Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Laptop cũ lên ngôi khi giá máy mới tăng mạnh

Giá laptop mới tăng cùng chi phí linh kiện và phần cứng AI khiến nhiều người Việt chuyển sang máy đã qua sử dụng để tối ưu hiệu năng trên số tiền bỏ ra.

Thiên Trang (th)

Thị trường laptop Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi trong cách người dùng lựa chọn thiết bị. Thay vì nhất thiết phải mua máy mới, một bộ phận người tiêu dùng bắt đầu tìm đến laptop đã qua sử dụng, đặc biệt là các mẫu cao cấp của những thế hệ trước. Khi giá laptop mới tăng do chi phí linh kiện và yêu cầu tích hợp phần cứng AI, bài toán được đặt ra không còn đơn thuần là “máy nào mới hơn”, mà là thiết bị nào mang lại hiệu năng phù hợp với số tiền bỏ ra.

Ở phân khúc phổ thông, áp lực giá càng dễ nhận thấy. Những mẫu laptop mới có giá khoảng 12 triệu đồng có thể phải sử dụng cấu hình ở mức cơ bản, chẳng hạn RAM 8 GB và SSD 256 GB, phù hợp với các tác vụ văn phòng, học tập nhưng có thể hạn chế khi chạy nhiều ứng dụng cùng lúc. Trong khi đó, trên thị trường laptop cũ, người mua có thể tìm thấy những dòng máy doanh nhân từng thuộc phân khúc cao cấp như Dell Latitude, HP EliteBook hay Lenovo ThinkPad với mức giá thấp hơn đáng kể. Với người chỉ cần một thiết bị ổn định cho công việc, lựa chọn này trở nên đáng cân nhắc.

Các dòng laptop doanh nhân đã qua sử dụng như ThinkPad, Latitude hay EliteBook được nhiều người tìm mua nhờ độ bền và mức giá dễ tiếp cận.

Không chỉ người dùng phổ thông, nhóm làm việc chuyên nghiệp cũng quan tâm đến laptop cũ. Với các công việc như lập trình, dựng phim hay thiết kế đồ họa, một mẫu máy cao cấp của vài năm trước vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu thực tế. Trong trường hợp chênh lệch hiệu năng giữa hai thế hệ không quá lớn nhưng giá bán lại cách biệt đáng kể, việc lựa chọn thiết bị đời cũ có thể giúp người dùng dành ngân sách cho màn hình, ổ lưu trữ, phụ kiện hoặc các công cụ phục vụ trực tiếp công việc. Đây là biểu hiện của xu hướng tiêu dùng dựa nhiều hơn vào giá trị sử dụng thay vì chỉ ưu tiên sản phẩm mới nhất.

Sự phát triển của thị trường laptop cũ cũng kéo theo hệ thống mua bán đa dạng hơn. Bên cạnh các cửa hàng chuyên kinh doanh máy đã qua sử dụng, người mua có thể tìm sản phẩm qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hoặc nguồn hàng thanh lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, giá rẻ đồng nghĩa với việc người mua phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Laptop cũ có thể từng được sửa chữa, thay linh kiện hoặc sử dụng trong môi trường cường độ cao. Với một số mẫu máy, những vấn đề như pin xuống cấp, màn hình thay thế, lỗi bo mạch hay khóa quản lý thiết bị doanh nghiệp cũng cần được kiểm tra trước khi xuống tiền.

pin.png
Kiểm tra tình trạng pin, màn hình, bàn phím, cổng kết nối và lịch sử sửa chữa là những bước quan trọng khi mua laptop đã qua sử dụng.

