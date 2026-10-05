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Số hóa - Xe

Dat Bike nhận giải thưởng “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh 2026”

Dat Bike vừa nhận giải “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh” tại Better Choice Awards 2026, giải thưởng ghi nhận công nghệ Sạc tích hợp (Integrated Charger).

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá xe máy điện Dat Bike Quantum S3.

Giải thưởng ghi nhận công nghệ Sạc tích hợp (Integrated Charger) đã được Dat Bike đăng ký bảo hộ sáng chế và thương mại hóa trên dòng xe ERA. Với công nghệ Sạc tích hợp, người dùng chỉ cần kéo dây sạc được bố trí sẵn trên xe và cắm trực tiếp vào nguồn điện dân dụng 220V tại nơi phù hợp, thay vì phải mang theo bộ sạc rời.

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Dat Bike nhận giải thưởng “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh 2026”.

Không chỉ đơn giản hóa thao tác sử dụng, Sạc tích hợp còn giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho xe. Cụ thể, xe mất khoảng 2 giờ 15 phút để sạc đầy ở chế độ sạc nhanh và 3 giờ 30 phút ở chế độ tiêu chuẩn cho quãng đường di chuyển 200km. Bên cạnh đó, tính năng Boost cho phép bổ sung khoảng 30km quãng đường chỉ sau 15 phút sạc.

Việc tích hợp mạch sạc trực tiếp vào bên trong cụm động cơ của xe máy điện hai bánh là giải pháp sáng tạo đã được Dat Bike nộp hồ sơ đăng ký sáng chế. Công nghệ này chủ yếu được biết đến trên ôtô điện và chưa phổ biến trên xe máy điện hai bánh. Dat Bike là một trong những đơn vị tiên phong nghiên cứu, phát triển cũng như đưa giải pháp này lên xe máy điện và thương mại hóa trên dòng ERA.

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Với công nghệ Sạc tích hợp, người dùng chỉ cần kéo dây sạc được bố trí sẵn trên xe và cắm trực tiếp vào nguồn điện dân dụng 220V tại nơi phù hợp.

Tính đến tháng 10/2026, Dat Bike ghi nhận khoảng 20,000 đơn đặt hàng, cho thấy sự đón nhận của người dùng đối với một cách tiếp cận mới trong trải nghiệm sạc xe máy điện.

Bên cạnh trải nghiệm thuận tiện, Sạc tích hợp còn mang lại những tác động tích cực đối với môi trường. Khi đưa hệ thống sạc trở thành một phần liền mạch của chiếc xe, Dat Bike có thể tinh gọn đáng kể các linh kiện nhựa và điện tử, đồng thời loại bỏ các linh kiện chuyển động như quạt - một trong những bộ phận có khả năng hao mòn, hư hỏng cao theo thời gian.

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Tính đến tháng 10/2026, Dat Bike ghi nhận khoảng 20,000 đơn đặt hàng, cho thấy sự đón nhận của người dùng đối với một cách tiếp cận mới trong trải nghiệm sạc xe máy điện.

Việc giảm số lượng linh kiện và các điểm có nguy cơ hỏng hóc không chỉ góp phần nâng cao độ bền, giảm nhu cầu thay thế và bảo dưỡng mà còn hạn chế phát sinh rác thải điện tử trong suốt vòng đời sản phẩm. Khi được áp dụng trên quy mô lớn, những tác động này có thể được cộng hưởng theo từng chiếc xe được đưa ra thị trường.

Đây là một trong những yếu tố giúp Dat Bike nhận giải thưởng “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh” tại Better Choice Awards 2026, với hơn 48.000 lượt bình chọn từ người dùng cùng đánh giá cao của hội đồng thẩm định.

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