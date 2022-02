36 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết

Ngày 2/2, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về kết quả thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nhâm Dần và các lễ hội đầu năm 2022.

Trong 3 ngày (từ 31/1-2/2/2022), toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 33 người. Toàn bộ số vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ. So với 3 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 6 vụ, giảm 7 người chết, giảm 4 người bị thương. Thông tin trên được Cục Cảnh sát giao thông cho biết.

Ảnh minh họa.

Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu Xuân năm 2022, ba ngày qua, trên đường bộ, Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 3.145 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 2 tỷ đồng; tạm giữ 12 xe ôtô, 1.108 xe môtô; tước 210 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 388 trường hợp, ma túy 1 trường hợp; số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 1.360 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông trực 100% quân số, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến được đảm bảo, mật độ phương tiện tham gia giao thông vắng, không xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.

Qua Hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc trong ba ngày đã phát hiện 364 phương tiện vi phạm, có 11 phương tiện bị lực lượng chức năng dừng lập biên bản vi phạm.

Trên đường thủy, trong ba ngày qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy nội địa; tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện thủy đảm bảo an ninh trật tự và trật tự, an toàn giao thông.

Các đơn vị thuộc Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng, tổ chức thực hiện kế hoạch về cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu Xuân năm 2022.