Vì vậy, “mua khôn” không đơn giản là tìm chiếc laptop cũ có giá thấp nhất. Người mua nên xác định rõ nhu cầu, so sánh hiệu năng thực tế với máy mới cùng tầm giá, kiểm tra kỹ phần cứng và ưu tiên nơi bán có chính sách bảo hành minh bạch. Khi giá laptop mới tiếp tục chịu tác động từ chi phí linh kiện và các công nghệ mới, thị trường máy đã qua sử dụng có thêm cơ hội phát triển. Quan trọng hơn, xu hướng này cho thấy người dùng đang ngày càng quan tâm đến giá trị sử dụng trên mỗi đồng chi phí, thay vì chỉ chạy theo thế hệ phần cứng mới nhất.

#laptop cũ #giá laptop #thị trường công nghệ #laptop doanh nhân #mua bán laptop #hiệu năng

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Google nhận đặt trước Googlebook từ ngày 21/9

Thế hệ laptop chạy hệ điều hành mới cùng Gemini AI, các tính năng Android và các công cụ mới thông qua Acer, Asus, Dell, HP và Lenovo sẽ sớm được bán ra.

Google nhận đặt trước Googlebook từ ngày 21/9

Google đang chuẩn bị bắt đầu nhận đặt trước dòng máy tính xách tay Googlebook mới nhất vào ngày 21 tháng 9. Gã khổng lồ công nghệ đã bắt đầu thông báo cho người dùng về đặt hàng trước và buổi ra mắt chính thức dành cho những người đã đăng ký quan tâm.

Dòng máy tính xách tay mới này khác biệt so với Chromebook. Nó đặt Gemini làm trung tâm của trải nghiệm, với các tính năng như Magic Pointer, Create My Widget, Cast My Apps và Quick Access. Ngoài ra, nó còn cung cấp một cách thức mới để sử dụng ChromeOS.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Apple khai tử 3 mẫu MacBook, người dùng cần lưu ý

Apple vừa đưa 3 mẫu MacBook đời cũ vào danh sách lỗi thời, khiến khả năng sửa chữa và thay linh kiện chính hãng của các thiết bị này bị hạn chế đáng kể.

Apple khai tử 3 mẫu MacBook, người dùng cần lưu ý

Sau nhiều năm xuất hiện trên thị trường, ba mẫu MacBook gồm MacBook Air Retina 13 inch 2018, MacBook Pro 13 inch 2017 và MacBook Pro 13 inch 2018 vừa được Apple chuyển sang danh sách sản phẩm “obsolete” (lỗi thời) trên toàn cầu. Đây là bước tiếp theo trong vòng đời hỗ trợ phần cứng của Apple, sau khi các thiết bị này từng được xếp vào nhóm “vintage” (cổ điển). Đáng chú ý, việc bị đưa vào danh sách obsolete không đồng nghĩa những chiếc MacBook này lập tức ngừng hoạt động. Nếu phần cứng vẫn ổn định và phần mềm đáp ứng được nhu cầu, người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng máy như bình thường. Vấn đề lớn hơn nằm ở khả năng sửa chữa khi thiết bị phát sinh hỏng hóc trong thời gian tới.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Acer mang đến IFA 2026 loạt đột phá về phần cứng

Acer mang đến IFA 2026 máy chơi game cầm tay, laptop thân thiện với môi trường và máy tính để bàn tập trung vào trí tuệ nhân tạo, đáp ứng mọi nhu cầu công nghệ.

Acer mang đến IFA 2026 loạt đột phá về phần cứng

Acer tiến vào IFA 2026 với loạt sản phẩm đa dạng, bao gồm máy chơi game cầm tay, laptop siêu mỏng nhẹ, máy tính để bàn tập trung vào AI, màn hình dành cho nhà sáng tạo nội dung, máy tính bảng và phụ kiện di động.

Những sản phẩm mới này, dự kiến ra mắt tại sự kiện next@acer sắp tới của hãng, tiếp tục thể hiện chiến lược “phủ sóng mọi phân khúc” quen thuộc của Acer, nhưng năm nay nổi bật hơn với các chủ đề như tính di động, khả năng sửa chữa, xử lý tác vụ AI và màn hình tốc độ cao.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới