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[INFOGRAPHIC] REDMI Watch 6 Active

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] REDMI Watch 6 Active

REDMI Watch 6 Active gây chú ý với giá khoảng 990.000 đồng nhưng vẫn có màn hình AMOLED, nghe gọi và hơn 140 chế độ thể thao.

Thiên Trang
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#Redmi Watch 6 #đồng hồ thể thao #giá rẻ #màn hình AMOLED #thể thao

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