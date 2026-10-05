Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá sâu tại đại lý, bản tiêu chuẩn chỉ còn 638 triệu đồng, tăng sức cạnh tranh trong cả phân khúc SUV hạng C và cả nhóm SUV hạng B.

Video: Chọn mua Toyota Cross hay Mazda CX-5?

Ngay trong những ngày đầu tháng 10/2026, khảo sát tại một số đại lý Mazda khu vực phía Nam cho thấy CX-5 hiện được bán với mức khởi điểm khoảng 638 triệu đồng đối với bản 2.0L Deluxe. So với giá đề xuất, khách mua xe có thể tiết kiệm khoảng 61 triệu đồng.

Đây không phải lần đầu phiên bản này được giảm giá mạnh. Trong tháng 8 và tháng 9, CX-5 2.0L Deluxe từng được một số đại lý đưa về mức khoảng 659 triệu đồng. Những phiên bản khác cũng nhận được nhiều ưu đãi từ cả hãng lẫn hệ thống phân phối, với tổng giá trị khuyến mãi phổ biến trong khoảng 50-70 triệu đồng.

Mazda CX-5 giảm giá "sập sàn", bản tiêu chuẩn chỉ còn 638 triệu đồng.

Sau nhiều đợt giảm liên tiếp, giá thực tế của Mazda CX-5 đã xuống mức khá cạnh tranh, thậm chí thấp hơn một số mẫu SUV hạng B ở những phiên bản cao cấp.

Toyota Yaris Cross HEV là một ví dụ. Mẫu xe này đang nhận hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Tùy từng đại lý, tổng giá trị ưu đãi có thể đạt khoảng 70 triệu đồng, qua đó đưa số tiền khách hàng phải chi xuống quanh mức 658 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce Ultimate cũng đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương ứng khoảng 72 triệu đồng. Nếu quy đổi trực tiếp khoản hỗ trợ này vào giá xe, mức giá còn lại vào khoảng 648 triệu đồng.

Việc Mazda CX-5 được ưu đãi mạnh ở thời điểm hiện tại nhiều khả năng liên quan đến quá trình chuẩn bị cho phiên bản kế nhiệm tại Việt Nam.

Với giá bán thực tế chỉ từ 638 triệu đồng, Mazda CX-5 không chỉ gia tăng sức cạnh tranh trong nhóm SUV cỡ C mà còn tạo áp lực đáng kể lên những mẫu xe thuộc phân khúc thấp hơn.

Việc Mazda CX-5 được ưu đãi mạnh ở thời điểm hiện tại nhiều khả năng liên quan đến quá trình chuẩn bị cho phiên bản kế nhiệm. Mẫu SUV cỡ C này đã bước vào giai đoạn cuối của vòng đời sản phẩm. Theo thông tin từng được đại diện Thaco chia sẻ hồi năm ngoái, thế hệ CX-5 mới dự kiến có mặt tại thị trường Việt Nam từ tháng 11 năm nay.

Theo thông tin từng được đại diện Thaco chia sẻ hồi năm ngoái, thế hệ CX-5 mới dự kiến có mặt tại thị trường Việt Nam từ tháng 11 năm nay.

Ở thế hệ mới, CX-5 được làm mới đáng kể về ngoại hình, đồng thời kích thước tổng thể cũng lớn hơn trước. Một thay đổi đáng chú ý khác là động cơ 2.5L sẽ trở thành lựa chọn tiêu chuẩn.

Với hàng loạt nâng cấp như vậy, khả năng mẫu xe mới tiếp tục duy trì mức giá khởi điểm thấp như CX-5 đang bán hiện nay được đánh giá là không cao.

Mazda CX-5 hiện đang giữ vị trí số 1 trong nhóm SUV cỡ C tại Việt Nam. Kết thúc 8 tháng đầu năm 2026, mẫu xe của Mazda đạt tổng cộng 10.444 chiếc, tạo khoảng cách đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc.