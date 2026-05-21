Liệu Trái Đất và Sao Hỏa có thể được cấu tạo từ cùng một loại vật liệu? Nghiên cứu mới hé lộ những manh mối đáng kinh ngạc về hệ mặt trời sơ khai.

Nghiên cứu mới cho thấy Trái Đất và Sao Hỏa có thể không bắt nguồn từ những nguồn vật chất hoàn toàn khác nhau trong giai đoạn sơ khai, mà từ những vật liệu nguyên thủy tương tự trong hệ mặt trời.

Theo các báo cáo được tổng hợp bởi các phương tiện truyền thông như NDTV và Daily Galaxy, nhóm nghiên cứu đã cố gắng tái tạo lại sự phân bố vật chất trong hệ mặt trời sơ khai bằng cách phân tích các mẫu thiên thạch và so sánh thành phần đồng vị của các hành tinh. Kết quả cho thấy Trái đất, Sao Hỏa và một số tiểu hành tinh (như Vesta) có mức độ tương đồng cao về đặc điểm hóa học, ủng hộ giả thuyết rằng chúng có thể có nguồn gốc từ cùng một loại "nguồn vật chất bên trong hệ mặt trời".

Ảnh: @Getty.

Các nhà khoa học chỉ ra rằng, chìa khóa của nghiên cứu nằm ở việc so sánh chính xác tỷ lệ đồng vị. Bởi vì vật liệu từ các nguồn khác nhau để lại "dấu vân tay" hóa học độc đáo, việc phân tích đặc điểm đồng vị của thiên thạch có thể giúp suy ra vật liệu ban đầu được sử dụng trong quá trình hình thành hành tinh.

Kết quả cho thấy, Trái đất gần như hoàn toàn được cấu tạo từ vật chất ở bên trong ​​hệ mặt trời, trong khi tỷ lệ vật chất từ ngoài ​​hệ mặt trời có thể cực kỳ thấp trong các ước tính mô hình, dưới 2%, cho thấy sự phân bố vật chất trong hệ mặt trời sơ khai có thể mang tính khu vực rõ rệt hơn.

Còn trên sao Hỏa, kết quả nghiên cứu cho thấy, thành phần vật chất của nó rất giống với Trái Đất. Như vậy, cả hai có thể đã trải qua những "môi trường vật chất" tương tự trong giai đoạn hình thành ban đầu, sử dụng các vật liệu cấu tạo hành tinh từ các nguồn tương tự. Mặc dù quá trình tiến hóa sau đó của chúng rất khác nhau- Trái Đất phát triển một môi trường phù hợp cho sự sống, trong khi sao Hỏa dần trở thành một thế giới khô cằn và lạnh lẽo.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng, các kết luận hiện tại vẫn dựa trên các mẫu thiên thạch và các tính toán mô hình lý thuyết, và cần có thêm sự xác minh từ nhiều mẫu vật tại chỗ trên sao Hỏa hoặc các sứ mệnh thám hiểm trong tương lai. Sự hình thành hệ mặt trời liên quan đến các cơ chế phức tạp như sự di chuyển vật chất, va chạm hành tinh và sự trộn lẫn ban đầu, và nhiều chi tiết khác vẫn cần được làm rõ.

Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn cung cấp những manh mối mới quan trọng cho các lý thuyết về sự hình thành hành tinh. Nếu Trái Đất và Sao Hỏa thực sự có chung nguồn vật chất nguyên thủy, điều đó sẽ giúp các nhà khoa học có một cách nhìn mới về sự phân bố vật chất trong hệ mặt trời sơ khai và sửa đổi các mô hình hình thành hành tinh hiện có.