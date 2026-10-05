Dán màn hình smartphone là lãng phí?

Tranh luận trên mạng xã hội Đài Loan cho thấy miếng dán màn hình vẫn gây chia rẽ, khi một bên đề cao cảm giác sử dụng, bên còn lại muốn tránh trầy xước.

Một cuộc tranh luận trên diễn đàn PTT của Đài Loan xoay quanh câu hỏi có nên sử dụng miếng dán màn hình cho smartphone, đặc biệt với những thiết bị có giá hàng chục triệu đồng. Người khởi xướng cho biết đã sử dụng hơn 10 chiếc điện thoại nhưng chưa từng dán màn hình, bởi cho rằng kính bảo vệ hiện nay đủ bền và việc mua phụ kiện này không cần thiết. Quan điểm này nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Những người không sử dụng miếng dán cho rằng màn hình trần mang lại cảm giác vuốt chạm tự nhiên hơn. Một số người cũng đặt câu hỏi về việc mua miếng dán rồi tiếp tục sử dụng khi bề mặt đã nứt hoặc trầy xước. Tuy nhiên, nhóm ủng hộ lại cho rằng giá trị lớn nhất của phụ kiện này không nằm ở khả năng cứu màn hình khỏi một cú rơi mạnh, mà là hạn chế những vết xước nhỏ xuất hiện trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Miếng dán màn hình vẫn là phụ kiện phổ biến với người dùng muốn hạn chế trầy xước trên smartphone.

Theo các ý kiến được đưa ra trong cuộc tranh luận, bụi bẩn và cát lọt vào túi quần hoặc túi xách có thể trở thành tác nhân gây xước màn hình khi điện thoại liên tục ma sát với các vật dụng khác. Dù kính trên smartphone hiện đại có độ bền cao, khả năng chống xước không đồng nghĩa với việc bề mặt hoàn toàn miễn nhiễm trước những vật liệu cứng hơn. Một số người dùng cũng cho rằng sử dụng lâu dài không có miếng dán có thể khiến lớp phủ hạn chế dấu vân tay trên màn hình dần xuống cấp, làm bề mặt dễ bám dầu và khó vệ sinh hơn.

Một lý do khác được nhắc đến là giá trị bán lại của smartphone. Với những mẫu điện thoại cao cấp, ngoại hình, đặc biệt là tình trạng màn hình, có thể ảnh hưởng đến mức giá khi chuyển nhượng. Theo các ý kiến trên diễn đàn, một vết xước rõ ràng có thể khiến người mua yêu cầu giảm giá đáng kể. Trong khi đó, miếng dán cường lực hoặc phim hydrogel có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, khiến nhiều người xem đây là khoản chi tương đối nhỏ so với chi phí thay thế hoặc suy giảm giá trị của thiết bị.

Miếng dán chủ yếu hạn chế trầy xước, trong khi ốp lưng phù hợp có thể hỗ trợ bảo vệ smartphone khi va đập.

Dù vậy, không phải loại miếng dán nào cũng cần có giá cao. Một số người dùng cho rằng sản phẩm phổ thông đã đáp ứng nhu cầu chống xước cơ bản, trong khi các loại đắt tiền chủ yếu hướng tới những tính năng bổ sung như chống nhìn trộm hoặc lọc ánh sáng. Quan trọng hơn, miếng dán không nên được xem là lớp bảo vệ toàn diện. Với người thường xuyên làm rơi điện thoại, ốp lưng có viền nhô cao quanh màn hình vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế tác động trực tiếp khi thiết bị va chạm.