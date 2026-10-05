Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Land Rover Defender 1993 độ "quái thú 6 chân", bán gần 8 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Land Rover Defender 1993 độ "quái thú 6 chân", bán gần 8 tỷ đồng

Sau hơn một thập kỷ trải qua hàng loạt đợt độ chế từ Anh sang Mỹ, chiếc Land Rover Defender 1993 đã lột xác thành cỗ máy 6 bánh mạnh mẽ chinh phục mọi địa hình.

Nguyễn Chung
Sau hơn một thập kỷ trải qua hàng loạt đợt độ chế công phu từ Anh sang Mỹ, chiếc xe SUV địa hình Land Rover Defender đời 1993 nay đã chính thức "lột xác" thành cỗ máy 6 bánh "quái thú" sẵn sàng chinh phục mọi địa hình cao hơn.
Sau hơn một thập kỷ trải qua hàng loạt đợt độ chế công phu từ Anh sang Mỹ, chiếc xe SUV địa hình Land Rover Defender đời 1993 nay đã chính thức "lột xác" thành cỗ máy 6 bánh "quái thú" sẵn sàng chinh phục mọi địa hình cao hơn.
Khai sinh từ nền tảng Defender cổ điển, xe khởi đầu hành trình biến hình với gói nâng cấp 6x6 Flying Huntsman từ xưởng độ danh tiếng Chelsea Truck Company (Anh Quốc). Sau khi cập bến nước Mỹ, chiếc SUV tiếp tục kinh qua chương trình đại tu cơ khí toàn diện tại xưởng Hyper Offroad &amp; Performance để sở hữu diện mạo và sức mạnh đáng kinh ngạc như hiện tại.
Khai sinh từ nền tảng Defender cổ điển, xe khởi đầu hành trình biến hình với gói nâng cấp 6x6 Flying Huntsman từ xưởng độ danh tiếng Chelsea Truck Company (Anh Quốc). Sau khi cập bến nước Mỹ, chiếc SUV tiếp tục kinh qua chương trình đại tu cơ khí toàn diện tại xưởng Hyper Offroad & Performance để sở hữu diện mạo và sức mạnh đáng kinh ngạc như hiện tại.
Thay thế hoàn toàn cỗ máy nguyên bản, trái tim của chiếc Defender 6x6 này giờ đây là khối động cơ xăng V8 Coyote 5.0L siêu nạp, sản sinh công suất tối đa lên tới 700 mã lực. Đi kèm với sức mạnh này là hộp số tự động 6 cấp Ford 6R80 cùng hệ thống xả thửa riêng đường kính 2,5 inch.
Thay thế hoàn toàn cỗ máy nguyên bản, trái tim của chiếc Defender 6x6 này giờ đây là khối động cơ xăng V8 Coyote 5.0L siêu nạp, sản sinh công suất tối đa lên tới 700 mã lực. Đi kèm với sức mạnh này là hộp số tự động 6 cấp Ford 6R80 cùng hệ thống xả thửa riêng đường kính 2,5 inch.
Để tối ưu hóa khả năng vận hành cho cỗ máy V8, toàn bộ hệ thống đường ống dẫn chất lỏng và cơ cấu treo cũng đã được tái thiết kế đồng bộ. Về cấu trúc truyền động, mẫu xe này kết hợp cụm cầu trước nguyên bản của Land Rover với hai bộ cầu sau Ford 9 inch, kết hợp cùng hộp số phụ chịu tải lớn.
Để tối ưu hóa khả năng vận hành cho cỗ máy V8, toàn bộ hệ thống đường ống dẫn chất lỏng và cơ cấu treo cũng đã được tái thiết kế đồng bộ. Về cấu trúc truyền động, mẫu xe này kết hợp cụm cầu trước nguyên bản của Land Rover với hai bộ cầu sau Ford 9 inch, kết hợp cùng hộp số phụ chịu tải lớn.
