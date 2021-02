27 Tết, mưa tuyết bất ngờ phủ trắng đỉnh núi Fansipan

8h sáng ngày 8/2 (tức 27 Tết Tân Sửu), toàn bộ khu vực đỉnh Fansipan ghi nhận hiện tượng mưa kèm tuyết rơi dày đặc. Chỉ sau 2h đồng hồ, tuyết đã phủ trắng toàn bộ khu vực đỉnh, với độ dày khoảng 2 cm và vẫn tiếp tục dày thêm sau đó. Khung cảnh quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan lúc này đẹp không khác gì những bộ phim cổ trang với những mái chùa, bậc đá trắng tuyết phủ. Anh Giàng A Giống, nhân viên an ninh làm việc trên đỉnh Fansipan cho biết với kinh nghiệm 4 năm trực tại “Nóc nhà Đông Dương”, đợt tuyết rơi lần này có thể so sánh với năm 2018, thời điểm tuyết rơi dày trên diện rộng tại khu vực đỉnh. Rất có thể đến trưa và chiều 27 Tết Tân Sửu, lượng tuyết sẽ phủ dày hơn tới 5-6 cm trên các bề mặt. Lúc 11h sáng 8/2, nhiệt độ tại khu vực đỉnh Fansipan là 4 độ C. Theo dự báo của trung tâm Khí tượng - Thủy văn Quốc gia, khối không kí lạnh hình thành trên lục địa Trung Quốc đang bắt đầu tràn xuống các tỉnh miền Bắc. Khu vực vùng núi cao Bắc Bộ là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên của đợt không khí lạnh này. Và đây có thể là nguyên nhân mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan. Từ tháng 10/2020 đến nay, đỉnh Fansipan đã 3 lần xuất hiện hiện tượng băng giá, nhưng đây là lần đầu tiên tuyết rơi dày đặc trên “Nóc nhà Đông Dương” trong mùa đông năm nay. Theo dự báo trong thời gian tới, sẽ còn nhiều đợt lạnh sâu có khả năng xuất hiện băng giá và tuyết rơi tại đỉnh Fansipan cũng như các vùng núi cao Bắc Bộ. Dự báo từ đêm 8/2 đến ngày 9/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió nhiều nơi tại khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-100mm/đợt, riêng khu Tây Bắc, Việt Bắc từ 70-120mm, có nơi trên 140mm/đợt. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm/đợt, có nơi trên 60mm/đợt. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay (8/2), có mưa rào và dông; ngày mai (9/2) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-16 độ. Tính đến 12h trưa 18/2, tại khu vực Fansipan vẫn đang có băng tuyết Tuyết đã phủ trắng tại Fansipan và đang thu hút nhiều du khách Mời xem video: Mưa tuyết tại đỉnh núi Fansipan

