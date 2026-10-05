[INFOGRAPHIC] REDMI Watch 6 Active

REDMI Watch 6 Active gây chú ý với giá khoảng 990.000 đồng nhưng vẫn có màn hình AMOLED, nghe gọi và hơn 140 chế độ thể thao.
Hãng độ đến từ Nhật Bản - Novel Racing vừa ra mắt bộ bodykit cho Lexus GX550, tập trung cải thiện diện mạo với những chi tiết mang cảm hứng từ xe đua.
Hãng độ đến từ Nhật Bản - Novel Racing vừa ra mắt bộ bodykit cho Lexus GX550, tập trung cải thiện diện mạo với những chi tiết mang cảm hứng từ xe đua.
35 chiếc Hyundai County đã được bàn giao cho Bộ Quốc phòng làm xe chuyên dụng phục vụ các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”.
Đợt triệu hồi do lỗi hệ thống lái của Volkswagen sẽ được thực hiện với nhiều mẫu xe với số lượng tới tới gần 2,9 triệu, lớn hơn so với đợt trước đây tại Mỹ.
Chỉ có 50 chiếc Brabus 900 Rocket Cabrio độ từ Mercedes-AMG G63, sức mạnh đến từ cỗ máy V8 tăng áp kép đã được độ lại toàn diện với công suất tới 900 mã lực.
Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá sâu tại đại lý, bản tiêu chuẩn chỉ còn 638 triệu đồng, tăng sức cạnh tranh trong cả phân khúc SUV hạng C và cả nhóm SUV hạng B.
Thương hiệu Jeep của Mỹ mới đẫy chính thức ra mắt biến thể của mẫu xe SUV Cherokee Trailhawk 2027 với thiết kế tập trung vào khả năng vận hành địa hình.
Honda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi trong tháng 10/2026 với các ưu đãi về lệ phí trước bạ, bảo hiểm và lãi suất dành cho khách hàng mua BR-V và HR-V.
Giá laptop mới tăng cùng chi phí linh kiện và phần cứng AI khiến nhiều người Việt chuyển sang máy đã qua sử dụng để tối ưu hiệu năng trên số tiền bỏ ra.
Kia Sorento 2027 tiếp tục duy trì cấu hình SUV 3 hàng ghế với giá khởi điểm dưới 33.000 USD tại Mỹ và không thay đổi đáng kể so với phiên bản hiện hành.
Khi xu hướng nghe nhạc có dây ngày càng được ưa chuộng, Bose đã sẵn sàng tung ra một mẫu tai nghe nhét tai với mức giá hợp lý, sau 11 năm từ bỏ thiết bị này.
Honda Elevate, mẫu SUV dành cho thị trường Ấn Độ xuất khẩu sang Nhật Bản dưới tên gọi WR-V sắp có bản nâng cấp giữa vòng đời sau khoảng 3 năm từ khi ra mắt.
Một vệ tinh chỉ lớn cỡ vali có thể giúp các nhà thiên văn lần đầu tiếp cận giai đoạn ít được biết nhất của lịch sử vũ trụ, khi chưa có những ngôi sao đầu tiên.
Jensen Huang bác bỏ kịch bản AI hủy diệt thế giới vào năm 2030, trong khi 4 công ty AI đối mặt vụ kiện liên quan cáo buộc phối hợp làm chậm tốc độ phát triển.
Thương hiệu xe Đức vừa chính thức hé lộ những hình ảnh mới về BMW i3 M60 2027. Xe được xây dựng trên nền tảng kiến trúc chuyên dụng Neue Klasse hoàn toàn mới.
Thị trường phục hồi sau tháng Ngâu giúp Toyota Việt Nam cải thiện kết quả kinh doanh. Trong tháng 9/2026, hãng ghi nhận hơn 7.100 xe bàn giao đến khách hàng.
Gần 200 nhân viên và tình nguyện viên Ford đã góp 1.000 giờ công cho hoạt động hỗ trợ giáo dục, cải thiện điều kiện sống, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cộng đồng.
CFMoto 450CL-C AMT vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam với động cơ 2 xi lanh 449cc, hộp số tự động AMT 6 cấp và ba chế độ vận hành, kèm giá bán 167 triệu đồng.
Trong tháng 9/2026, gần 1.000 chiếc JAECOO J5 đã được Omoda & Jaecoo Việt Nam bàn giao tới khách hàng trên toàn quốc.
Honda City 2027 vừa ra mắt tại trường Brazil với các nâng cấp về ngoại, nội thất và trang bị. Xe tiếp tục được cung cấp với hai kiểu dáng sedan và hatchback.
Smartphone ngày càng bền, mạnh và nhiều tính năng, nhưng không ít thiết bị chỉ giữ được trải nghiệm tốt vài năm trước khi người dùng muốn thay máy.