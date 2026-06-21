Xã Cư Jút: Lộ diện nhà thầu trúng gói thi công đường thôn 11 Ea T'ling

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng đã thông qua Quyết định số 179/QĐ-KT ngày 18/5/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình khắc phục, cải tạo tuyến đường thôn 11 Ea T'ling. Gói thầu xây lắp này được tổ chức triển khai theo phương thức chỉ định thầu rút gọn, một hình thức phổ biến đối với các công trình giao thông nông thôn quy mô nhỏ nhằm tối ưu hóa thời gian chuẩn bị đầu tư và sớm đưa công trình vào khai thác thực tế. Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cao Thanh. Giá trị giao thầu được ấn định chính xác là 1.287.171.000 đồng, đi kèm tiến độ thi công quy định trong vòng 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Để hoàn tất thủ tục giao thầu trực tiếp này, hồ sơ dự án đã trải qua các bước thẩm định hành chính theo quy trình. Trước đó, ngày 28/4/2026, Trưởng phòng Kinh tế Cư Jút đã ký Quyết định số 137/QĐ-KT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ công trình. Nguồn vốn triển khai được xác định rõ từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách xã năm 2025 chuyển nguồn sang năm sau. Trên cơ sở đó, biên bản thương thảo hợp đồng giữa cơ quan quản lý và đơn vị thi công đã được thiết lập ngày 14/5/2026 để làm căn cứ ban hành quyết định kết quả.

Quyết định số 179/QĐ-KT ngày 18/5/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình khắc phục, cải tạo tuyến đường thôn 11 Ea T'ling. (Nguồn MSC)

Về năng lực đơn vị thực hiện, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cao Thanh có mã số thuế là 6001766380, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 30/1 Nay Thông, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk. Hệ thống thông tin từ Mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp có lịch sử hoạt động thầu rất đáng nể khi đã tham gia 398 gói thầu, trong đó trúng hoàn toàn 398 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 21.967.331.945 đồng. Việc liên tục tham gia tích lũy kinh nghiệm ở các dự án hạ tầng kỹ thuật phản ánh năng lực thi công thực tế và chỉ số sức khỏe tài chính ổn định của đơn vị nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra.

Đặt trong bối cảnh hành lang pháp lý giai đoạn 2025 - 2026, công tác giao thầu cần được nhìn nhận toàn diện dưới góc độ chuyên môn. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), trình tự ban hành từ Quyết định số 137/QĐ-KT phê duyệt kế hoạch đến Quyết định số 179/QĐ-KT phê duyệt kết quả của Phòng Kinh tế Cư Jút đã bám sát các điều khoản nền tảng của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, hệ thống sửa đổi bổ sung của Luật số 90/2025/QH15 và văn bản hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Đối với các hạng mục cải tạo tuyến đường nông thôn có tính chất khẩn cấp quy mô nhỏ, việc vận dụng đúng thẩm quyền chỉ định thầu đúng pháp luật là giải pháp hành chính phù hợp nhằm giải quyết nhanh bài toán hạ tầng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương.

Tuy nhiên, việc giao thầu trực tiếp luôn đòi hỏi đi đôi với tinh thần thượng tôn pháp luật và tăng cường kiểm soát chất lượng chi tiêu công. Theo Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, công tác quản lý tài chính công trong năm 2026 đang được siết chặt tối đa theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn nghiệp vụ tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính. Các văn bản pháp quy này đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu trong việc chủ động thương thảo mức giảm giá phù hợp với điều kiện thị trường, đồng thời phải thực hiện giám sát chất lượng công trình nghiêm ngặt để đảm bảo hiệu quả đầu tư thực tế cho cộng đồng.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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