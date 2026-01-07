Hà Nội

Thế giới

Vào rừng nhặt củi, người phụ nữ bị hổ tấn công tử vong

Một phụ nữ 55 tuổi đã bị hổ tấn công khi đang thu gom củi trong khu rừng gần làng ở Ấn Độ. Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau đó.

An An (Theo India Times)

Theo India Times, vụ việc xảy ra tại làng Swalde, Nainital, Ấn Độ, vào ngày 2/1. Các nhà chức trách cho biết, hôm xảy ra vụ việc, bà Sukhiya Devi, một cư dân trong làng, cùng các con và những người dân làng vào rừng nhặt củi thì bất ngờ bị hổ tấn công.

Những người đi cùng bà Devi đã cố gắng hô hoán và xua đuổi con hổ để cứu nạn nhân nhưng không thành công. Bà Devi bị kéo đi khoảng 200 - 300 mét vào rừng. Thi thể bà được tìm thấy sau đó.

ando.png
Ảnh minh họa: BCCL.

Vụ việc khiến người dân trong khu vực bàng hoàng. Họ đã phong tỏa đường và yêu cầu nhà chức trách bắt giữ hoặc loại bỏ con vật hung dữ.

"Nhiều gia đình ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Chúng tôi đã cảnh báo người dân về mối lo ngại về những sự cố như vậy có thể xảy ra", một viên chức phụ trách khu vực cho hay, đồng thời kêu gọi chính quyền hỗ trợ nguồn cung cấp thức ăn gia súc và củi trong những tháng này để giảm thiểu sự phụ thuộc vào các khu rừng.

"Chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp với dân làng vài ngày trước, trong đó họ đề nghị chính quyền hỗ trợ về thức ăn gia súc và củi. Một đề xuất đã được chuẩn bị và được gửi tới chính quyền", viên chức này thông tin.

Trước đó, quan chức lâm nghiệp đã khuyến cáo người dân đi theo nhóm đông khi vào rừng, gây tiếng động để cảnh báo động vật hoang dã và tránh đi sâu vào bên trong các khu rừng. Tuy nhiên, dân làng cho rằng những biện pháp phòng ngừa này là không đủ.

Sau vụ việc, an ninh đã được thắt chặt trong khu vực. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà và tránh vào rừng cho đến khi có thông báo mới.

Bài liên quan

Thế giới

Khoảnh khắc kinh hãi người phụ nữ bị hổ tấn công trong vườn thú

Sau khi bước ra khỏi xe trong Công viên động vật hoang dã Badaling ở Bắc Kinh, Trung Quốc, người phụ nữ này bất ngờ bị một con hổ lao tới tấn công và kéo đi.

>>> Mời độc giả xem video: Người phụ nữ bị hổ tấn công tại Công viên động vật hoang dã Badaling ở Bắc Kinh

Nguồn video: CCTV
Xem chi tiết

Thế giới

Đang bơi ở sông, bé trai 10 tuổi bị cá sấu tấn công tử vong

Khi đang bơi cùng bạn dưới sông, bé Affan bị cá sấu tấn công và tử vong thương tâm.

The Sun đưa tin, vụ việc thương tâm xảy ra ở sông Inggoi, Bắc Maluku, Indonesia, vào ngày 16/12. Affan, 10 tuổi, cùng các bạn đang tắm ở sông thì bất ngờ bị một con cá sấu tấn công và kéo xuống dưới dòng nước đục ngầu.

Hai người bạn của bé vội lên bờ và chạy về làng để báo cho mọi người nhưng đã quá muộn.

Xem chi tiết

Thế giới

Đi lấy nước, bé gái tử vong vì bị cá sấu kéo xuống sông

Một bé gái 15 tuổi đuối nước tử vong sau khi bị cá sấu kéo xuống sông Parvati ở Rajasthan, Ấn Độ.

NDTV dẫn thông tin từ cảnh sát ngày 16/9 cho biết, bé gái 15 tuổi đang đổ đầy nước vào các bình trên bờ sông Parvati ở Baran, bang Rajasthan, thì bất ngờ bị một con cá sấu kéo xuống sông.

Phát hiện sự việc, dân làng đã dùng thuyền đuổi theo con cá sấu khiến nó phải thả bé gái ra. Tuy nhiên, bé gái đã mất tích ở vùng nước sâu, theo Ramesh Chand, cảnh sát trưởng đồn Kishanganj.

Xem chi tiết

