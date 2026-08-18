Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Vũ khí cổ nhất thế giới được làm từ gì?

Một số vũ khí cổ xưa được phát hiện có niên đại từ 200.000 đến 500.000 năm, hé lộ cách con người cổ đại săn bắt và tự vệ.

Hà Vy

Để xác định đâu là vũ khí cổ nhất thế giới, các nhà khảo cổ không chỉ nhìn vào việc một vật có thể gây thương tích hay không, mà còn phải xem xét cách nó được chế tạo, dấu vết sử dụng và hoàn cảnh được tìm thấy. Dựa trên những tiêu chí này, ba phát hiện thường được nhắc đến gồm giáo Clacton, các loại giáo và gậy ném ở Schöningen và những mũi giáo đá tại Kathu Pan 1.

Mảnh giáo gỗ hơn 400.000 năm tuổi

Một trong những ứng viên chắc chắn nhất là giáo Clacton, được phát hiện tại Clacton-on-Sea, Essex, Anh vào năm 1911. Mảnh gỗ này dài khoảng 37 cm, được làm từ gỗ thủy tùng và có một đầu được vót nhọn. Các nhà khảo cổ cho rằng nó từng là phần đầu của một cây giáo dài hơn, nhưng phần cán còn lại đã không được tìm thấy.

hbkxbdhztzz8hyred4vxbx-1920-80jpg.jpg
(Ảnh: Annemieke Milks)

Giáo Clacton có niên đại hơn 400.000 năm, thậm chí còn lâu đời hơn những hóa thạch Homo sapiens cổ nhất được biết đến. Người tạo ra nó có thể là Homo heidelbergensis hoặc một nhóm người cổ khác sống ở châu Âu vào thời điểm đó.

Hình dáng và kích thước của mảnh giáo cho thấy nó có thể được sử dụng như một vũ khí đâm, nhiều khả năng phục vụ việc săn bắt. Việc chế tạo một vật bằng gỗ thành hình dạng đủ chắc và sắc để sử dụng cũng cho thấy những người cổ đại đã có kỹ năng xử lý vật liệu khá đáng kể.

Những cây giáo được chế tạo tinh vi ở Đức

Một phát hiện nổi tiếng khác đến từ Schöningen, Đức. Từ năm 1992, các nhà khảo cổ đã khai quật khoảng 20-25 vũ khí bằng gỗ tại đây, bao gồm những cây giáo hoàn chỉnh hoặc bị vỡ và các loại gậy ném.

Các hiện vật này có niên đại khoảng 200.000-300.000 năm. Chúng được xem là một trong những bộ vũ khí bằng gỗ được bảo tồn hoàn chỉnh lâu đời nhất từng được tìm thấy.

ksljmdaa6k6jx8svpfvn8d-1012-80jpg.jpg
(Ảnh: Volker Minkus)

Những cây giáo ở Schöningen dài trung bình hơn 2m và có thể được sử dụng để đâm, ném hoặc kết hợp cả hai cách. Đáng chú ý, chúng được tìm thấy cùng dấu tích của những con ngựa đã bị giết và xẻ thịt. Điều này củng cố giả thuyết rằng những người cổ đại ở đây đã sử dụng giáo để săn các loài động vật lớn.

Một số cây giáo còn được xử lý bằng lửa để làm cứng và gia tăng độ bền của gỗ. Cách chế tạo này cho thấy họ không chỉ đơn giản nhặt một cành cây để sử dụng, mà đã biết lựa chọn vật liệu và tạo ra công cụ phù hợp với mục đích săn bắt.

Những mũi giáo đá còn lâu đời hơn

Tại địa điểm khảo cổ Kathu Pan 1 ở Nam Phi, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những mũi đá có niên đại khoảng 500.000 năm. Một số mũi đá có dấu hiệu hao mòn ở cạnh và phần đế có hình dạng phù hợp với việc gắn vào cán.

