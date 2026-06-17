Gói thầu hơn 9,7 tỷ tại xã Ninh Hải giảm giá hơn 426 triệu đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trưởng Phòng kinh tế xã Ninh Hải vừa qua đã ký Quyết định số 96/QĐ-PKT ngày 11/06/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng Cầu giao thông và đường dẫn 2 bên cầu bắc qua bờ tràn Ông 10 khu vực đìa Lê Tấn Sơn, phục vụ sản xuất thuỷ sản, nông nghiệp. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Cầu giao thông - Ninh Hải, bao gồm hai thành viên là Công ty TNHH Cầu đường 71 và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khang Minh.

Chỉ số tài chính công và biên độ giảm giá sau đàm phán trực tuyến

Tại quyết định số 96/QĐ-PKT xác định Gói thầu số 07 có giá được phê duyệt là 9.725.716.997 đồng. Sau quy trình tổ chức đấu thầu rộng rãi công khai và tiến hành các bước chấm thầu điện tử, giá trị trúng thầu chính thức được phê là 9.299.275.540 đồng.

Sự chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu mang lại mức giảm giá trực tiếp cho nguồn vốn ngân sách nhà nước là 426.441.457 đồng. Chỉ số tài chính này tương ứng với tỷ lệ tối ưu hóa ngân sách đạt xấp xỉ 4,38 %. Phương thức triển khai giao dịch được hai bên xác lập theo loại hợp đồng trọn gói. Liên danh Cầu giao thông - Ninh Hải có nghĩa vụ hoàn thành toàn bộ khối lượng thi công kết cấu cầu và đường dẫn hai bên trong thời hạn 90 ngày, đồng thời thực hiện nghĩa vụ bảo hành kỹ thuật công trình bắt buộc trong thời gian 12 tháng, tính từ ngày tài sản công được nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác thực tế.

Quyết định số 96/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng Cầu giao thông và đường dẫn 2 bên cầu bắt qua bờ tràn Ông 10 khu vực đìa Lê Tấn Sơn, phục vụ sản xuất thuỷ sản, nông nghiệp. (Nguồn MSC)

Tình hình tham gia dự thầu và năng lực của đơn vị thi công

Điểm nhấn quan trọng minh chứng cho tính hiệu quả của công tác số hóa quản lý đầu tư tại dự án này chính là diễn biến tại ngày 03/06/2026 đóng thầu trực tuyến. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có hai nhà thầu độc lập đã hoàn thiện thủ tục và nộp hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) đúng quy định pháp luật. Việc xuất hiện hai đơn vị cùng tham gia bỏ giá cạnh tranh sòng phẳng đã phá vỡ thế độc quyền thường thấy ở một số gói thầu xây lắp cấp cơ sở, tạo ra một môi trường tương tác thị trường thực chất để chủ đầu tư lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Quá trình bóc tách và đánh giá hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Xây dựng Khoa Kim được thực hiện công khai dựa trên các tiêu chí định lượng về năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự và giải pháp tổ chức mặt bằng thi công. Nhờ áp dụng quy trình chấm thầu điện tử đồng bộ, sự cạnh tranh giữa hai nhà thầu đã diễn ra một cách minh bạch, thúc đẩy biên độ giảm giá cho ngân sách nhà nước đạt 426.441.457 đồng. Đây là chỉ số rất tích cực đối với một công trình an sinh nông thôn, đáp ứng hoàn hảo khung tiêu chuẩn khích lệ làm tốt của cơ quan công luận khi bảo đảm cả hai cấu phần: Có từ hai nhà thầu tham gia trở lên và tỷ lệ giảm giá đáng ghi nhận.

Xét về năng lực nhà thầu, Công ty TNHH Cầu đường 71 (mã số thuế 4500609799), có địa chỉ tại số 13A Ngô Thì Nhậm, Phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận nhà thầu này đã tham gia 54 gói thầu, trong đó trúng 41 gói, trượt 10 gói, 1 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 582.062.268.891 đồng.

Đối với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khang Minh (mã số thuế 4500499994, có địa chỉ tại số 03 Tôn Thất Thuyết, Phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa. Nhà thầu này đã tham gia 100 gói thầu, trong đó trúng 87 gói, trượt 11 gói, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 361.044.803.414 đồng.

Chuỗi văn bản hành chính cơ sở và sự dịch chuyển chứng từ nguồn vốn

Trình tự được khơi nguồn từ ngày 12/12/2025 khi cơ quan chuyên môn ban hành Quyết định số 163/QĐ-PKT phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư. Đây là tiền đề để Phòng Kinh tế xã Ninh Hải tiếp tục ban hành Quyết định số 33/QĐ-PKT ngày 25/02/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Quyết định số 91/QĐ-PKT ngày 25/05/2026 phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT).

Bên cạnh kết quả giảm chi ngân sách thiết thực, hồ sơ lưu trữ ghi nhận chi tiết dịch chuyển về chứng từ căn cứ dòng vốn. Tại quyết định phê duyệt kế hoạch thầu, danh mục vốn được xác định dựa trên Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của UBND xã về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Tuy nhiên, khi ban hành quyết định phê duyệt kết quả thầu cuối cùng, cơ cấu tài chính lại được cập nhật thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 25/03/2026 về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 1). Việc chủ động cập nhật chứng từ dòng vốn theo đúng niên độ ngân sách thực tế phản ánh năng lực xử lý nghiệp vụ chặt chẽ của chủ đầu tư, bảo đảm tính đồng bộ cho công tác quyết toán và hậu kiểm về sau.

Tinh thần trách nhiệm giải trình đầu tư dưới góc nhìn chuyên gia

Hiệu quả tối ưu hóa dòng vốn công từ dự án cầu vượt bờ tràn Ông 10 nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các giới nghiên cứu luật học và kinh tế đầu tư năm 2026.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, việc thu hút thành công hai nhà thầu tham gia nộp hồ sơ sòng phẳng qua mạng đối với gói thầu quy mô dưới 10 tỷ đồng cho thấy sự thông thoáng và minh bạch trong công tác lập E-HSMT. Hành lang pháp lý của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã phát huy tác dụng thực tiễn, giúp ngăn chặn tình trạng cài cắm tiêu chí kỹ thuật nhằm hạn chế nhà thầu.

Đồng quan điểm, theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, tỷ lệ giảm giá xấp xỉ 4,38 % thông qua áp lực cạnh tranh trực tuyến là một điểm sáng thiết thực bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu. Việc công khai tình hình dự thầu giúp nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền cấp cơ sở trước công luận.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

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