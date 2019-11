39 thi thể trong container vào Anh: Đoàn công tác Bộ Công an đang làm việc tại Anh, sớm có báo cáo

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm cho biết, đoàn công tác Bộ Công an đã sang đến Anh, mang theo nhiều tài liệu đối chiếu để xác định danh tính nạn nhân là người Việt trong số 39 người thiệt mạng. Dự kiến 3h chiều 4/11, đoàn sẽ có báo cáo đầu tiên về cho Bộ trưởng.

Liên quan đến việc Đoàn công tác của Bộ Công an đã lên đường sang Anh để phối hợp, làm việc với các cơ quan chức năng của Anh xác minh danh tính các nạn nhân vụ 39 người chết trong container ở Essex, ngoại ô London (Anh), trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 4/11, đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an cho biết, đoàn công tác Bộ Công an đã sang đến Anh, mang theo nhiều tài liệu đối chiếu để xác định danh tính nạn nhân là người Việt trong số 39 người thiệt mạng.



“Do ngày 3/11 là ngày chủ nhật nên đoàn công tác của Bộ chưa làm việc được và trong ngày hôm nay (thứ 2) mới bắt đầu làm việc với cơ quan chức năng phía Anh.Bây giờ mới là sáng sớm ở London nên sớm nhất cũng phải 3 giờ chiều nay lực lượng được Bộ Công an cử sang mới có báo cáo đầu tiên về cho Bộ trưởng”, Đại tướng Tô Lâm cho biết.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm.

Đại tướng Tô Lâm cho hay, Bộ Công an chỉ đạo một số công việc chính. Trong đó, trước hết là nhanh chóng xác nhận danh tính những người thiệt mạng.

“Trước thông tin có rất nhiều người Việt Nam, đoàn công tác của Bộ Công an đã mang theo tài liệu xác minh để đối chiếu với phía Anh. Khi có kết luận sẽ thông tin sớm”, tướng Tô Lâm nói và cho biết, đoàn công tác của Bộ có mang theo đầy đủ tài liệu cần thiết. Rất nhiều trường hợp mang đi để đối chứng, đối chiếu. Có những tài liệu do gia đình chủ động nhưng không phải thân nhân trong số đó.

Bộ trưởng Công an thông tin thêm, sau khi đã xác định nếu có người Việt Nam sẽ tập trung tiến hành công tác bảo hộ công dân, cụ thể sẽ phối hợp để đưa thi hài những người xấu số đó trở về nước theo đúng luật pháp của Việt Nam và Anh cũng như thông lệ quốc tế.

Người đứng đầu Bộ Công an cho hay, nhiệm vụ tiếp theo là tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, trước mắt ngăn chặn loại tội phạm này.

“Việc này điều tra quốc tế rồi, phải điều tra, kết luận sớm, vạch trần tội phạm, đưa đối tượng có liên quan ra xét xử”, Bộ trưởng Tô Lâm nói và cho biết, Bộ Công an chỉ đạo khởi tố một số vụ án tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép, phát hiện, xử lý, bắt giữ một số đối tượng có liên quan.

Đồng thời nhấn mạnh, cần ổn định được tình hình cuộc sống cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó có Anh.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, hiện cảnh sát một số nước đang tiến hành truy quét loại tội phạm này nên đề nghị Chính phủ các nước tạo điều kiện thực hiện nhưng đảm bảo ổn định, không có xáo trộn. Bên cạnh đó, Bộ trường đề nghị đưa tin chính xác, không suy diễn, không làm phức tạp thêm tình hình.

Trước thông tin nhiều gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh cho biết họ nhận được thông tin từ cảnh sát Anh thông báo việc con mình có thể nằm trong danh sách 39 người thiệt mạng , Bộ trưởng Tô Lâm cho hay đang phối hợp với cảnh sát Anh để rà soát. Còn thực tế có những gia đình không liên lạc được với con cháu nên trình báo mất tích, song sau đó phát hiện không phải do thiệt mạng ở Anh, mà có trường hợp đang làm ăn trong nước hoặc ở một số nước khác.

Đại tướng Tô Lâm khẳng định mọi thông tin chỉ khi nào có căn cứ chính xác mới kết luận được. “Tất cả hướng suy đoán đều phải có căn cứ”, ông Tô Lâm nói.

Nói về hướng hỗ trợ gia đình các nạn nhân, Bộ trưởng Công an cho biết Chính phủ đã bàn bạc, sau khi xác định sẽ bằng những biện pháp nhanh nhất để đưa người xấu số về nước theo đúng luật pháp Việt Nam, của Anh cũng như tập tục quốc tế.

Trước đó, tối 3/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương về vụ việc 39 người tử vong tại Anh.

Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo, đại diện các Bộ: Công an, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Nội chính Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo một số địa phương…

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với phía Anh xác minh danh tính các nạn nhân để sớm công bố thông tin chính thức.

Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tối qua (ngày 2/11), Đoàn công tác của Bộ Công an đã lên đường sang Anh và tối hôm nay (ngày 3/11), Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do một đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu lên đường sang Anh để phối hợp, làm việc với các cơ quan chức năng của Anh xác minh danh tính các nạn nhân trong vụ việc này.

Hôm 23/10, cảnh sát Anh phát hiện 39 người tử vong trong container nhập cảnh vào nước này ở hạt Essex, gần thủ đô London. Sau khi xuất hiện thông tin có thể có người Việt Nam trong số 39 nạn nhân, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán tại Anh làm việc với cảnh sát để xác minh quốc tịch các nạn nhân. Hơn 1 tuần sau, ngày 1/11, cảnh sát Essex thông báo rằng đến lúc này, họ tin rằng những người chết trong xe container được phát hiện ở Essex, Anh, là người Việt Nam.

Mới đây, Bộ Ngoại giao cho hay theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 1/11, cảnh sát hạt Essex vừa thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại Đông Bắc London, Anh.

Phát biểu về thông tin trên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng. Chúng tôi hết sức đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này”.

Hiện Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp tích cực xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là người mang quốc tịch Việt Nam và sớm công bố thông tin.

Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người, coi đây là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. Việt Nam kêu gọi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người, không để tái diễn những thảm kịch đau lòng tương tự.

Người Phát ngôn nhấn mạnh: “Chúng tôi cảm ơn và đánh giá cao chính phủ Anh, các cơ quan liên quan và địa phương của Anh đã tích cực triển khai khám nghiệm, cung cấp thông tin về nhận dạng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi hy vọng phía Anh sớm hoàn tất điều tra vụ việc, nghiêm trị những kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này”.