Facebook có tính năng giúp né người yêu cũ cực kín

Tính năng “Nghỉ ngơi” trên Facebook cho phép hạn chế tương tác với một người mà không cần hủy kết bạn hay chặn tài khoản, đồng thời không gửi thông báo.

Nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam gần đây bất ngờ khi thấy tùy chọn “Nghỉ ngơi” xuất hiện trong menu của nút Bạn bè. Một số tưởng đây là tính năng mới, nhưng thực tế Facebook đã cung cấp công cụ này từ lâu với tên gọi “Giảm tương tác”. Việc đổi tên khiến tính năng vốn ít được chú ý trở lại, đặc biệt với những người muốn giảm sự xuất hiện của một tài khoản trên mạng xã hội mà không muốn công khai “cạch mặt”.

Tùy chọn “Nghỉ ngơi” nằm trong menu Bạn bè trên trang cá nhân của người dùng Facebook.

Khi bật Nghỉ ngơi, Facebook cho phép người dùng kiểm soát mức độ tương tác với một người cụ thể. Bài viết của đối phương có thể ít xuất hiện hơn trên bảng tin, trong khi người dùng cũng có thể giới hạn những nội dung mới mà người đó nhìn thấy. Ngoài ra, công cụ còn hỗ trợ điều chỉnh quyền xem đối với các bài đăng hoặc kỷ niệm cũ có cả hai người, cũng như gỡ thẻ khỏi một số nội dung. Đáng chú ý, Facebook không gửi thông báo cho đối phương khi tùy chọn này được kích hoạt.

Đây có thể là lựa chọn phù hợp sau khi một mối quan hệ kết thúc nhưng hai người vẫn muốn giữ kết nối trên Facebook. Thay vì liên tục nhìn thấy bài đăng, hình ảnh hoặc hoạt động của người cũ, người dùng có thể giảm tần suất xuất hiện của những nội dung này. Tương tự, với đồng nghiệp, sếp cũ hoặc một số người quen, “Nghỉ ngơi” giúp duy trì trạng thái bạn bè nhưng hạn chế việc nội dung của hai bên xuất hiện trước nhau.

“Nghỉ ngơi” cho phép giảm tương tác mà không cần hủy kết bạn hoặc chặn tài khoản.

Để sử dụng, người dùng truy cập trang cá nhân của người muốn hạn chế, nhấn Bạn bè rồi chọn Nghỉ ngơi. Ở một số phiên bản Facebook cũ, tùy chọn này vẫn có thể mang tên “Giảm tương tác”. Sau đó, người dùng chọn Xem tùy chọn để thiết lập những nội dung mình muốn nhìn thấy, nội dung người kia có thể xem và cách xử lý các bài viết cũ. Khi muốn khôi phục tương tác như trước, chỉ cần điều chỉnh các thiết lập về mặc định.

Tuy nhiên, Nghỉ ngơi không phải chế độ tàng hình. Người bị hạn chế vẫn có thể nhìn thấy các nội dung mà người dùng đăng công khai và vẫn có khả năng nhắn tin. Vì vậy, trong trường hợp bị quấy rối, đeo bám hoặc làm phiền, hủy kết bạn, hạn chế hoặc chặn tài khoản sẽ phù hợp hơn. Nếu chưa thấy tùy chọn này, người dùng có thể cập nhật Facebook lên phiên bản mới nhất.