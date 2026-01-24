Vướng dây diều, xe máy lao khỏi cầu khiến gia đình 3 người tử vong

3 người trong một gia đình ở Ấn Độ đã thiệt mạng sau khi chiếc xe máy chở họ lao xuống một cây cầu do vướng phải dây diều.

Theo India Today, vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Surat, Gujarat, Ấn Độ, vào ngày lễ Makar Sakranti.

Nguồn tin cho biết, người đàn ông 35 tuổi tên Rehan Rahim Sheikh, quê ở Tây Bengal, đang đi xe máy cùng vợ là Rehana (33 tuổi) và con gái Alisha (10 tuổi) thì dây diều bất ngờ vướng vào người anh. Chiếc xe máy sau đó đâm vào dải phân cách trên cầu, và họ rơi xuống từ độ cao khoảng 21 mét.

Chiếc xe ba bánh bị hư hại sau khi xe máy chở 3 người rơi trúng. Ảnh: India Today.

Người đàn ông và con gái tử vong tại hiện trường trong khi người vợ bị thương nặng được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng được tuyên bố tử vong sau đó.

Camera quan sát đặt gần đó đã ghi lại hình ảnh vụ tai nạn. Đoạn phim cho thấy vào khoảng 17 giờ chiều 14/1, một sợi dây diều bất ngờ vướng vào trước xe máy. Khi Rehan cố gắng gỡ nó bằng một tay, anh bất ngờ bị mất lái, và chiếc xe máy đâm vào dải phân cách, rơi xuống từ cầu và đè lên một chiếc xe ba bánh.

Nhân chứng Iqbal, người lái xe ba bánh, kể lại rằng: "Ngay khi tôi vừa ngồi vào xe, 3 người từ trên cao rơi xuống trúng chiếc xe của tôi. Chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn, và tôi cũng bị một số thương tích nhẹ”.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường, thu hồi thi thể và đưa đi khám nghiệm tử thi. Một cuộc điều tra về vụ tai nạn đã được tiến hành. Được biết, Rehan là một thợ kim hoàn và là trụ cột duy nhất của gia đình.

