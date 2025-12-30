Người đàn ông 66 tuổi mắc ung thư vú khổng lồ do tự điều trị

Ung thư vú được xem là bệnh lý thường gặp ở nữ giới, tuy nhiên nam giới vẫn có nguy cơ mắc bệnh, dù tỷ lệ thấp. Trường hợp nam bệnh nhân P. (66 tuổi, Tây Ninh) đang điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á là minh chứng rõ nét cho việc chủ quan và tự điều trị không đúng cách khiến bệnh tiến triển nặng đe dọa sức khỏe.

U vú khổng lồ, lở loét do đắp thuốc nam

Hai năm trước, bệnh nhân N. V. P. (66 tuổi, Tây Ninh) phát hiện trên cơ thể mình có một khối u nổi lên ở vùng vú bên phải, u to bằng trái mận. Khối u không gây đau đớn hay khó chịu nên bệnh nhân nghĩ là bình thường, không đi thăm khám.

Sau đó, nghe theo lời mách bảo của người quen, ông đã đến một thầy lang trong tỉnh để đắp lá thuốc nam với hy vọng khối u sẽ tự tiêu.

Gần một năm đắp lá vào khối u, chẳng những khối u vú không nhỏ đi mà ngày càng to hơn, căng phồng và vỡ gây lở loét, kèm theo tình trạng ứ mủ và hôi thối. Khi tổn thương ngày càng nghiêm trọng, gia đình mới đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á điều trị.

Hình ảnh khối ung thư vú sưng to, lở loét trước điều trị - Ảnh BVCC

Tại thời điểm nhập viện, các bác sĩ ghi nhận khối u kích thước lớn, khoảng 6 x 8 cm, xâm nhiễm và gây lở loét da toàn bộ vùng ngực bên phải. Khối u đã dính vào cơ ngực lớn, rỉ dịch mủ, máu tanh hôi.

Thăm khám và thực hiện cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh ở giai đoạn T4B (khối u lở loét, xâm nhiễm da, dính vào thành ngực), kèm nhiều hạch nách cùng bên dính chùm (giai đoạn N2), cho thấy bệnh đã phát hiện muộn và ung thư vú đang tiến triển ở giai đoạn nặng. Điều này đòi hỏi việc can thiệp sớm và toàn diện để kiểm soát bệnh, cải thiện tiên lượng sống cho bệnh nhân.

Trước bệnh cảnh phức tạp này, các bác sĩ khoa Ung bướu đã tiến hành hội chẩn và thống nhất hướng điều trị hóa trị tân bổ trợ trước phẫu thuật, nhằm làm nhỏ khối u, kiểm soát xâm lấn và cải thiện điều kiện phẫu thuật sau đó. Nhưng trước khi hóa trị, bệnh nhân được xử trí tình trạng viêm nhiễm trước.

Hiện tại, sau hai chu kỳ hóa trị, bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị, kích thước khối u giảm còn khoảng 4 x 5 cm, mức độ xâm lấn cơ ngực giảm rõ rệt, cải thiện khoảng 50% so với trước điều trị.

BS. CKI. Cổ Đăng Khương, Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết: “Trước tiên, bệnh nhân sẽ trải qua 6 chu kỳ hóa trị tân hỗ trợ nhằm teo nhỏ khối u. Sau mỗi 3 chu kỳ hóa trị, chúng tôi sẽ xem xét đánh giá một lần, nếu khối u teo nhỏ và đủ điều kiện phẫu thuật thì sẽ lên phương án phẫu thuật cho bệnh nhân nhằm loại bỏ khối u và tế bào ung thư, ngăn chặn chúng lan rộng giúp điều trị triệt để khi bệnh còn khu trú”.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ung thư vú - Ảnh BVCC

Tầm soát ung thư vú ở nam giới để sớm phát hiện, điều trị bệnh hiệu quả

Theo số liệu của Tổ chức Globocan năm 2022, ung thư vú là một trong những bệnh lý ác tính có tỷ lệ mắc mới và tỷ lệ tử vong hàng đầu trên thế giới ở nữ giới. Tuy nhiên, ung thư vú cũng có thể xảy ra ở nam giới, với tỷ lệ khoảng 1%.

Đáng lưu ý, đa số nam giới khi mắc ung thư vú thường phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn (giai đoạn 3 hoặc 4) do tâm lý chủ quan và thiếu hiểu biết về bệnh.

Bác sĩ Cổ Đăng Khương khuyến cáo, dù là nam giới hay nữ giới, khi phát hiện các dấu hiệu bất thường ở vùng ngực như: có khối u, thay đổi màu sắc da vùng vú, bất thường đầu núm vú hoặc quầng vú, vú có rỉ dịch hoặc rỉ máu, người bệnh cần đi thăm khám tại các cơ sở ung bướu uy tín.

Việc tự điều trị bằng các phương pháp dân gian, không có cơ sở khoa học có thể khiến bệnh diễn tiến nặng, gây biến chứng nguy hiểm và làm mất “thời gian vàng” trong điều trị.

Hiện nay, có đầy đủ các phương pháp tầm soát ung thư vú như: siêu âm vú, chụp nhũ ảnh, MRI,… Bên cạnh đó, việc điều trị bằng kỹ thuật cao với hệ thống điều trị ung thư toàn diện, bao gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và liệu pháp nhắm trúng đích. Sự phối hợp điều trị theo hướng đa mô thức, cá thể hóa cho từng bệnh nhân ung thư giúp người bệnh nâng cao hiệu quả điều trị, tiết kiệm chi phí.