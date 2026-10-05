Sạc điện thoại đến 100% thường xuyên có hại pin?

Sạc điện thoại đến 100% không đồng nghĩa với làm hỏng pin, nhưng duy trì mức đầy trong thời gian dài có thể khiến pin xuống cấp nhanh hơn.

Nhiều người có thói quen cắm sạc và chỉ rút khi điện thoại đạt 100% để có thời gian sử dụng lâu nhất. Tuy nhiên, với smartphone hiện đại sử dụng pin lithium-ion, việc luôn cố sạc đầy không phải lúc nào cũng cần thiết. Thay đổi cách sạc có thể giúp giảm áp lực lên pin trong quá trình sử dụng lâu dài.

Sạc điện thoại đến 100% không trực tiếp làm hỏng pin, nhưng người dùng nên tránh duy trì mức đầy trong thời gian dài.

Người dùng không nhất thiết phải chờ pin xuống quá thấp mới kết nối bộ sạc. Khi dung lượng còn khoảng 20-30%, việc sạc lại là hoàn toàn phù hợp. Trong trường hợp không cần sử dụng thiết bị cả ngày, có thể dừng ở khoảng 80-90% thay vì chờ đến 100%. Việc chia thành nhiều lần sạc ngắn trong ngày cũng không phải vấn đề với công nghệ pin lithium-ion hiện nay.

Nguyên nhân nằm ở việc pin phải chịu điện áp cao hơn khi tiến gần đến trạng thái đầy. Nếu điện thoại thường xuyên duy trì ở mức 100% trong thời gian dài, đặc biệt khi vẫn tiếp tục cắm sạc, quá trình lão hóa pin có thể diễn ra nhanh hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa sạc điện thoại đến 100% sẽ làm hỏng pin. Khi cần di chuyển xa hoặc sử dụng thiết bị trong thời gian dài, sạc đầy vẫn là lựa chọn hợp lý.

Nhiệt độ mới là yếu tố cần đặc biệt lưu ý trong quá trình sạc. Điện thoại có thể nóng lên khi sạc, nhất là khi người dùng đồng thời chơi game, quay video hoặc chạy các ứng dụng nặng. Vì vậy, nên hạn chế sử dụng tác vụ tiêu tốn nhiều năng lượng khi đang sạc và tránh đặt thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp, gần nguồn nhiệt hoặc trên bề mặt giữ nhiệt. Nếu máy nóng bất thường, người dùng nên kiểm tra bộ sạc, cáp và môi trường xung quanh.

Hạn chế vừa sạc vừa thực hiện các tác vụ nặng để kiểm soát nhiệt độ smartphone.

Bên cạnh đó, nên sử dụng bộ sạc và cáp có thông số phù hợp, ưu tiên phụ kiện chính hãng hoặc từ thương hiệu uy tín. Với những smartphone hỗ trợ giới hạn sạc ở 80%, sạc tối ưu hóa hoặc các chế độ bảo vệ pin, người dùng có thể kích hoạt để giảm thời gian thiết bị phải duy trì ở mức đầy.

Nhìn chung, không cần quá lo lắng nếu đôi lúc sạc điện thoại đến 100%. Điều quan trọng là tránh biến việc để máy ở mức đầy trong nhiều giờ thành thói quen. Khi không cần thời lượng pin tối đa, mức 80-90% có thể là lựa chọn phù hợp, đồng thời chú ý đến nhiệt độ và điều kiện sạc để duy trì hiệu suất pin về lâu dài.