35 chiếc Hyundai County đã được bàn giao cho Bộ Quốc phòng làm xe chuyên dụng phục vụ các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Nhiều thập kỷ đã trôi qua, nhưng công việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn đang được tiếp tục. Ở nhiều nơi, dấu tích chiến trường đã thay đổi theo thời gian. Có những vị trí nằm sâu trong rừng, trên địa hình phức tạp hoặc cách xa các tuyến giao thông thuận lợi. Mỗi cuộc tìm kiếm vì thế không chỉ cần thông tin, nhân lực và kinh nghiệm mà còn đòi hỏi hệ thống phương tiện phù hợp để bảo đảm quá trình cơ động, vận chuyển được thực hiện an toàn và trang trọng.

35 chiếc Hyundai County và hành trình đưa các liệt sĩ trở về với quê hương.

Nhanh chóng, 35 chiếc Hyundai County được đưa vào phục vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trở thành một phần của công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ đặc biệt này.

Hyundai County 29 chỗ được cải hoán cho nhiệm vụ riêng

Theo thông tin từ Hyundai Thành Công Thương Mại, doanh nghiệp đã bàn giao 35 chiếc Hyundai County nguyên mẫu phiên bản 29 chỗ cho Bộ Quốc phòng.

Khác với những mẫu xe thương mại được đưa vào khai thác thông thường, số phương tiện này sau khi tiếp nhận đã được các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng nghiên cứu để cải hoán theo yêu cầu sử dụng thực tế của các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo thông tin từ Hyundai Thành Công Thương Mại, doanh nghiệp đã bàn giao 35 chiếc Hyundai County nguyên mẫu phiên bản 29 chỗ cho Bộ Quốc phòng.

Việc cải tạo tập trung chủ yếu vào khoang phía sau xe. Theo thiết kế chuyên dụng, bên trong được bố trí hệ thống khung, bệ và giá cố định đặt tiểu chở hài cốt liệt sĩ. Xe cũng được bổ sung giá vòng hoa, vị trí đặt lư hương, nến điện tử cùng một số hạng mục phục vụ nghi thức trong quá trình vận chuyển.

Bên cạnh đó, cửa phía sau, vách ngăn và một số chi tiết kết cấu khác cũng được cải tạo để đáp ứng đặc thù khai thác. Trong khi phần khoang sau được thay đổi đáng kể, nền tảng vận hành và khoang lái của Hyundai County tiếp tục được giữ lại, qua đó bảo đảm khả năng vận hành của mẫu xe nguyên bản sau khi chuyển đổi công năng.

Trải qua quá trình nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng

Do phục vụ một nhiệm vụ chuyên dụng, quá trình cải hoán không chỉ dừng ở việc lắp đặt thêm trang thiết bị. Ngày 14/9, mẫu xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ đã được Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức nghiệm thu giai đoạn 1 tại Trung tâm Thực hành thử nghiệm phía Bắc, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự.

Việc cải tạo tập trung chủ yếu vào khoang sau xe. Theo thiết kế chuyên dụng, bên trong được bố trí hệ thống khung, bệ và giá cố định đặt tiểu chở hài cốt liệt sĩ.

Sau giai đoạn này, Cục Xe máy - Vận tải phối hợp với Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự tiếp tục hoàn thiện quá trình cải hoán, kiểm tra và nghiệm thu theo kế hoạch. Đến nay, toàn bộ 35 phương tiện đã hoàn thành các bước cải tạo và bàn giao để đưa vào trang bị cho các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Điểm đáng chú ý là Hyundai Thành Công Thương Mại đảm nhiệm cung cấp xe nguyên mẫu, còn toàn bộ việc nghiên cứu và cải hoán thành phương tiện chuyên dùng được thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng.

“Chiến dịch 500 ngày đêm” và nhiệm vụ chưa thể dừng lại

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đồng thời hướng tới các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

35 phương tiện đã hoàn thành các bước cải tạo và bàn giao để đưa vào trang bị cho các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là công việc đòi hỏi thời gian, độ chính xác và sự phối hợp của nhiều lực lượng.

Có những trường hợp phải dựa vào hồ sơ chiến trường, sơ đồ cũ, thông tin của đồng đội hoặc lời kể của người dân địa phương. Qua hàng chục năm, địa hình có thể đã thay đổi, nhiều dấu tích không còn nguyên vẹn, khiến quá trình xác định vị trí trở nên khó khăn hơn.

Ở một số địa bàn, lực lượng tìm kiếm phải hoạt động trong điều kiện đường sá hạn chế, địa hình đồi núi hoặc khu vực xa khu dân cư.

Chính vì vậy, việc bổ sung phương tiện phù hợp giúp nâng cao khả năng cơ động, hỗ trợ việc vận chuyển trang thiết bị và phục vụ quá trình đưa hài cốt liệt sĩ sau khi được quy tập về nơi tiếp nhận.

Mỗi phương tiện còn phải đáp ứng yếu tố trang nghiêm, bởi hành trình sau khi một liệt sĩ được tìm thấy là một phần quan trọng của quá trình đưa các anh trở về với quê hương.

Với nhiệm vụ này, yêu cầu không chỉ nằm ở tính thuận tiện hay khả năng chuyên chở. Mỗi phương tiện còn phải đáp ứng yếu tố trang nghiêm, bởi hành trình sau khi một liệt sĩ được tìm thấy là một phần quan trọng của quá trình đưa các anh trở về với quê hương.

Trước đó, các phương tiện Hyundai từng được sử dụng trong một số nhiệm vụ, sự kiện lớn như Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đằng sau mỗi chuyến đi là một gia đình đang chờ đợi

Tìm kiếm được một phần hài cốt liệt sĩ không chỉ là kết quả của một nhiệm vụ chuyên môn. Với gia đình, đó có thể là thời điểm một cuộc chờ đợi kéo dài hàng chục năm đi đến hồi kết.

Có những người mẹ không còn kịp chờ ngày con trở về. Có những người con đã già đi trong lúc vẫn tiếp tục tìm thông tin về cha. Và cũng có những thế hệ cháu vẫn thay ông bà, cha mẹ tiếp tục hành trình tìm kiếm người thân.

35 chiếc xe chỉ là một phần trong cả một chiến dịch lớn, nhưng mỗi chuyến xe lăn bánh lại mang theo một ý nghĩa rất riêng.

Bởi vậy, ý nghĩa của công tác quy tập không chỉ nằm ở việc xác định một địa điểm hay hoàn thành một hồ sơ. Đó còn là việc đưa một người con của đất nước trở về đúng nghĩa với quê hương.

Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, 35 chiếc xe chuyên dụng sẽ tiếp tục theo chân các Đội tìm kiếm đến nhiều địa bàn khác nhau. Có thể đó sẽ là những cung đường dài, những khu vực xa xôi hoặc những địa điểm từng là chiến trường hàng chục năm trước. Nhưng điểm cuối của mỗi hành trình vẫn là một mong muốn chung: thêm một liệt sĩ được tìm thấy, thêm một gia đình được đón người thân trở về.

35 chiếc xe chỉ là một phần trong cả một chiến dịch lớn, nhưng mỗi chuyến xe lăn bánh lại mang theo một ý nghĩa rất riêng: nối tiếp hành trình tri ân và đưa những người đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với đất mẹ.