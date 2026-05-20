Gói thầu giao thông hơn 1,5 tỷ tại Nam Dong: Ngân sách tiết kiệm bao nhiêu?

Trong tiến trình quản lý đầu tư công hiện nay, việc tối ưu hóa dòng vốn ngân sách nhà nước, nâng cao trách nhiệm giải trình và bảo đảm tính hiệu quả kinh tế trong hoạt động lựa chọn nhà thầu luôn là thước đo cốt lõi. Đặc biệt, tại các dự án hạ tầng giao thông nông thôn công ích phục vụ dân sinh quy mô nhỏ ở cấp cơ sở, công tác giám sát đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy môi trường đấu thầu lành mạnh. Mới đây, hoạt động lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng trên địa bàn xã Nam Dong đã ghi nhận một trường hợp chỉ định thầu đáng chú ý, khi giá trị phê duyệt trúng thầu sát nút với dự toán chi phí xây dựng, mang lại tỷ lệ tiết kiệm tài chính cho công quỹ ở mức khiêm tốn.

Cụ thể, ngày 13/5/2026, Phòng Kinh tế xã Nam Dong đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Đường giao thông từ ngã ba nhà bà Đương đến nhà ông Tấn. Tại văn bản này, Phòng Kinh tế xã Nam Dong quyết định chỉ định thầu trọn gói hạng mục xây dựng cho đơn vị thực hiện là Công ty TNHH Thọ Sơn Đắk Nông. Giá được chỉ định thầu (giá trúng thầu) được xác lập chính xác là 1.570.090.000 đồng. Hình thức hợp đồng áp dụng giữa các bên là hợp đồng xây dựng với loại hình trọn gói, đi kèm thời gian thực hiện toàn bộ khối lượng công việc là 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực pháp luật.

Trước đó, ngày 08/5/2026, Chủ tịch UBND xã Nam Dong đã ký Quyết định số 478/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nêu trên. Trong cơ cấu chi phí, giá trị dự toán chi phí xây dựng sau thuế (ký hiệu là Gxd) được định biên cụ thể là 1.570.090.000 đồng. Đến ngày 11/5/2026, Phòng Kinh tế xã Nam Dong ban hành Quyết định số 55/QĐ-KT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này, hạng mục gói thầu xây dựng được ấn định là 1.572.525.000 đồng (bao gồm chi phí xây dựng và chi phí dự phòng).

Như vậy, số tiền giảm giá, tiết kiệm nguồn vốn ngân sách tại hạng mục xây dựng này ghi nhận ở mức 2.435.000 đồng, đạt tỷ lệ giảm giá 0,15%.

Quyết định số 65/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Đường giao thông từ ngã ba nhà bà Đương đến nhà ông Tấn. (Nguồn MSC)

Tìm hiểu về hồ sơ năng lực và lịch sử hoạt động của đơn vị được lựa chọn thực hiện công trình, dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Công ty TNHH Thọ Sơn Đắk Nông có mã số thuế 6400453862, đăng ký trụ sở chính tại Thôn 9, xã Đăk Wil, tỉnh Lâm Đồng. Theo các số liệu thống kê lịch sử đấu thầu chính thức từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 7 gói thầu với các vai trò nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh. Đáng chú ý, doanh nghiệp đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối lên tới 100% khi ghi nhận kết quả trúng thầu cả 7 gói. Tổng giá trị các gói thầu mà đơn vị này đã trúng (bao gồm cả danh mục độc lập và tổ hợp liên danh) đạt con số tích lũy khoảng 4.967.666.803 đồng.

Bình luận về các quy định pháp lý điều tiết hoạt động chỉ định thầu hiện nay, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích rằng, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và văn bản hướng dẫn chi tiết là Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã thiết lập các quy trình chặt chẽ nhằm bảo vệ dòng vốn công quỹ. Ngay cả khi áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn để tối giản thủ tục, chủ đầu tư hoặc đơn vị đại diện quản lý dự án vẫn có trách nhiệm tiến hành bước thương thảo hợp đồng với nhà thầu. Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng ngày 13 tháng 5 năm 2026 giữa Phòng Kinh tế xã Nam Dong và doanh nghiệp chính là khâu cốt lõi để các bên rà soát lại dự toán, cấu trúc chi phí nhằm mục tiêu bảo đảm mức giá đề nghị trúng thầu mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngân sách.

THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG – BƯỚC ĐỆM PHÁP LÝ TRƯỚC KHI KÝ KẾT Thương thảo hợp đồng là quy trình bắt buộc đối với gói thầu dịch vụ tư vấn và là tùy chọn cho các gói thầu xây lắp, hàng hóa nếu cần thiết. Theo Điều 45 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhà thầu xếp hạng thứ nhất sẽ được mời đến thương thảo trên cơ sở báo cáo đánh giá và hồ sơ mời thầu. Nguyên tắc vàng trong thương thảo là không được làm thay đổi đơn giá dự thầu đã chào, trừ trường hợp đặc biệt áp dụng phương pháp dựa trên kỹ thuật. Nội dung thương thảo tập trung vào các chi tiết chưa rõ, các sai lệch đã phát hiện, hoặc việc thay đổi nhân sự chủ chốt trong trường hợp bất khả kháng. Nếu quá trình đánh giá kéo dài, nhà thầu được thay đổi nhân sự tương đương nhưng không được tăng giá thầu. Kết quả thương thảo phải được lập thành biên bản và là cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Biên bản thương thảo là tài liệu pháp lý cực kỳ quan trọng; nếu nhà thầu trúng thầu từ chối thương thảo hoặc thương thảo không thành công do lỗi của mình, họ sẽ bị mất bảo đảm dự thầu và bị đánh giá thấp về uy tín trong các cuộc thầu tương lai. Ngược lại, nếu chủ đầu tư đưa ra các yêu cầu không phù hợp với luật để ép thầu, nhà thầu có quyền từ chối thương thảo mà vẫn được hoàn trả bảo đảm dự thầu.

