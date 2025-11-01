Vụ bé gái 9 tuổi ở TP HCM bị bạo hành, mẹ ruột và người tình bị bắt

Sau khi giám định thương tích, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam mẹ ruột và người tình.

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến vụ việc bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và người tình đánh đập, ép nhúng lưỡi vào nước sôi.

Bé gái Phạm Thị MT (9 tuổi) bị mẹ ruột và người tình thường xuyên đánh đập gây nhiều thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bé Như (25 tuổi) để điều tra về hành vi hành hạ con.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Văn Huy (19 tuổi) về hành vi hành hạ người khác.

Các quyết định trên đã được VKSND khu vực 17 phê chuẩn.

Hiện tại, sức khỏe của bé gái Phạm Thị MT (9 tuổi) đã ổn định và được xuất viện. Chính quyền phường Tân Uyên đã tạm thời đưa bé MT vào Trung tâm bảo trợ để tiện chăm sóc, vì không có người thân.

Thời điểm đang điều trị tại bệnh viện, đoàn thanh niên, hội phụ nữ của phường Tân Uyên đã túc trực chăm sóc cho bé gái.

Như PLO đã đưa tin, Phạm Thị Bé Như (mẹ ruột bé MT) và người người tình là Ngô Văn Huy đã thường xuyên đánh đập bé MT vì cho rằng bé gái không nghe lời.

Ngày 21/10 Công an phường Tân Uyên nhận được tin báo có vụ bạo hành bé gái MT tại một phòng trọ tại khu phố Uyên Hưng 5 (phường Tân Uyên). Ngay lập tức, Công an phường Tân Uyên đã đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã đưa bé MT đến bệnh viện chăm sóc với tình trạng đa chấn thương.

Bước đầu, hai người này khai nhận do có tình cảm nên Phạm Thị Bé Như cùng con gái MT dọn đến phòng trọ trên để sinh sống cùng Huy.

Thời gian sinh sống tại đây, cho rằng bé MT không nghe lời, nên hai người này đã đánh đập bé gái nhiều lần.

Đáng chú ý, có một lần Huy đã phạt bé MT bằng cách nấu nước sôi cho vào chén rồi ép bé gái nhúng lưỡi vào khiến lưỡi bé gái bị bỏng.