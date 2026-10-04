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Số hóa - Xe

Honda ưu đãi mạnh tay cho BR-V và HR-V trong tháng 10/2026

Honda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi trong tháng 10/2026 với các ưu đãi về lệ phí trước bạ, bảo hiểm và lãi suất dành cho khách hàng mua BR-V và HR-V.

Nguyễn Thảo
Video: Trải nghiệm Honda HR-V phiên bản e:HEV RS tại Việt Nam.

Từ ngày 1/10 đến hết 31/10/2026, Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng hệ thống Nhà Phân phối triển khai chương trình khuyến mại dành cho một số mẫu ôtô Honda. Chương trình tập trung vào hỗ trợ tài chính và quà tặng bảo hiểm.

Đáng chú ý, khách hàng mua Honda BR-V phiên bản L và G, hoặc HR-V phiên bản G và vay vốn qua VPBank có thể hưởng lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên, với điều kiện hoàn tất thủ tục mua xe trong thời gian chương trình.

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BR-V L được tặng 100% lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm Thương hiệu Honda; bản BR-V G được tặng 100% lệ phí trước bạ.

Về ưu đãi trực tiếp, BR-V L được tặng 100% lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm Thương hiệu Honda; bản BR-V G được tặng 100% lệ phí trước bạ. Các mức hỗ trợ này được tính theo mức lệ phí trước bạ 10%.

Đối với Honda HR-V, phiên bản e:HEV RS được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Hai phiên bản L và G được tặng 50 triệu đồng cùng một năm bảo hiểm Thương hiệu Honda. Riêng HR-V G nằm trong nhóm được hưởng lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu khi đáp ứng điều kiện của chương trình.

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Honda HR-V, phiên bản e:HEV RS được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Hai phiên bản L và G được tặng 50 triệu đồng cùng một năm bảo hiểm.

Honda Việt Nam cho biết các ưu đãi áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 1 đến hết ngày 31/10/2026. Khách hàng cần liên hệ Nhà Phân phối để biết điều kiện áp dụng cụ thể.

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