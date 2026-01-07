Vào rừng nhặt củi, người phụ nữ bị hổ tấn công tử vong

Một phụ nữ 55 tuổi đã bị hổ tấn công khi đang thu gom củi trong khu rừng gần làng ở Ấn Độ. Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau đó.

Theo India Times, vụ việc xảy ra tại làng Swalde, Nainital, Ấn Độ, vào ngày 2/1. Các nhà chức trách cho biết, hôm xảy ra vụ việc, bà Sukhiya Devi, một cư dân trong làng, cùng các con và những người dân làng vào rừng nhặt củi thì bất ngờ bị hổ tấn công.

Những người đi cùng bà Devi đã cố gắng hô hoán và xua đuổi con hổ để cứu nạn nhân nhưng không thành công. Bà Devi bị kéo đi khoảng 200 - 300 mét vào rừng. Thi thể bà được tìm thấy sau đó.

Ảnh minh họa: BCCL.

Vụ việc khiến người dân trong khu vực bàng hoàng. Họ đã phong tỏa đường và yêu cầu nhà chức trách bắt giữ hoặc loại bỏ con vật hung dữ.

"Nhiều gia đình ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Chúng tôi đã cảnh báo người dân về mối lo ngại về những sự cố như vậy có thể xảy ra", một viên chức phụ trách khu vực cho hay, đồng thời kêu gọi chính quyền hỗ trợ nguồn cung cấp thức ăn gia súc và củi trong những tháng này để giảm thiểu sự phụ thuộc vào các khu rừng.

"Chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp với dân làng vài ngày trước, trong đó họ đề nghị chính quyền hỗ trợ về thức ăn gia súc và củi. Một đề xuất đã được chuẩn bị và được gửi tới chính quyền", viên chức này thông tin.

Trước đó, quan chức lâm nghiệp đã khuyến cáo người dân đi theo nhóm đông khi vào rừng, gây tiếng động để cảnh báo động vật hoang dã và tránh đi sâu vào bên trong các khu rừng. Tuy nhiên, dân làng cho rằng những biện pháp phòng ngừa này là không đủ.

Sau vụ việc, an ninh đã được thắt chặt trong khu vực. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà và tránh vào rừng cho đến khi có thông báo mới.