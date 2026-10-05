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Số hóa - Xe

OpenAI đưa agent chạy nền vào ChatGPT

OpenAI ra mắt dots, agent có thể hoạt động liên tục trong ChatGPT, tự thực hiện nhiệm vụ trên nhiều ứng dụng và tiếp tục công việc mà không cần giám sát liêntục

Thiên Trang (th)
OpenAI đưa agent chạy nền vào ChatGPT

OpenAI vừa giới thiệu dots, dạng agent có khả năng hoạt động liên tục bên trong ChatGPT tại sự kiện DevDay 2026 ngày 29/9. Khác với chatbot chỉ phản hồi khi người dùng đưa yêu cầu, dots được thiết kế để theo đuổi một mục tiêu trong thời gian dài mà không cần con người liên tục theo dõi. Mỗi dot có thể được đặt tên, gán ảnh đại diện và tương tác thông qua ChatGPT, với khả năng tiếp nhận công việc từ nhiều kênh khác nhau.

Theo OpenAI, mỗi dot được cung cấp một máy tính và trình duyệt riêng trên nền tảng đám mây, đồng thời có thể làm việc với hơn 4.000 ứng dụng thông qua các plugin mà người dùng kết nối. Người dùng có thể giao nhiệm vụ từ ChatGPT trên web, máy tính, điện thoại, Slack hoặc Microsoft Teams. Ngữ cảnh và bộ nhớ được duy trì xuyên suốt, cho phép một công việc bắt đầu trên ChatGPT tiếp tục ở Slack mà không cần thiết lập lại từ đầu. Trong trường hợp được cấp quyền, dot còn có thể sử dụng máy tính của người dùng để thực hiện tác vụ.

Sam Altman giới thiệu dots tại DevDay 2026, mở rộng ChatGPT từ công cụ hỏi đáp thành môi trường cho các agent làm việc liên tục. (Ảnh: The Guardian)

Khả năng tự động hóa đi kèm hệ thống kiểm soát. Người dùng có thể đặt Custom Rules để giới hạn những hành động dots được phép thực hiện và theo dõi hoạt động thông qua Activity View. Khi không có nhiệm vụ cụ thể, agent có thể chuyển sang chế độ nghiên cứu chủ động với các công cụ chỉ đọc. Ở chế độ này, dots không gửi tin nhắn, chỉnh sửa dữ liệu hay điều khiển máy tính. Những thao tác nhạy cảm như thay đổi mật khẩu vẫn yêu cầu người dùng thực hiện.

Sự xuất hiện của dots diễn ra trong lúc các công ty công nghệ đẩy mạnh mô hình AI agent có khả năng tự thực hiện chuỗi nhiệm vụ. Theo thông tin được cung cấp, Meta đang phát triển Muse, trong khi Google và các công ty khác cũng thử nghiệm những agent có thể xử lý các công việc cụ thể. OpenAI định vị dots theo hướng một “nhân sự số” có thể phối hợp với con người và các agent khác trong môi trường công việc, thay vì chỉ thực hiện một yêu cầu đơn lẻ rồi dừng lại.

Dots có thể duy trì ngữ cảnh giữa ChatGPT, Slack và Microsoft Teams, hướng tới các quy trình làm việc kéo dài nhiều bước.

Hiện dots được cung cấp cho người dùng ChatGPT Pro 200 USD/tháng và Business Premium, trong khi gói Pro 100 USD dự kiến được hỗ trợ sau. OpenAI cho biết phạm vi triển khai phụ thuộc từng thị trường nên chưa có thông tin chắc chắn về khả năng cung cấp tại Việt Nam. Công ty cũng đang thử nghiệm các phiên bản dots chuyên biệt cho doanh nghiệp và hợp tác với Microsoft để đưa công nghệ này vào Agent 365. Với hướng đi mới, ChatGPT đang được mở rộng từ một công cụ phản hồi theo yêu cầu thành nền tảng nơi các agent có thể tiếp tục xử lý công việc ngay cả khi người dùng không trực tiếp ngồi trước màn hình.

#OpenAI #ChatGPT #dots #AI agent #tự động hóa #DevDay 2026

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