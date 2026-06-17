Gói thầu nước sạch hơn 1,8 tỷ đồng tại xã Cam Hiệp về tay Công ty 179

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế xã Cam Hiệp vừa qua đã ký Quyết định số 106/QĐ-PKT ngày 02/06/2026 phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Thi công xây lắp thuộc công trình Đầu tư mở rộng hệ thống nước sạch phục vụ nhân dân thôn Phú Bình 1, thôn Xuân Lập. Đơn vị được lựa chọn theo quy trình chỉ định thầu rút gọn là Công ty TNHH 179. Doanh nghiệp này có mã số thuế là 4201148740, đăng ký địa chỉ trụ sở giao dịch tại số 13 Chi Lăng, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Chỉ số tài chính gói thầu xây lắp và tỷ lệ tiết kiệm nguồn lực công

Hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt xác định gói thầu xây lắp hạ tầng cấp nước này có giá dự toán ban đầu là 1,801 tỷ đồng. Sau khi cơ quan bên mời thầu hoàn thành quy trình lập hồ sơ yêu cầu và tiến hành các bước đàm phán trực tiếp với phía doanh nghiệp, giá trị chỉ định thầu chính thức được phê duyệt tại Quyết định số 106/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Thi công xây lắp là 1,790 tỷ đồng.

Sự chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu mang lại mức giảm giá trực tiếp cho nguồn vốn ngân sách địa phương là 10,835 triệu đồng. Chỉ số tài chính này tương ứng với tỷ lệ tối ưu hóa vốn đầu tư công đạt xấp xỉ 0,6%. Phương thức triển khai giao dịch dân sự được hai bên xác lập theo loại hợp đồng trọn gói. Doanh nghiệp có nghĩa vụ triển khai và hoàn thành toàn bộ khối lượng thi công hạ tầng cấp nước trong thời hạn 90 ngày, bám sát yêu cầu kỹ thuật đưa nguồn nước sạch nông thôn phục vụ dân sinh trong thời gian sớm nhất.

Quyết định số 106/QĐ-PKT ngày 02/06/2026 phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Thi công xây lắp thuộc công trình Đầu tư mở rộng hệ thống nước sạch phục vụ nhân dân thôn Phú Bình 1, thôn Xuân Lập. (Nguồn MSC)

Chuỗi văn bản hành chính cơ sở và tính đồng bộ quy trình lựa chọn nhà thầu

Trước đó, vào ngày 19/05/2026, UBND xã Cam Hiệp đã thông qua Quyết định số 92/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ báo cáo kỹ thuật xây dựng dự án với tổng mức đầu tư được xác định là 2,1 tỷ đồng, định hướng sử dụng nguồn vốn từ ngân sách xã. Đây chính là tiền đề pháp lý trực tiếp, đóng vai trò khởi nguồn để cơ quan chuyên môn tiến hành các bước lựa chọn đơn vị thi công thực địa.

Đặc biệt, hồ sơ nghiệp vụ hành chính ghi nhận một điểm trùng hợp khi Quyết định số 105/QĐ-PKT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Quyết định số 106/QĐ-PKT phê duyệt kết quả chỉ định thầu đều được trưởng Phòng Kinh tế xã Cam Hiệp ký đồng thời trong cùng ngày 02/06/2026. Dưới góc độ quản lý hành chính, việc kết hợp ban hành các văn bản phê duyệt trong cùng một ngày là phương thức rút gọn quy trình, giúp chủ đầu tư tối ưu hóa tiến độ chuẩn bị và nhanh chóng đưa dự án vào giai đoạn triển khai.

Trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và định hướng quản lý công sản

Mặc dù quy trình chỉ định thầu rút gọn tuân thủ các quy định phân cấp quản lý nguồn vốn ngân sách cấp xã, đặt trong bối cảnh công tác quản lý tài chính công năm 2026 ngày càng yêu cầu cao về tính hiệu quả, biên độ giảm giá luôn là bài toán đòi hỏi trách nhiệm giải trình và nỗ lực rất lớn từ phía người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư trong khâu đàm phán giá trị hợp đồng.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, biên độ tiết kiệm công sản đạt xấp xỉ 0,6%, tương đương giảm giá hơn 10 triệu đồng cho một gói thầu trị giá gần 1,8 tỷ đồng, đặt ra yêu cầu thực tế về năng lực và hiệu quả đàm phán giá trọn gói từ phía bên mời thầu. Tinh thần này hoàn toàn bám sát chỉ đạo tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu năm 2026, đòi hỏi các chủ đầu tư phải quyết liệt thương thảo biên độ giảm giá phù hợp với biến động thị trường vật tư để giữ gìn dòng vốn nhà nước.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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