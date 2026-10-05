Từng có thời game thủ Việt chi cả tỷ đồng cho đồ ảo

Thời kỳ hoàng kim của game online Việt từng chứng kiến một khái niệm rất đặc biệt: “đại gia server”. Đây là những nhân vật không chỉ nổi tiếng vì sức mạnh mà còn bởi kho trang bị hiếm đến mức mỗi lần xuất hiện tại thành, họ có thể lập tức thu hút sự chú ý của cả cộng đồng. Khi ấy, giá trị của một món đồ ảo đôi khi không nằm ở khả năng mua bán, mà ở việc có tiền cũng chưa chắc sở hữu được.

Trong Võ Lâm Truyền Kỳ, cặp nhẫn Vô Danh gồm Vô Danh Giới Chỉ và Vô Danh Chỉ Hoàn từng được xem là một trong những biểu tượng của cuộc đua tài phú. Mỗi chiếc yêu cầu một triệu điểm Vinh Dự, trong khi một nhân vật chỉ có thể tích lũy tối đa 10.000 điểm mỗi tháng. Tuy nhiên, game thủ Hắc-Điểu được ghi nhận đã sở hữu cả hai chỉ sau khoảng bốn tháng. Để đạt mục tiêu, hàng chục nhân vật từ nhiều cụm máy chủ được đưa về cùng một server để gom điểm, biến bộ nhẫn thành câu chuyện được cộng đồng nhắc lại trong nhiều năm.

Cặp nhẫn Vô Danh từng là biểu tượng cho cuộc đua trang bị hiếm trong Võ Lâm Truyền Kỳ. Ảnh: BroHaus

Một bảo vật khác của Võ Lâm Truyền Kỳ là Cập Phong Chân Vũ Kiếm, thanh kiếm Hoàng Kim của phái Võ Đang từng được ghi nhận là độc nhất tại server Tuyết Sơn. Trang bị này gắn với chiến thắng của bang Trường Giang tại Thiên Hạ Đệ Nhất Bang và từng được định giá 4.666 KNB. Điểm đáng chú ý là ngay cả khi sẵn sàng bỏ tiền, người chơi cũng khó tìm được món đồ tương tự để giao dịch bởi độ hiếm của nó.

Cuộc đua trang bị đắt đỏ còn xuất hiện trong Thiên Long Bát Bộ và Kiếm Thế. Bộ năm món Trùng Lâu cùng hệ thống bảo thạch cấp cao từng tạo ra những khoản đầu tư lên tới hàng trăm triệu đồng. Một trường hợp được cộng đồng ghi nhận là nhân vật mulonday sở hữu hàng chục viên ngọc cấp 6, cấp 7 và một viên cấp 8, với tổng giá trị ước tính khi đó gần 800 triệu đồng. Trong khi đó, nhân vật BeoKaKa tại Kiếm Thế từng đạt Phi Phong Vô Song, cột mốc được cộng đồng ước tính cần khoản đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng.

Những trang bị hiếm từng giúp các “đại gia server” trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trong game. Ảnh: BroHaus

Nhìn từ hiện tại, những khoản tiền trên vẫn gây bất ngờ. Tuy nhiên, sức hút của game online Việt thời kỳ đó không chỉ nằm ở số tiền người chơi bỏ ra. Một món đồ hiếm có thể tạo nên danh tiếng, một nickname có thể trở thành biểu tượng của cả server. Hình ảnh cao thủ cưỡi ngựa giữa thành, những bộ trang bị gần như không thể bắt gặp hay các câu chuyện về hành trình săn đồ từng trở thành một phần ký ức đặc biệt của thế hệ game thủ Việt.