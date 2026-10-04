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Số hóa - Xe

Kia Sorento 2027 ra mắt - SUV 3 hàng ghế từ dưới 33.000 USD

Kia Sorento 2027 tiếp tục duy trì cấu hình SUV 3 hàng ghế với giá khởi điểm dưới 33.000 USD tại Mỹ và không thay đổi đáng kể so với phiên bản hiện hành. 

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Kia Sorento 2027.

Kia mới đây đã công bố giá bán cho các phiên bản Sorento 2027 sử dụng động cơ đốt trong, trong khi giá các phiên bản hybrid chưa được tiết lộ. Tại thị trường Mỹ, Kia Sorento LX 2027 có giá khởi điểm 32.590 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD. Mức giá này chỉ cao hơn 200 USD so với phiên bản 2026.

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Kia Sorento 2027 ra mắt - SUV 3 hàng ghế từ dưới 33.000 USD.

Các phiên bản còn lại có giá từ 35.490 USD cho Sorento S FWD đến 47.990 USD cho Sorento X-Pro SX-Prestige. Kia cũng bổ sung màu ngoại thất Black Jade Green, thay thế màu Jungle Green trên phiên bản trước.

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Kia cũng đã bổ sung màu ngoại thất Black Jade Green cho Sorento 2027, thay thế màu Jungle Green trên phiên bản trước.

Về động cơ, Sorento 2027 tiếp tục sử dụng máy xăng 4 xi-lanh 2.5L, công suất 186 mã lực và mô-men xoắn 241Nm. Phiên bản 2.5L tăng áp cho công suất 274 mã lực và mô-men xoắn 421Nm, được cung cấp từ phiên bản EX.

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Sorento 2027 tiếp tục sử dụng máy xăng 4 xi-lanh 2.5L, công suất 186 mã lực và mô-men xoắn 241Nm.

Trang bị tiêu chuẩn gồm mâm hợp kim 17 inch, điều hòa chỉnh tay, ghế nỉ và màn hình giải trí 12,3 inch. Các phiên bản cao cấp được bổ sung ghế bọc da hoặc da tổng hợp, ghế sưởi, bảng đồng hồ kỹ thuật số và điều hòa tự động hai vùng.

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