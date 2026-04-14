Va chạm với xe đầu kéo, 1 học sinh Gia Lai tử vong trên đường đến trường

Theo các nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn giao thông, nữ sinh đang trên đường đến trường học.

Hà Ngọc Chính

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 19 thuộc địa bàn phường Quy Nhơn khiến 1 nữ sinh tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h10 ngày 14/4, tại Km 2+100 quốc lộ 19, thuộc địa bàn khu phố 33, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Địa điểm xảy ra tai nạn giao thông gần cầu Hà Thanh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 78H-011.xx kéo theo rơ-moóc mang biển kiểm soát 78R-008.xx do tài xế Đỗ Khánh L. (SN 1995, trú xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai) điều khiển di chuyển trên quốc lộ 19 theo hướng từ cảng Quy Nhơn đến cầu Hà Thanh 1.

Khi đến địa điểm trên trên đã xảy ra va chạm với xe gắn máy biển số 77AA.136.xx do nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc T. (SN 2009, trú phường Quy Nhơn) điều khiển chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến em T. tử vong tại chỗ, chiếc xe của nạn nhân hư hỏng hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã tiến hành bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

#tỉnh Gia Lai #học sinh Gia Lai tử vong #Va chạm với xe đầu kéo #phường Quy Nhơn #quốc lộ 19 #Giao thông

Bài liên quan

Xã hội

Nguyên nhân ban đầu vụ TNGT nghiêm trọng ở Đắk Lắk khiến 3 người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe máy vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khiến 3 người tử vong.

Ngày 31/3, Công an xã Phú Mỡ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

tai-nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MM
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ TNGT đường thuỷ tại hồ Thác Bà

Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm trong vụ lật chìm tàu trên hồ Thác Bà.

Ngày 27/2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thuỷ làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà xảy ra ngày 21/2, tại thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai), ngày 26/2 Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

gen-h-l1-214940.jpg
Nguyễn Văn Thâm tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Ô tô va chạm xe máy điện khiến 2 học sinh tử vong ở Hưng Yên

Tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và hai xe máy điện, khiến hai học sinh tử vong.

Ngày 24/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng gần 7h cùng ngày, trên tuyến đường tỉnh 456 thuộc địa bàn thôn An Ninh, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 học sinh (một nam, một nữ) tử vong.

4.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

