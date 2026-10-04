Hơn 7.100 xe Toyota bán ra tháng 9/2026, Yaris Cross bán chạy nhất

Thị trường phục hồi sau tháng Ngâu giúp Toyota Việt Nam cải thiện kết quả kinh doanh. Trong tháng 9/2026, hãng ghi nhận hơn 7.100 xe bàn giao đến khách hàng.

Video: Người dùng trải nghiệm Toyota Yaris Cross HEV tại Việt Nam.

Tháng 9/2026 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Toyota trên thị trường Việt Nam. Tính cả thương hiệu Lexus, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam ghi nhận tổng cộng 7.114 xe bán ra, cao hơn 45% so với kết quả của tháng liền trước.

Trong cơ cấu doanh số, các dòng xe mang thương hiệu Toyota đạt 6.935 chiếc. Xe nhập khẩu nguyên chiếc tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 5.550 chiếc, trong khi nhóm sản phẩm lắp ráp trong nước đạt 1.385 chiếc.

Hơn 7.100 xe Toyota bán ra tháng 9/2026.

Nhờ kết quả tích cực trong tháng 9, tổng lượng xe Toyota bán ra từ đầu năm 2026 đã vượt 55.700 chiếc. Con số này tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức mua đối với các sản phẩm của hãng vẫn duy trì ở mức cao.

So với tháng 8, doanh số tháng 9 tăng 45,18%. Tháng trước đó rơi vào giai đoạn tháng 7 Âm lịch, thời điểm nhiều khách hàng có xu hướng trì hoãn việc mua những tài sản giá trị lớn như ô tô. Khi yếu tố mùa vụ giảm bớt, lượng xe tiêu thụ nhanh chóng phục hồi.

Yaris Cross vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota Việt Nam trong tháng 9.

Đây cũng là kết quả bán hàng tốt thứ hai của Toyota Việt Nam kể từ đầu năm 2026. Mức doanh số tháng 9 chỉ đứng sau tháng 3, thời điểm hãng từng bán được 8.293 xe.

Một trong những điểm đáng chú ý là sự tăng trưởng của nhóm xe điện hóa. Riêng tháng 9, Toyota bán được 1.821 xe hybrid. Sau chín tháng của năm 2026, tổng doanh số các mẫu Toyota Hybrid Electric đã vượt 11.180 chiếc, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Lexus cũng duy trì đà tăng. Thương hiệu xe sang này bàn giao 179 xe trong tháng 9, nâng doanh số chín tháng đầu năm lên 1.784 chiếc, tăng 27% so với cùng kỳ. Kể từ khi chính thức hiện diện tại Việt Nam, Lexus đã giao hơn 17.800 xe tới khách hàng.

Riêng tháng 9, Toyota bán được 1.821 xe hybrid.

Xét riêng từng sản phẩm, Yaris Cross vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota Việt Nam trong tháng 9 vừa qua với 1.799 chiếc. Innova Cross xếp ngay sau với doanh số 1.461 chiếc.

Ngoài hai mẫu xe chủ lực trên, Land Cruiser FJ cũng tạo điểm nhấn khi có 151 chiếc được bàn giao trong tháng 9/2026, góp phần giúp Toyota khép lại quý III với kết quả kinh doanh khả quan.