Nếu thực sự được sử dụng như mũi giáo, chúng sẽ lâu đời hơn cả giáo Clacton và những cây giáo ở Schöningen. Tuy nhiên, bằng chứng này vẫn còn gây tranh luận. Các nhà khảo cổ chưa tìm thấy phần cán gỗ đi kèm, vì vậy chưa thể khẳng định chắc chắn những mũi đá này từng là vũ khí chứ không chỉ đơn thuần là công cụ bằng đá.

Đây cũng là lý do việc tìm ra vũ khí cổ nhất không có một đáp án hoàn toàn rõ ràng. Gỗ và các vật liệu hữu cơ như dây, sợi hay chất kết dính rất dễ phân hủy theo thời gian. Những thứ từng được con người cổ đại sử dụng có thể đã biến mất hoàn toàn, chỉ để lại những mảnh đá hoặc dấu vết trên xương động vật.

Những phát hiện này cũng hé lộ nhiều hơn về cuộc sống của tổ tiên chúng ta. Một cây giáo không chỉ là công cụ để gây thương tích hay săn mồi, mà còn cho thấy khả năng lựa chọn vật liệu, truyền lại kỹ thuật và phối hợp với nhau. Nói cách khác, lịch sử của vũ khí cũng là một phần lịch sử về cách con người cổ đại học cách chế tạo, săn bắt và hợp tác từ hàng trăm nghìn năm trước.

Tổng hợp
#vũ khí cổ #khảo cổ #giáo cổ #săn bắt #lịch sử

Bài liên quan

Kho tri thức

Phát hiện 3 vị vua Assyria từng bị xóa khỏi lịch sử

Hé lộ một lịch sử Assyria đầy tranh giành quyền lực và bạo lực hơn những gì sử sách từng ghi lại.

Các nhà nghiên cứu vừa nhận diện ba vị vua chưa từng được ghi nhận trong danh sách các quân vương Assyria, sau khi xem xét lại những phiến đất sét và bia đá có niên đại khoảng thế kỷ X-VIII trước Công nguyên. Phát hiện cho thấy lịch sử của Đế quốc Tân Assyria có thể phức tạp và đẫm máu hơn nhiều so với hình ảnh về những cuộc chuyển giao quyền lực có trật tự mà các tài liệu cổ truyền lại.

Tiglath-pileser

Xem chi tiết

Kho tri thức

Vlad III và nguồn gốc thật sự của huyền thoại Dracula

Hơn 400 năm trước khi Dracula xuất hiện trong tiểu thuyết, Vlad III đã trở thành nỗi khiếp sợ bởi những câu chuyện về sự tàn bạo của mình.

Vlad III được biết đến với biệt danh Vlad the Impaler (Vlad Kẻ Xiên Người) vì phương thức hành quyết tàn khốc mà ông sử dụng với kẻ thù. Những câu chuyện về sự hung bạo của vị hoàng tử này đã lan truyền khắp châu Âu từ thế kỷ XV và cuối cùng trở thành một phần nguồn cảm hứng cho nhân vật Dracula trong cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1897 của nhà văn Bram Stoker.

Cái tên Dracula bắt nguồn từ đâu?

Xem chi tiết

Kho tri thức

Giới quý tộc Địa Trung Hải cổ đại từng đeo nhẫn làm từ thiên thạch

Những chiếc nhẫn hơn 3.000 năm tuổi được phát hiện ở Hy Lạp chứa nickel, cho thấy chúng có thể được chế tác từ sắt đến từ các thiên thạch.

Một nghiên cứu mới cho thấy người Minoan và Mycenaean, hai nền văn minh từng phát triển mạnh ở vùng đất nay thuộc Hy Lạp, cũng có thể đã sử dụng sắt từ thiên thạch để tạo ra những chiếc nhẫn dành cho tầng lớp quyền lực.

anh-man-hinh-2026-08-13-luc-160842.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới