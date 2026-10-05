[GALLERY] Kawasaki Ninja 650 2027 nâng cấp phuộc, phanh mới - chờ về Việt Nam

Ngoài phuộc và phanh mới, Kawasaki Ninja 650 2027 còn tinh chỉnh hệ thống treo sau, đồng hồ màn hình màu TFT, khả năng kết nối với điện thoại thông minh.
Ngoài phuộc và phanh mới, Kawasaki Ninja 650 2027 còn tinh chỉnh hệ thống treo sau, đồng hồ màn hình màu TFT, khả năng kết nối với điện thoại thông minh.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận giao tranh trong thị trấn Dobropillia và hiện có một nhóm lớn quân Ukraine đang bị bao vây tại khu vực này.
Sau hơn một thập kỷ trải qua hàng loạt đợt độ chế từ Anh sang Mỹ, chiếc Land Rover Defender 1993 đã lột xác thành cỗ máy 6 bánh mạnh mẽ chinh phục mọi địa hình.
Trịnh Mỹ Anh giành giải Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026. Cô cao 1m75, số đo ba vòng 85-64-95 cm, từng đoạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025.
Hãng độ đến từ Nhật Bản - Novel Racing vừa ra mắt bộ bodykit cho Lexus GX550, tập trung cải thiện diện mạo với những chi tiết mang cảm hứng từ xe đua.
Chỉ có 50 chiếc Brabus 900 Rocket Cabrio độ từ Mercedes-AMG G63, sức mạnh đến từ cỗ máy V8 tăng áp kép đã được độ lại toàn diện với công suất tới 900 mã lực.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Tý có chuyện tình cảm tiến triển, tuổi Tỵ, Dậu được vận khí hỗ trợ, tuổi Mùi thận trọng lời nói.
Cơn mưa kéo dài khiến hàng loạt tuyến đường ở TP HCM bị ngập, người dân di chuyển khó khăn, phải “bơi” trên đường về nhà chiều Chủ Nhật.
Thương hiệu Jeep của Mỹ mới đẫy chính thức ra mắt biến thể của mẫu xe SUV Cherokee Trailhawk 2027 với thiết kế tập trung vào khả năng vận hành địa hình.
Sau dấu ấn trong âm nhạc, rapper Pháo liên tiếp thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp và giành giải Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026.
Thương hiệu xe Đức vừa chính thức hé lộ những hình ảnh mới về BMW i3 M60 2027. Xe được xây dựng trên nền tảng kiến trúc chuyên dụng Neue Klasse hoàn toàn mới.
Đường Bờ Tây sông Nhuệ (Hà Nội), đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, đang xuất hiện nhiều điểm sụt lún, sạt lở về phía sông.
CFMoto 450CL-C AMT vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam với động cơ 2 xi lanh 449cc, hộp số tự động AMT 6 cấp và ba chế độ vận hành, kèm giá bán 167 triệu đồng.
Sở hữu chiều cao khiêm tốn khoảng 1m53, LyLy vẫn nổi bật mỗi khi xuất hiện nhờ vóc dáng cân đối cùng gu thời trang nữ tính, ngọt ngào.
Sau bốn năm kể từ khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân có nhiều thay đổi trong hình ảnh và sự nghiệp.
Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, dự án Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng đang được đẩy nhanh thi công.
Honda City 2027 vừa ra mắt tại trường Brazil với các nâng cấp về ngoại, nội thất và trang bị. Xe tiếp tục được cung cấp với hai kiểu dáng sedan và hatchback.
Neyun đồng hành cùng Quỳnh Anh trong hành trình chinh phục vương miện. Trước đó, cả hai chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên nhau.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 4/10/2026, Cự Giải có nhiều cơ hội mới, trong khi nhiều cung được khuyên giữ bình tĩnh, chú trọng tình cảm, tài chính.
Không chỉ quen thuộc trong bữa cơm gia đình, nhiều loại quả họ bầu bí còn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ, trong khi giá thành thường khá bình dân.
Ở những tháng cuối thai kỳ, Joyce Phạm tiếp tục khiến dân mạng trầm trồ với loạt ảnh bầu được đầu tư chỉn chu, khoe sắc vóc nổi bật dù bụng đã lớn rõ rệt.