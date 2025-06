Vụ phá hoại Ngai vua triều Nguyễn, hai nhân viên bảo vệ bị cho thôi việc

Ngày 1/6, thông tin từ UBND TP Huế cho biết, lãnh đạo thành phố vừa có báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính liên quan vụ bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” bị phá hoại hôm 24/5 tại điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đơn vị trực tiếp quản lý di tích Đại Nội Huế, vừa tổ chức họp kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân liên quan. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các phòng ban trực thuộc như Phòng Quản lý Bảo vệ, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đã bị yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trước lãnh đạo UBND TP Huế.

Cụ thể, toàn bộ các thành viên Ban Giám đốc Trung tâm cũng phải kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm về trách nhiệm quản lý để xảy ra sự việc nghiêm trọng đối với di sản cấp quốc gia.

Đáng chú ý, hai nhân viên bảo vệ là ông Đặng Quang Long và ông Đào Hoàng Vũ - những người trực tiếp có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ phá hoại bảo vật, bị áp dụng hình thức kỷ luật cho thôi việc. Tổ trưởng và Tổ phó Tổ bảo vệ điện Thái Hòa, Tạ Hữu Vu và điện Kiến Trung là các ông Cao Văn Ngọc và Lê Thanh Phúc bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú tại phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản theo điểm c, khoản 2, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Như báo Tri Thức & Cuộc sống đã đưa tin, ngày 24/5, tại điện Thái Hòa (Đại Nội Huế) đã xảy ra vụ phá hoại bảo vật quốc gia - ngai vua triều Nguyễn gây chấn động dư luận.

Đối tượng là Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, quê quán TP Huế, nơi ở tại quận Bình Tân, TP HCM). Sau khi mua vé vào tham quan Đại Nội Huế, Tâm vào khu vực điện Thái Hòa, leo qua hàng rào bảo vệ, ngồi lên ngai vua triều Nguyễn (ngai vàng), rồi dùng tay bẻ gãy phần tựa tay bên trái của ngai. Hành vi phá hoại này cùng những tác động khác đã khiến kết cấu phần tựa tay của bảo vật bị gãy ra thành nhiều mảnh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND TP Huế đã thành lập Hội đồng khoa học để đánh giá tình trạng và đề xuất phương án phục chế “Ngai vua triều Nguyễn” bị phá hoại tại điện Thái Hòa, do ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế làm Chủ tịch Hội đồng.

