịch, gây ra hiện tượng ùn tắc tại các cửa ngõ khi người dân rời thành phố lớn và trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ.