Sự ổn định trên các địa hình phức tạp được đảm bảo bởi hệ thống giảm xóc Fox 2.0 Performance Series, trong khi lực hãm đến từ bộ phanh hiệu năng cao Wilwood nhằm kiểm soát trọng lượng và tốc độ của xe. Ngoại thất xe thu hút mọi ánh nhìn nhờ lớp sơn xám mờ độc đáo do chính Signature Autosports thực hiện, kèm bộ mâm độ kết hợp cùng dàn lốp địa hình gai lớn General Grabber X3 LT2.
Sự ổn định trên các địa hình phức tạp được đảm bảo bởi hệ thống giảm xóc Fox 2.0 Performance Series, trong khi lực hãm đến từ bộ phanh hiệu năng cao Wilwood nhằm kiểm soát trọng lượng và tốc độ của xe. Ngoại thất xe thu hút mọi ánh nhìn nhờ lớp sơn xám mờ độc đáo do chính Signature Autosports thực hiện, kèm bộ mâm độ kết hợp cùng dàn lốp địa hình gai lớn General Grabber X3 LT2.
Nhằm phục vụ cho các chuyến đi chinh phục tự nhiên, phương tiện được trang bị “tận răng” các phụ kiện off-road chuyên nghiệp bao gồm: tời kéo Warn phía trước, cản bảo vệ cản trước, dải đèn LED trợ sáng siêu rộng gắn mui cùng khung chống đâm va.
Nhằm phục vụ cho các chuyến đi chinh phục tự nhiên, phương tiện được trang bị “tận răng” các phụ kiện off-road chuyên nghiệp bao gồm: tời kéo Warn phía trước, cản bảo vệ cản trước, dải đèn LED trợ sáng siêu rộng gắn mui cùng khung chống đâm va.
Khác biệt hoàn toàn với vẻ thô ráp bên ngoài, không gian nội thất mang đến trải nghiệm sang trọng khi toàn bộ ghế ngồi, bảng táp-lô, bệ điều khiển trung tâm và ốp cửa đều phủ chất liệu da Distressed Pinecone tông màu nâu sẫm. Bề mặt trần xe cũng được bọc chất liệu da lộn Alcantara cao cấp.
Khác biệt hoàn toàn với vẻ thô ráp bên ngoài, không gian nội thất mang đến trải nghiệm sang trọng khi toàn bộ ghế ngồi, bảng táp-lô, bệ điều khiển trung tâm và ốp cửa đều phủ chất liệu da Distressed Pinecone tông màu nâu sẫm. Bề mặt trần xe cũng được bọc chất liệu da lộn Alcantara cao cấp.
Bên cạnh đó, xưởng độ còn trang bị cho xe hàng loạt tiện nghi hiện đại như: bộ ghế thể thao Recaro có tính năng sưởi và làm mát, cụm đồng hồ kỹ thuật số Dakota Digital, dàn âm thanh cao cấp phối hợp giữa Alpine và JL Audio, cùng vô-lăng thể thao 3 chấu tạo điểm nhấn cho vị trí lái.
Bên cạnh đó, xưởng độ còn trang bị cho xe hàng loạt tiện nghi hiện đại như: bộ ghế thể thao Recaro có tính năng sưởi và làm mát, cụm đồng hồ kỹ thuật số Dakota Digital, dàn âm thanh cao cấp phối hợp giữa Alpine và JL Audio, cùng vô-lăng thể thao 3 chấu tạo điểm nhấn cho vị trí lái.
Mẫu xe SUV địa hình Land Rover Defender đời 1993 đọ 6x6 này vừa chính thức được đơn vị Signature Autosports chào bán với mức giá 299.950 USD (tương đương khoảng 7,79 tỷ đồng).
Mẫu xe SUV địa hình Land Rover Defender đời 1993 đọ 6x6 này vừa chính thức được đơn vị Signature Autosports chào bán với mức giá 299.950 USD (tương đương khoảng 7,79 tỷ đồng).
Video: Xem chi tiết SUV địa hình Land Rover Defender 1993.
Nguyễn Chung
#Land Rover Defender đời 1993 #SUV địa hình Land Rover Defender #Land Rover Defender 1993 cổ điển #Land Rover #Defender #độ xe

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT