Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Trái Đất và Sao Hỏa có thể được cấu tạo từ cùng một loại vật liệu

Liệu Trái Đất và Sao Hỏa có thể được cấu tạo từ cùng một loại vật liệu? Nghiên cứu mới hé lộ những manh mối đáng kinh ngạc về hệ mặt trời sơ khai.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Nghiên cứu mới cho thấy Trái Đất và Sao Hỏa có thể không bắt nguồn từ những nguồn vật chất hoàn toàn khác nhau trong giai đoạn sơ khai, mà từ những vật liệu nguyên thủy tương tự trong hệ mặt trời.

Theo các báo cáo được tổng hợp bởi các phương tiện truyền thông như NDTV và Daily Galaxy, nhóm nghiên cứu đã cố gắng tái tạo lại sự phân bố vật chất trong hệ mặt trời sơ khai bằng cách phân tích các mẫu thiên thạch và so sánh thành phần đồng vị của các hành tinh. Kết quả cho thấy Trái đất, Sao Hỏa và một số tiểu hành tinh (như Vesta) có mức độ tương đồng cao về đặc điểm hóa học, ủng hộ giả thuyết rằng chúng có thể có nguồn gốc từ cùng một loại "nguồn vật chất bên trong hệ mặt trời".

anh-chup-man-hinh-2026-05-21-073542.png
Ảnh: @Getty.

Các nhà khoa học chỉ ra rằng, chìa khóa của nghiên cứu nằm ở việc so sánh chính xác tỷ lệ đồng vị. Bởi vì vật liệu từ các nguồn khác nhau để lại "dấu vân tay" hóa học độc đáo, việc phân tích đặc điểm đồng vị của thiên thạch có thể giúp suy ra vật liệu ban đầu được sử dụng trong quá trình hình thành hành tinh.

Kết quả cho thấy, Trái đất gần như hoàn toàn được cấu tạo từ vật chất ở bên trong ​​hệ mặt trời, trong khi tỷ lệ vật chất từ ngoài ​​hệ mặt trời có thể cực kỳ thấp trong các ước tính mô hình, dưới 2%, cho thấy sự phân bố vật chất trong hệ mặt trời sơ khai có thể mang tính khu vực rõ rệt hơn.

Còn trên sao Hỏa, kết quả nghiên cứu cho thấy, thành phần vật chất của nó rất giống với Trái Đất. Như vậy, cả hai có thể đã trải qua những "môi trường vật chất" tương tự trong giai đoạn hình thành ban đầu, sử dụng các vật liệu cấu tạo hành tinh từ các nguồn tương tự. Mặc dù quá trình tiến hóa sau đó của chúng rất khác nhau- Trái Đất phát triển một môi trường phù hợp cho sự sống, trong khi sao Hỏa dần trở thành một thế giới khô cằn và lạnh lẽo.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng, các kết luận hiện tại vẫn dựa trên các mẫu thiên thạch và các tính toán mô hình lý thuyết, và cần có thêm sự xác minh từ nhiều mẫu vật tại chỗ trên sao Hỏa hoặc các sứ mệnh thám hiểm trong tương lai. Sự hình thành hệ mặt trời liên quan đến các cơ chế phức tạp như sự di chuyển vật chất, va chạm hành tinh và sự trộn lẫn ban đầu, và nhiều chi tiết khác vẫn cần được làm rõ.

Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn cung cấp những manh mối mới quan trọng cho các lý thuyết về sự hình thành hành tinh. Nếu Trái Đất và Sao Hỏa thực sự có chung nguồn vật chất nguyên thủy, điều đó sẽ giúp các nhà khoa học có một cách nhìn mới về sự phân bố vật chất trong hệ mặt trời sơ khai và sửa đổi các mô hình hình thành hành tinh hiện có.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#Trái Đất #Sao Hỏa #cấu tạo #vật liệu #địa chất

Bài liên quan

Kho tri thức

Tàu vũ trụ bay áp sát sao Hỏa để săn tìm tiểu hành tinh kim loại quý hiếm

Tàu vũ trụ Psyche của NASA mới bay áp sát sao Hỏa để tận dụng lực hấp dẫn tăng tốc tới tiểu hành tinh kim loại quý hiếm trong Hệ Mặt trời.

Vào ngày 15/5, tàu vũ trụ Psyche của NASA đã thực hiện chuyến bay áp sát sao Hỏa để tận dụng lực hấp dẫn của hành tinh này nhằm tăng tốc săn tìm một tiểu hành tinh kim loại vô cùng quý hiếm trong Hệ Mặt trời.

Để có thể tận dụng lực hấp dẫn của sao Hỏa, tàu Psyche đã bay lướt qua hành tinh đỏ với vận tốc lên tới 19.848 km/h. Đây là chuyến bay áp sát ở cự ly đặc biệt gần khi khoảng cách giữa tàu và bề mặt sao Hỏa chỉ vào khoảng 4.500 km, tương đương khoảng cách từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

16 lưu vực sông cổ đại trên sao Hỏa- chìa khóa để khám phá sự sống

Các nhà khoa học đã xác định được 16 lưu vực sông cổ đại trên sao Hỏa, nơi có thể chứa đựng những manh mối về sự sống.

Một nghiên cứu mới cho thấy, sao Hỏa từng sở hữu một hệ thống sông ngòi quy mô lớn, và những lưu vực cổ đại này có thể là những địa điểm lý tưởng để tìm kiếm sự sống. Timothy A. Goudge và nhóm của ông từ Viện Khoa học Không gian Blue Marble đã xác định được 16 lưu vực thoát nước lớn bằng cách sử dụng dữ liệu từ các thung lũng, hồ cổ đại và trầm tích trên sao Hỏa.

Những khu vực này có thể đã cung cấp môi trường thủy văn cần thiết cho sự tồn tại của sự sống. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tìm kiếm dấu hiệu sự sống là ưu tiên hàng đầu trên sao Hỏa

Các chuyên gia cho rằng, các sứ mệnh đầu tiên của nhân loại khi đặt chân lên sao Hỏa là tìm kiếm dấu hiệu sự sống.

Một đánh giá gần đây do Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia (NASEM) Mỹ công bố chỉ ra rằng "tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong quá khứ hoặc hiện tại trên sao Hỏa" nên là một trong những mục tiêu khoa học ưu tiên hàng đầu cho các sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa trong tương lai gần nhất.

Báo cáo chỉ ra rằng, sao Hỏa từng có sông, hồ và bầu khí quyển dày đặc, và môi trường của nó có thể tương tự như Trái Đất thời kỳ đầu. Do đó, dấu vết của sự sống có thể vẫn được bảo tồn trong đá trầm tích, dưới lòng đất hoặc trong các khoáng chất chứa nước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới