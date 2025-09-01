Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm lẩn trốn tại nhà trọ ở Hải Phòng

Qua kiểm tra, Công an phát hiện trong ví của đối tượng có một túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Ngày 1/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường An Hải vừa bắt đối tượng truy nã nguy hiểm có liên quan đến ma túy. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão (cũ), TP Hải Phòng có quyết định truy nã Nguyễn Văn Phú (sinh 1987, trú tại thị trấn trường Sơn, An Lão, Hải Phòng; nay là xã An Lão, TP Hải Phòng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Văn Phú.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về kéo giảm số đối tượng có quyết định truy nã, căn cứ quyết định của cơ quan điều tra, qua công tác nghiệp vụ, ngày 28/8/2025, Công an phường An Hải đã bắt giữ Nguyễn Văn Phú.

Trong quá trình bắt giữ, Phú khai nhận ở nhà trọ tại Tổ dân phố Hòa Bình, phường An Hải, TP Hải Phòng cùng với Phạm Trung K. (sinh 1985), Vũ Ngọc H. (sinh 1994), Đỗ Duy T. (sinh 1987) cùng trú tại xã An Lão, TP Hải Phòng).

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong ví của Đỗ Duy T. có một túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy đồng thời phát hiện trong phòng trọ của các đối tượng trên có nhiều túi nilon chứa các chất nghi là ma túy.

Công an phường An Hải tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