Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bé gái 9 tuổi ở Bình Dương bị mẹ ruột và bạn trai của mẹ bạo hành

Bé gái 9 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương với tình trạng đa chấn thương do bị bạo hành.

Theo Khả Doanh/ Pháp luật TP HCM

Ngày 23/10, ông Huỳnh Văn Lợi, Chủ tịch UBND phường Tân Uyên, TP.HCM xác nhận trên địa phương xảy ra vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em.

Nạn nhân là bé gái tên PTMT (9 tuổi). Còn người bạo hành ban đầu được xác định là Phạm Thị BN (25 tuổi) và bạn trai tên Ngô Văn H (19 tuổi). N. là mẹ ruột của bé T.

Bé T và những dấu vết bị bạo hành.
Bé T và những dấu vết bị bạo hành.

Ông Lợi cho biết thêm, hiện tại Công an phường Tân Uyên đang tạm giữ N. và H. để lấy lời khai làm rõ. Bé T. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương với tình trạng đa chấn thương.

“Hiện tại chúng tôi đã giao cho hội phụ nữ, đoàn thanh niên phối hợp cùng Công an phường chăm sóc cho bé gái này”, ông Lợi cho biết.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/10, Công an phường Tân Uyên nhận được tin báo có vụ bạo hành bé gái tại một phòng trọ tại khu phố Uyên Hưng 5 (phường Tân Uyên). Ngay lập tức, Công an phường Tân Uyên đã đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã đưa bé T. đến bệnh viện chăm sóc với tình trạng đa chấn thương.

Bước đầu xác định, N. và H. có quan hệ tình cảm nên dọn về sinh sống tại phòng trọ trên như vợ chồng. Khi về sống chung, N. dẫn theo bé T. về cùng ở. Thời gian sinh sống tại đây, vì cho rằng bé T. không nghe lời nên N. và H. đã có những hành vi, đánh đập bé gái nhiều lần.

plo.vn
Link bài gốc Copy link
https://plo.vn/be-gai-9-tuoi-bi-me-ruot-va-ban-trai-cua-me-bao-hanh-post877168.html
#Bạo hành #Đánh đập trẻ em #bạo hành trẻ em #bạo hành con #Mẹ ruột bạo hành con #Bé gái bị bạo hành

Bài liên quan

Xã hội

Bé gái bị cha dượng bạo hành ở Hà Tĩnh phải khâu 7 mũi ở đầu

Trên đầu cháu H.T.N.L có 3 vết thương hở, các bác sĩ đã khâu tổng cộng 7 mũi. Ngoài ra, toàn thân cháu bầm tím, có nhiều vết sẹo cũ bị đánh đập trước đó.

Ngày 20/10, bác sĩ Phan Trọng Đà, Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cho biết, sau gần một ngày được điều trị, sức khỏe và tâm lý của cháu H.T.N.L (Hà Tĩnh) nghi bị cha dượng bạo hành đã dần ổn định.

Trước đó, trưa 19/10, cháu L. nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, chấn thương tâm lý nặng, có 3 vết thương vùng đầu nghi do vật cứng gây ra - 2 ở đỉnh đầu, 1 ở vùng chẩm.

Xem chi tiết

Xã hội

Lời khai man rợ của gã cha dượng bạo hành bé gái ở Hà Tĩnh

Sau khi dùng gậy gỗ và búa đinh đánh cháu H.T.N.L. trọng thương, Nguyễn Văn Nam tự băng bó sơ cứu rồi để cháu đi ngủ.

Ngày 20/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định của pháp luật.

Trước đó, năm 2015, chị Bàn Thị Bình (SN 1996, quê xã Tô Múa, tỉnh Sơn La) kết hôn và có một con gái là cháu H.T.N.L. Sau khi ly hôn, năm 2022, chị Bình kết hôn với Nguyễn Văn Nam và cùng sinh sống tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm. Năm 2024, hai vợ chồng cùng ba người con (trong đó có cháu L) chuyển sang thuê trọ tại thôn Phú Hòa.

Xem chi tiết

Xã hội

Cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 có thể đối diện hình phạt nào?

Vụ cha dượng bạo hành khiến bé gái lớp 5 phải nhập viện khiến nhiều độc giả đặt câu hỏi đối tượng này có thể sẽ bị xử lý thế nào?

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi 'Cố ý gây thương tích' vì hành vi bạo hành cháu H.T.N.L (SN 2015, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm) con riêng của vợ.

78.png
Đối tượng Nguyễn Văn Nam.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới