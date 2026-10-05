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Số hóa - Xe

Volkswagen triệu hồi gần 2,9 triệu xe trên toàn cầu do lỗi hệ thống lái

Đợt triệu hồi do lỗi hệ thống lái của Volkswagen sẽ được thực hiện với nhiều mẫu xe với số lượng tới tới gần 2,9 triệu, lớn hơn so với đợt trước đây tại Mỹ.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm mẫu xe Volkswagen Tiguan tại Việt Nam.

Sau thị trường Mỹ, tập đoàn Volkswagen đã mở rộng đợt triệu hồi do lỗi hệ thống lái trên toàn cầu theo yêu cầu từ Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA). Cụ thể, một bu-lông trong cơ cấu lái có thể bị vỡ trong quá trình vận hành, gây nên tình trạng mất lái và làm tăng nguy cơ tai nạn trên đường.

Tổng cộng, tập đoàn này phải triệu hồi tới 2.855.601 xe, với thời gian sản xuất từ tháng 9/2013 đến tháng 7/2024, ảnh hưởng đến 696.547 xe Audi Q3 cùng với 2.159.054 xe thuộc thương hiệu Volkswagen gồm các mẫu: Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant và Caddy.

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Volkswagen triệu hồi gần 2,9 triệu xe trên toàn cầu do lỗi hệ thống lái.

Dự kiến, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được thay thế miễn phí bu-lông bị lỗi của hệ thống lái bằng một bu-lông mới có chất lượng tốt hơn

Trước đó, vào tháng 9 vừa qua, Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) đã thông báo đợt triệu hồi hơn 200.000 xe thuộc thương hiệu Audi (Q3) và Volkswagen (Atlas và Tiguan) do nguyên nhân tương tự.

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