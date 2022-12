12 vụ án tham nhũng năm 2022 ở Hải Dương

Vụ giả mạo trong công tác tại CDC Hải Dương: Ngày 30/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương khởi tố vụ án hình sự tội Giả mạo trong công tác, khởi tố bị can Nguyễn Tùng Lâm (SN 1988) – cán bộ CDC Hải Dương theo khoản 3, Điều 359 Bộ Luật hình sự năm 2015. Từ ngày 6 đến 26/6/2021, Lâm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc xét nghiệm SARS-CoV2, làm giả 9 phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của CDC Hải Dương, thu lợi bất chính. Vụ lợi dụng chức vụ tại Trường Tiểu học Ngọc Sơn: Ngày 17/10/2022, Công an TP Hải Dương kết thúc điều tra, chuyển VKS cùng cấp truy tố Nguyễn Thị Nhiên – nguyên kế toàn Tiểu học Ngọc Sơn tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các năm 2018, 2019 trong quá trình lập danh sách, xét duyệt học sinh được hưởng chi phí học tập và học sinh khuyết tật được hưởng học bổng, Trường Tiểu học Ngọc Sơn, TP Hải Dương đã lập, xét duyệt danh sách các đối tượng không đủ điều kiện, trái quy định của pháp luật để được cấp dự toán ngân sách nhà nước số tiền 162,53 triệu đồng. Tham ô tài sản tại Công ty TNHH MTV Hữu Thủy: Ngày 8/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Dương khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Học (SN 1987, ở số 18/88 phố Quyết Thắng, phường Bình Hàn, TP Hải Dương) - nhân viên bán hàng của Công ty TNHH MTV Hữu Thủy về tội Tham ô. Tài sản thiệt hại hơn 112 triệu đồng và đã thu hồi số tiền trên. Ngày 18/9/2022 kết thúc điều tra chuyển VKS truy tố bị can này. Tội tham ô tài sản tại khu trang trại lợn ở KDC Nhất Sơn: Ngày 16/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Tham ô tài sản Công ty TNHH, thương mại và Công nghệ sinh hóa tại KDC Nhất Sơn, khởi tố Cao Văn Anh (SN 1998, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa về tội Tham ô tài sản, thiệt hại hơn 360 triệu đồng. Ngày 14/4/2022, khởi tố thêm Trần Văn Thật (SN 1950, ở phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn) để điều tra giải quyết theo thẩm quyền. Tham ô tài sản tại Công ty TNHH Cọc Kiến Hoa Đất Việt: Trong thời gian từ tháng 7/2020 đến 8/2021, Trần Như Ngọc (SN 1994) - nhân viên thủ quỹ của Công ty TNHH Cọc ống Kiến Hoa Đất Việt xã Kim Liên, huyện Kim thành đã có hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của công ty này. Ngày 21/2/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành khởi tố vụ án và chuyển vụ án đến phòng CSKT Công an tỉnh Hải Dương thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương: Ngày 8/2/2022, Cơ quan CSĐT tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Hải Dương khởi tố bị can về tội Giả mạo trong công tác đối với ông Nguyễn Thanh Hải (SN 1962) - nguyên là Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương. Kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố. Ngày 11/6/2022 kết thúc điều tra chuyển VKS Tỉnh Hải Dương truy tố 1 bị can. Tham ô tài sản tại Km 38+500 trên tuyến sông Kinh Thầy: Ngày 03/6/2022, phòng CSKT Công an tỉnh Hải Dương Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tham ô tài sản (1.683 lít dầu DO) theo Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, khởi tố 4 bị can gồm Trần Duy (SN 1966, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Bùi Văn Chính (SN 1967, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng); Chu Quang Huy (SN 1989, quận Lê Chân, TP Hải Phòng); Vũ Văn Du (SN 1987, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định). Vụ án được phòng CSKT Công an tỉnh Hải Dương chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Vụ lợi dụng chức vụ tại xã Hồng Phong: Thời gian từ tháng 8/2014 đến nay, ông Nguyễn Hữu Chiến (SN 1958, ở thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách) với vai trò Trưởng thôn Phù Liễn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao tự ý cấp bổ sung 2 tiêu chuẩn cho hộ ông Trần Văn Cứ (Bí thư chi bộ thôn và nguyên đảng ủy viên phụ trách thôn Phù Liễn giai đoạn 2005 - 2015) để được giao 390m2 đất công điền của xã không đúng quy định, thời điểm năm 2018 ông Cứ đã chuyển nhượng hết phần đất trên cho người khác. Ngày 12/7/2022, Công an huyện Nam Sách khởi tố 2 bị can, Nguyễn Hữu Chiến - nguyên trưởng thôn Phù Liễn và Nguyễn Kim Tuấn - công chức địa chính xã Hồng Phong. Ngày 25/8, khởi tố bị can Nguyễn Văn Vàng - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, huyện Nam Sách. Tội Tham ô tài sản tại Khu Trại Nẻ, phường An Lạc, TP Chí Linh: Ngày 6/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Chí Linh có quyết định khởi tố vụ án về tội tham ô tài sản (15.980 kg than), khởi tố 3 bị can về hành vi tham ô tài sản, gồm: Lê Văn Hóa (SN 1977, thôn Đạo Dương, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh); Dương Văn Kỳ (SN 1984, trú tại khu Trại Nẻ, phường An Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương); Mạc Văn Tùng (SN 1994, khu Trại Nẻ, phường An Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nữ kế toán SanSei Việt Nam tham ô tài sản: Từ ngày 1/6/2021 đến 27/5/2022, Nguyễn Thị Yến Hoa (SN 1984) - kế toán trưởng Công ty TNHH SanSei Việt Nam, ở KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương có hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty số tiền gần 20 tỷ đồng. Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng tiến hành khởi tố vụ án Tham ô tài sản. Ngày 8/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng chuyển vụ án cho phòng CSKT Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền. Tội giả mạo trong công tác tại Hải Dương, TP HCM và một số tỉnh khác: Ngày 15/6/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Giả mạo trong công tác” đối với 11 bị can, đến nay, số bị can bị khởi tố 40 đối tượng. Các đối tượng này trong đường dây cấp, bán các chứng chỉ nghề, thẻ an toàn lao động không qua huấn luyện, đào tạo, sát hạch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ hàng chục nghìn chứng chỉ khống…do Mai Ngọc Vinh (SN 1990, trú tại quận 12, TPHCM) cầm đầu. Lợi dụng chức vụ tại UBND xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương: Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Ngô Xuân Khải (SN 1961) - nguyên Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy (huyện Thanh Hà, Hải Dương); Nguyễn Đức Trường (SN 1966) - cán bộ công chức địa chính, xây dựng và môi trường xã Thanh Thủy và Phan Tâm Anh (SN 1987) - nguyên kế toán ngân sách xã Thanh Thủy. Các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao lập khống 11 bộ hồ sơ, chứng từ, hợp thức hoá thủ tục rút số tiền 279,6 triệu đồng từ ngân sách nhà nước để chi cho công tác phòng chống dịch tả lợn. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV24

