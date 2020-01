2 đầu ngày nghỉ Tết Canh Tý: 40 người tử vong vì tai nạn giao thông

Ảnh minh họa.

Cụ thể, cả nước xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 40 người chết, 34 nạn nhân bị thương. Trong đó đã có 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 2 vụ tai nạn giao thông trên đường sắt.

Cũng trong hai đầu đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán, CSGT toàn quốc xử lý 6.616 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử lý 690 trường hợp vi phạm trên tuyến đường thủy, tước 1.053 giấy phép lái xe.

Trong đó, riêng ngày 30 Tết (tính đến 10h sáng ngày 24/1), ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông làm 17 người tử vong, bị thương 19 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 30%), số người tử vong giảm 29%, số người bị thương giảm 29%.

Lực lượng CSGT cả nước đã lập biên bản 3.352 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tước giấy phép lái xe 527 trường hợp, tạm giữ 27 ô tô, 515 mô tô các loại; phạt tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong và sau Tết, Cục CSGT yêu cầu lực lượng CSGT các địa phương kiên trì thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100.

Để thực hiện, CSGT cần phối hợp các lực lượng công an khác như cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động để kiểm soát thường xuyên, liên tục trên tất cả các tuyến đường, đặc biệt ở địa bàn nông thôn trong tất cả các ngày.

Trong 20 ngày đầu triển khai Nghị định 100 (1-20/1), CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 11.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 40,5 tỷ đồng.

Về tai nạn giao thông, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết trong tháng 1 (từ 15/12/2019 đến 14/1/2020), toàn quốc xảy ra 1.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết 591 người và 968 người bị thương.

So với tháng đầu năm 2019, tai nạn giảm 227 vụ (14,87%), ít hơn 138 người chết (18,93%) và giảm 169 người bị thương (14,86%).

