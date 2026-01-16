Voi tấn công làng mạc ở Ấn Độ, hơn 20 người thiệt mạng

Lực lượng chức năng ở Ấn Độ đang truy tìm một con voi đã hại chết 22 người trong các vụ tấn công kéo dài nhiều ngày ở bang Jharkhand.

The Guardian đưa tin, con voi một ngà đã tàn phá các khu rừng và làng mạc ở West Singhbhum thuộc bang Jharkhand, Ấn Độ, trong nhiều ngày. Kể từ ngày 1/1 đến nay, đã có 22 người thiệt mạng do voi tấn công.

Các vụ tấn công chủ yếu xảy ra vào ban đêm khi voi tiến vào các ngôi làng nhỏ. Nạn nhân đầu tiên là một người đàn ông 35 tuổi ở làng Bandijhari vào ngày 1/1. Trong số những người thiệt mạng và bị thương có một viên chức thuộc sở lâm nghiệp,...

Hình ảnh một đàn voi hoang dã tại huyện Nagaon, bang Assam, phía đông bắc Ấn Độ. Ảnh: Shutterstock.

Khu vực này đã được đặt trong tình trạng báo động cao và người dân sống ở Chaibasa, nơi con voi được nhìn thấy lần cuối, được cảnh báo nên tránh xa các khu rừng và không nên ra ngoài vào ban đêm.

Aditya Narayan, cán bộ lâm nghiệp khu vực Chaibasa, cho biết họ tin rằng một con voi đực đã bị tách khỏi đàn và trở nên "cực kỳ hung dữ". Lực lượng chức năng đã cố gắng gây mê con voi 3 lần nhưng đều thất bại.

"Người dân được khuyến cáo không vào rừng và luôn phải cảnh giác. Nỗ lực ổn định tình hình vẫn đang được thực hiện", Aditya Narayan nói với truyền thông địa phương.

Con voi này đã di chuyển gần 30km mỗi ngày và hơn 100 nhân viên kiểm lâm đã được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm.

Trong 5 năm qua, hơn 2.800 người ở Ấn Độ đã thiệt mạng do các cuộc chạm trán nguy hiểm với voi.

Tại các bang như Andhra Pradesh, hệ thống cảnh báo sớm bằng trí tuệ nhân tạo đã được triển khai ở một số làng để phát hiện sự xâm nhập của voi và bảo vệ người dân.

