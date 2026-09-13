Đánh giá nhanh Wuling Bingo chạy điện tại Việt Nam.

Theo ghi nhận tại khu vực TP.HCM, mẫu xe Wuling Bingo hiện được ưu đãi lên đến 40 triệu đồng cho hai phiên bản Plus và Max. Nhờ khoản hỗ trợ tài chính kể trên, số tiền thực tế để sở hữu bản Plus chỉ còn khoảng 429 triệu đồng, con số tương ứng với phiên bản Max là 469 triệu đồng. Mức giá này được áp dụng trong tháng 9/2026 và tùy thuộc chính sách bán hàng của đại lý.

Wuling Bingo giảm 40 triệu tháng 9/2026, bản cao nhất chỉ 469 triệu đồng.

Mức ưu đãi mới không chỉ giúp Wuling Bingo (399 - 469 triệu đồng) tăng áp lực lên đối thủ trực tiếp là VinFast VF5 (496 triệu đồng) mà còn cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe động cơ đốt trong hạng A như Hyundai Grand i10 (360 - 435 triệu đồng) hay Kia Morning (439 - 469 triệu đồng).

Wuling Bingo phiên bản 2026 được đưa về Việt Nam từ đầu năm, đóng vai trò là bản nâng cấp giữa vòng đời. Những thay đổi trên xe tập trung đáng kể vào khu vực nội thất và một số trang bị tiện nghi.

Mức ưu đãi mới giúp Wuling Bingo (399 - 469 triệu đồng) tăng áp lực lên các đối thủ trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ tại Việt Nam.

Về mặt vận hành, xe vẫn duy trì cấu hình mô-tơ điện đặt tại cầu trước với công suất 67 mã lực và mô-men xoắn 125 Nm. Năng lượng được cung cấp bởi hệ thống pin LFP, mang lại quãng đường di chuyển 333 km cho hai bản Tiêu chuẩn, Plus và đạt mức 410 km đối với bản Max.

Wuling Bingo 2026 được tích hợp cổng sạc nhanh DC với công suất tối đa 50 kW. Với chuẩn sạc CCS2 phổ biến, xe có thể nạp từ 30% lên 80% pin trong khoảng 35 phút. Việc chuyển đổi sang chuẩn sạc này giúp Wuling Bingo dễ dàng tiếp cận hệ thống trạm sạc công cộng hiện có tại Việt Nam, khắc phục nhược điểm phụ thuộc vào sạc chậm tại nhà của phiên bản tiền nhiệm.

Về mặt vận hành, xe vẫn duy trì cấu hình mô-tơ điện đặt tại cầu trước với công suất 67 mã lực và mô-men xoắn 125 Nm.

Dù kích thước nhỏ gọn nhưng không gian chứa đồ vẫn đảm bảo tính thực dụng với dung tích tối đa 1.240 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Khoang cabin của Wuling Bingo 2026 được thiết kế 4 chỗ ngồi với phong cách hiện đại. Xe được trang bị cặp màn hình kép 10,25 inch, cần số điện tử đặt sau vô lăng và nhiều hộc chứa đồ. Xe được trang bị các tính năng hỗ trợ lái cơ bản như: hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, camera 360 độ và 4 túi khí.