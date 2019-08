3 trẻ mầm non bị bỏng: Giáo viên làm “lố”, đốt nửa lít cồn

(Kiến Thức) - Tại hiện trường 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng khi giáo viên sử dụng cồn để dạy trẻ kỹ năng, công an đã thu một vỏ bình 500ml cồn 90 độ đã bị cháy xém.

Thông tin mới nhất vụ giáo viên đổ cồn vào mâm châm lửa đốt để dạy kỹ năng kêu cứu và thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ khiến 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng, sáng ngày 11/8, trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên cho biết, hiện cơ quan Công an vẫn đang tiến hành làm rõ vụ việc chưa có kết luận chính thức.



“Các cán bộ điều tra cũng đã thu thập hình ảnh trích xuất từ camera từ trong lớp để hỗ trợ quá trình điều tra. Qua báo cáo và nắm bắt sơ bộ thì tai nạn xảy ra lúc các cô đổ thêm cồn vào mâm làm giáo cụ học tập. Nếu các cô không đổ thêm cồn vào thì sẽ không xảy ra tình huống đáng tiếc này”, vị lãnh đạo công an huyện cho biết.

Trường mầm non nơi xảy ra vụ việc.

Theo ông Vũ Minh Đông, Trưởng Công an xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, cho biết, vào chiều ngày 9/8, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Duy Tiên đã đến nhóm lớp trẻ mầm non Tuổi thơ để làm việc.

“Qua nắm bắt tình hình tôi được biết Công an huyện đã thu một vỏ bình cồn 500ml loại cồn 90 độ đã bị cháy xém; một chiếc mâm các cô giáo làm giáo cụ”, ông Vũ Minh Đông thông tin.

Trưởng Công an xã Duy Minh cho biết, rất có thể các cô giáo đã đưa bình cồn đổ vào chiếc mâm khi lửa vẫn đang cháy trên mâm, mà cồn cháy sẽ ánh xanh, vào buổi sáng nếu không để ý kỹ thì sẽ không phát hiện được, nên có thể khi các cô đổ cồn vào mâm giáo cụ khiến lửa bùng lên.

“Trong lúc hoảng loạn, các cô đã vẩy tay khiến cồn bắn ra ngoài văng vào 3 cháu”, ông Minh nói.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 15h40 ngày 9/8, tại nhóm lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ, đóng tại địa bàn xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, khi các cô giáo đổ cồn vào mâm châm lửa đốt để làm giáo cụ dạy 25 cháu học sinh mầm non về kỹ năng kêu cứu và thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ thì bất ngờ có gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mâm cồn đang cháy, tạt lửa vào 3 cháu bé khiến 3 cháu bị bỏng phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Học PCCC 3 trẻ mầm non bị bỏng , ba bé bị bỏng trong vụ việc trên gồm Phạm Bùi Gia Kh. (nam, sinh năm 2015), Nguyễn Ngọc Hà L. (nữ, sinh năm 2014) và Nguyễn Anh T. (nữ, sinh năm 2016).

Vào chiều ngày 10/8, Sở GD&ĐT Hà Nam, UBND huyện Duy Tiên, Bảo hiểm Bảo Việt, đã đến thăm hỏi động viên các cháu bé và gia đình không may gặp nạn.

Ba bé hiện trong tình trạng bỏng rất nặng.

Cũng trong ngày 10/8, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam báo cáo về sự việc 3 cháu bé bị bỏng khi đang học kỹ năng tại nhóm lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ.

Liên quan đến sức khỏe 3 cháu nhỏ bị bỏng, đại diện khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia cho biết, khoảng 22h ngày 9/8, đơn vị này tiếp nhận 3 cháu bé độ tuổi từ 2-5 tuổi từ lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Theo bác sĩ Lê Quang Thảo khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia, diện tích bỏng của 3 bé lên tới 50-60%, các bé đều vào viện trong tình trạng sốc bỏng rất nặng.

“Từ lúc nhập viện đến nay, chúng tôi đã xử lý theo phác đồ, truyền dịch, chống sốc, giảm đau an thần và thay băng tại vết thương cho bệnh nhân. Hiện nay, các bé đều trong tình trạng nặng, tiên lượng rất nặng nề, đang phải hồi sức chống sốc, đều có thể đe doạ đến các chức năng sống như hô hấp tuần hoàn, chức năng thận và tiên lượng rất khó khăn, chưa nói trước được điều gì”, bác sĩ Lê Quang Thảo cho biết.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ…