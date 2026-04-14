Va chạm với xe đầu kéo, 1 học sinh Gia Lai tử vong trên đường đến trường

Theo các nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn giao thông, nữ sinh đang trên đường đến trường học.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 19 thuộc địa bàn phường Quy Nhơn khiến 1 nữ sinh tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h10 ngày 14/4, tại Km 2+100 quốc lộ 19, thuộc địa bàn khu phố 33, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Địa điểm xảy ra tai nạn giao thông gần cầu Hà Thanh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 78H-011.xx kéo theo rơ-moóc mang biển kiểm soát 78R-008.xx do tài xế Đỗ Khánh L. (SN 1995, trú xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai) điều khiển di chuyển trên quốc lộ 19 theo hướng từ cảng Quy Nhơn đến cầu Hà Thanh 1.

Khi đến địa điểm trên trên đã xảy ra va chạm với xe gắn máy biển số 77AA.136.xx do nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc T. (SN 2009, trú phường Quy Nhơn) điều khiển chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến em T. tử vong tại chỗ, chiếc xe của nạn nhân hư hỏng hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã tiến hành bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.