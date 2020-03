2 anh em ruột đâm đại úy cảnh sát tử vong bị truy tố

Ngày 30/3, Viện KSND TP Cần Thơ đã ra cáo trạng truy tố 2 anh em ruột Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi) về tội giết người. Cả hai đều có tiền án và tiền sự, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều.



Theo cáo trạng, chiều 24/1 (30 Tết Nguyên đán), đại úy Nguyễn Thanh Hải, Cảnh sát khu vực Công an phường An Hội đang mặc trang phục Công an nhân dân đang khóa cửa nhà để đến bảo vệ đường hoa nghệ thuật tổ chức tại quận Ninh Kiều.

Lúc này, Giàu sau khi nhậu say nhìn thấy anh Hải nên vào nhà lấy một cây mác dài 55 cm đi qua trước nhà, bước sang thách thức.

Minh tại cơ quan điều tra.

Lúc này, Minh cũng từ nhà đi qua giật cây dao từ tay của Giàu đâm mạnh, liên tiếp vào người anh Hải. Còn Giàu dùng cán dao đánh liên tiếp vào vai, mặt, đầu của nạn nhân.

Đại úy cảnh sát bị đâm chạy sang nhà kế bên thoát thân. Hai anh em Giàu đuổi theo vào đến tận bếp, tiếp tục đánh anh Hải cho đến khi phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh thì mới dừng tay.

Giàu tại cơ quan điều tra.

Chứng kiến cảnh 2 anh em đâm đại úy cảnh sát, người dân gọi điện thoại báo cảnh sát. Giàu bị bắt giữ tại hiện trường, Minh sau khi gây án mang cây dao đến Công an phường Thới Bình đầu thú. Đại úy Hải được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau vụ 2 anh em ruột đâm đại úy cảnh sát tử vong, Bộ trưởng Bộ Công an đã thăng cấp bậc hàm thiếu tá trước niên hạn đối với đại úy Nguyễn Thanh Hải.

Xem thêm video: Đà Nẵng điều tra vụ giết người rồi chôn xác nhiều lần