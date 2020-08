4 cán bộ tỉnh Thái Bình bị truy tố vì tiếp tay cho vợ Đường “Nhuệ”

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 cán bộ thuộc Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do liên quan tới sai phạm trong việc làm sai kết quả đấu giá đất trên địa bàn tỉnh để giúp vợ chồng Đường “Nhuệ”.

Vợ chồng Đường "Nhuệ"

Các bị can bị can bị truy tố gồm: Vũ Gia Thành (đấu giá viên, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình); Phạm Văn Hiệp (Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình); Trịnh Thị Minh Thúy (Trưởng phòng Quản lý và phát triển quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên); Hà Văn Dũng (nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN-MT tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Thị Dương (Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương).

Cơ quan tố tụng tỉnh Thái Bình xác định, trong quá trình đấu giá quyền sử dụng lô đất số 09, khu dân cư phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình diễn ra ngày 20/12/2019, các bị can là cán bộ 2 sở trên đã “nể nang” bị can Nguyễn Thị Dương để làm thay đổi kết quả đấu giá.



Theo cáo trạng, bà H. nhờ Nguyễn Thị Dương mua hộ lô đất số 09 ở phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình. Lô đất này được đấu giá công khai vào ngày 20/12/2019.

Trong đó, Vũ Gia Thành là đấu giá viên có nhiệm vụ điều hành cuộc đấu giá, Trịnh Thị Minh Thúy và Hà Văn Dũng là người giám sát, Nguyễn Thị Ngấn là thư ký. Qúa trình đấu giá, anh Vũ Thành Đ. trúng đấu giá lô đất số 09.

Lúc này, Dương muốn thay đổi kết quả trúng giá nên đã liên hệ, móc nối và nhờ các bị can Phạm Văn Hiệp, Vũ Gia Thành, Trịnh Thị Minh Thúy, Hà Văn Dũng giúp đỡ để "hô biến" kết quả theo ý mình.

Do nể nang Dương, bị can Phạm Văn Hiệp nhận bà H. là "người nhà" và đề nghị các bị can khác giúp đỡ. Vũ Gia Thành, Trịnh Thị Minh Thúy và Hà Văn Dũng đã đồng ý giúp đỡ "người nhà" của Hiệp thay đổi kết quả.

Ngày 20/12/2019, Phạm Văn Hiệp ký "Thông báo kết quả trúng đấu giá lô đất 09, với giá 29.530.000 đồng/m2. Bà H là người trúng đấu giá".

Ngoài tác động của Hiệp, Nguyễn Thị Dương cũng nhờ chồng là Nguyễn Xuân Đường cùng đàn em tìm người đấu giá thắng trước đó là anh Vũ Thành Đ. đề nghị đổi kết quả thì sẽ cho 20 triệu đồng.

Ban đầu, anh Đ. không đồng ý đổi kết quả. Nhưng trước áp lực của các đàn em Đường Dương, anh Đ. sợ bị đánh nên phải đồng ý nhường quyền đấu giá thắng cho bà Nguyễn Thị H.

Cơ quan tố tụng xác định trong vụ án này, các bị can Hiệp, Thành, Dũng và Thuý đã vì động cơ cá nhân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao cố ý thay đổi kết quả anh Vũ Thành Đ sang cho bà H.

