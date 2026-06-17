Tây Khánh Vĩnh đấu thầu công khai gói xây lắp 16,4 tỷ, tiết kiệm 2,66 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND xã Tây Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã thông qua Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường từ tỉnh lộ 8B đi khu sản xuất liên vùng xã Khánh Nam - Cầu Bà. Công trình giao thông này được đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu hoàn thiện hạ tầng mạng lưới đường giao thông nông thôn, phục vụ tốt hơn cho hoạt động sản xuất liên vùng của người dân địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư được duyệt sử dụng nguồn vốn ngân sách xã năm 2026, trong đó giá trị dự toán chi phí xây dựng sau thuế của gói thầu cốt lõi là 16.424.994.000 đồng.

Để thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật, UBND xã Tây Khánh Vĩnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 11/3/2026. Sau đó, hồ sơ mời thầu điện tử của Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình đã được chính thức phê duyệt và phát hành rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với mã số thông báo mời thầu là IB2600112052. Công tác lập hồ sơ mời thầu do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng HDK đảm nhiệm, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu xây lắp công khai.

Môi trường đấu thầu cạnh tranh minh bạch và năng lực đơn vị trúng thầu

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận biên bản mở thầu hoàn thành vào ngày 03/04/2026 thể hiện tính cạnh tranh rất cao khi thu hút khoảng 4 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu qua mạng. Việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi công khai đã loại bỏ các rào cản, tạo sân chơi bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp xây lắp. Sau các bước đánh giá hồ sơ kỹ lưỡng, Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng HDK đã hoàn thành báo cáo đánh giá số 70/BCĐG-HSDT, xếp hạng Doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ bản Việt Ngân ở vị trí thứ nhất do đáp ứng trọn vẹn mọi tiêu chí kỹ thuật và năng lực tài chính.

Tiếp đó, UBND xã Tây Khánh Vĩnh đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 21/4/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng. Đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ bản Việt Ngân. Giá đề nghị trúng thầu được công bố chính thức là 13.763.990.000 đồng.

Đối chiếu giữa giá gói thầu 16.424.994.000 đồng và giá trúng thầu 13.763.990.000 đồng, hoạt động đấu thầu rộng rãi này đã giúp tiết kiệm cho ngân sách địa phương khoảng 2.661.004.000 đồng. Biên độ tiết kiệm ngân sách đạt tỷ lệ giảm giá xấp xỉ 16,2%. Đây là một con số hiệu quả kinh tế rất cao đối với một dự án giao thông cấp cơ sở, khẳng định tính đúng đắn của việc áp dụng công nghệ số vào đấu thầu rộng rãi nhằm tối ưu hóa chi phí đầu tư. Hợp đồng của gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện khoảng 240 ngày.

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ bản Việt Ngân là đơn vị xây lắp có trụ sở tại xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa, được thành lập và hoạt động từ năm 1997, sở hữu nhiều kinh nghiệm thi công hạ tầng giao thông tại địa phương. Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận nhà thầu này đã tham gia 371 gói thầu, trong đó trúng 176 gói, trượt 174 gói, 14 chưa có kết quả, 7 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 1.153.142.857.179 đồng.

Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 21/4/2026. (Nguồn MSC)

Hiệu quả quản lý vốn đầu tư công dưới góc nhìn chuyên gia

Phân tích về kết quả này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh việc gói thầu thu hút khoảng 4 nhà thầu nộp hồ sơ và mang lại tỷ lệ giảm giá xấp xỉ 16,2% là điểm sáng rất đáng ghi nhận trong công tác quản lý vốn đầu tư công tại xã Tây Khánh Vĩnh. Tỷ lệ tiết kiệm vượt xa mức kỳ vọng thông thường chứng tỏ công tác lập hồ sơ mời thầu rõ ràng, không cài cắm điều kiện hạn chế và thu hút được các nhà thầu có năng lực thực sự cạnh tranh bằng giá trị kỹ thuật lẫn kinh tế. Khoản kinh phí tiết kiệm hơn 2,6 tỷ đồng sẽ giúp chính quyền địa phương tối ưu hóa nguồn lực tài chính cho các mục tiêu an sinh xã hội khác.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo đúng tinh thần Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 bổ sung đã tăng cường đáng kể tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. Mọi quy trình từ phê duyệt kế hoạch, hồ sơ mời thầu cho đến công khai kết quả trúng thầu đều được số hóa, giúp cơ quan quản lý và người dân dễ dàng giám sát. Trách nhiệm của người đứng đầu UBND xã Tây Khánh Vĩnh đã được thể hiện nghiêm túc trong việc bảo đảm dòng vốn nhà nước được sử dụng hiệu quả, hạn chế tối đa lãng phí và thất thoát trong đầu tư công năm 2026. Sự phối hợp chặt chẽ giữa bên mời thầu và đơn vị tư vấn tuân thủ quy chuẩn Thông tư 79/2025/TT-BTC đã đem lại kết quả tối ưu cho ngân sách.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi. Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

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