39 người Việt thiệt mạng tại Anh: Không công bố danh tính nạn nhân

Không công bố danh tính 39 nạn nhân tử vong trong container

Sáng 8/11, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trao đổi với báo chí về phương án đưa thi thể 39 nạn nhân người Việt thiệt mạng bên Anh về nước.



Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, khi tòa án ở Anh xét xử xong mới có thể đưa thi thể các nạn nhân xấu số trở về, vì phải tuân thủ nguyên tắc của phía Anh.

Nói về về phương án, số lượng máy bay đưa 39 thi hài trở về, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay, dự kiến sẽ đi một máy bay và việc đưa về sân bay nào thì hiện đang còn tính toán.

Cảnh sát Anh điều tra chiếc xe tải liên quan đến vụ việc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, các cơ quan liên quan của Việt Nam và Anh cũng đang bàn kế hoạch và chưa thể xác định được cụ thể ngày đưa thi thể những người xấu số về nước.

Hiện các cơ quan liên quan của Việt Nam đang bàn kế hoạch đưa các thi hài về với gia đình, vấn đề kinh phí, phương tiện đưa thi thể các nạn nhân về cũng đang được bàn bạc. Đồng thời khẳng định sẽ không công bố danh tính 39 nạn nhân tử vong trong container bởi đây là vấn đề nhân đạo.

Tương tự, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết danh tính các nạn nhân sẽ không được công bố.

Theo thiếu tướng Tô Ân Xô, gia đình các nạn nhân có nguyện vọng không công bố thông tin đau buồn này lên các phương tiện thông tin đại chúng. Và khi các gia đình có đề nghị, cơ quan chức năng phải tôn trọng quyền nhân thân của công dân.

“Nhiều gia đình đề nghị không công bố danh tính vì chuyện này quá đau buồn rồi”, tướng Tô Ân Xô nói.

Đồng thời, thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, trách nhiệm của Bộ Công an trong việc phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam và Anh trong việc xác định danh tính các nạn nhân đã hoàn tất. Bây giờ, Bộ Công an sẽ cùng phối hợp tiến hành các thủ tục đưa các nạn nhân về nước.

Tuy nhiên, thủ tục visa vào Anh không dễ dàng. Ngay cả đoàn công tác của Bộ Công an sẵn sàng sang Anh từ ngày 27/10, nhưng do thủ tục phía Anh nên đến 2/11, mới sang được.

“Chủ trương của Việt Nam là cố gắng hỗ trợ tốt nhất cho gia đình những người thiệt mạng”, ông Xô nói.

Thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng

Tại tỉnh Nghệ An, ngay khi Bộ Công an ra thông cáo báo chí thông tin về vụ việc 39 nạn nhân thiệt mạng tại Anh , Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ, đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng, tỉnh Nghệ An xin được chia sẻ, mong các gia đình sớm vượt qua những đau thương, mất mát này.

Tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện tối đa các biện pháp hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, sẽ kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Video: 39 nạn nhân thiệt mạng trong container ở Anh đều là người Việt

VTV24.

Liên quan vụ việc trên, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn vừa có thư gửi gia đình các nạn nhân trên xe container ở Anh và bày tỏ lòng tiếc thương, gửi đến các gia đình, người thân các nạn nhân thiệt mạng lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất.

Đồng thời cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, cùng với các bộ, ngành chức năng của Trung ương phối hợp xử lý các vấn đề liên quan, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng chủ động nắm thông tin, phối hợp thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân; đồng thời, chỉ đạo điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

“Hiện nay, các ngành và địa phương có liên quan đang tích cực chuẩn bị để phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ đưa các nạn nhân về với gia đình. Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở sẽ làm hết trách nhiệm, cùng chia sẻ, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân vượt qua đau thương, mất mát”, ông Sơn thông tin.

Tại Hải Phòng, lãnh đạo UBND huyện An Lão, Hải Phòng sáng nay cho biết, 1 phụ nữ sinh năm 1978, trú tại xã Bát Trang là 1 trong 39 người tử vong trong container.

Ngày 22/10, chị gọi điện về cho gia đình thông báo chị đang ở Pháp, chuẩn bị sang Anh. Sau cuộc gọi đó, gia đình mất liên lạc với chị. Người thân của chị ở Anh đã đến hạt Essex để phối hợp với cảnh sát. Một tuần trước, cơ quan chức năng TP Hải Phòng cùng huyện An Lão đã lấy mẫu ADN của con trai chị và các giấy tờ liên quan gửi đi.

Ngoài ra 2 người ở quận Đồ Sơn là nạn nhân vụ việc trên.

Tại Hải Dương, đại diện UBND TP Hải Dương xác nhận, địa phương có 1 nạn nhân tử vong, là công dân của phường Phạm Ngũ Lão. Sau khi học hết lớp 11, nạn nhân vào TP.HCM làm việc.

Mới đây, anh gọi điện về cho gia đình nói bắt đầu từ TP.HCM đi sang Nga. Từ Nga, anh đi tiếp qua Ba Lan để sang Anh. Nạn nhân có chú ruột sống ở Anh và chờ để đón. Khi xảy ra sự việc, người chú ruột đã liên hệ với cảnh sát Anh, để lấy ADN xác định thân nhân. Các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã tới chia buồn với gia đình nạn nhân.

Trước đó, tối 7/11, Bộ Công an phát đi thông cáo báo chí về vụ việc 39 nạn nhân thiệt mạng trong container tại Anh cho hay, đến 20h ngày 07/11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23/10 đều là người Việt Nam.

39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.