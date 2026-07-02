Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Vô kinh nguyên phát ở trẻ có thể là dấu hiệu của dị tật bẩm sinh

Chuyên gia khuyến cáo, vô kinh nguyên phát ở trẻ đã có dấu hiệu dậy thì cần được thăm khám sớm để phát hiện các bất thường về nội tiết và cơ quan sinh sản.

Thúy Nga

Cao 1,62 m, tuyến vú phát triển từ nhiều năm trước và có các biểu hiện dậy thì như bạn bè cùng trang lứa, tuy nhiên đến năm 14 tuổi, bé gái H.N vẫn chưa xuất hiện kỳ kinh đầu tiên. Lo lắng, gia đình đưa trẻ đến thăm khám chuyên khoa.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) vùng chậu cho thấy H.N mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) đặc trưng bởi tình trạng không có tử cung, không có cổ tử cung và thiếu 2/3 trên âm đạo.

day-thi.jpg
Bác sĩ tư vấn cho cho mẹ và trẻ tuổi dậy thì - Ảnh BVCC

Theo TS.BS Lương Thị Thu Hiền, chuyên gia Nội tiết - Di truyền Trẻ em và Vị thành niên, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, hội chứng MRKH là một trong những nguyên nhân gây vô kinh nguyên phát ở nữ giới.

Điều đặc biệt của hội chứng này là buồng trứng vẫn hoạt động bình thường, các hormone nội tiết như LH, FSH và Estradiol vẫn được sản xuất. Vì vậy, trẻ vẫn phát triển chiều cao, tuyến vú và các đặc điểm dậy thì như những trẻ khác.

day-thi-2.jpg
Nghi ngờ trẻ có bất thường về cơ quan sinh sản, bác sĩ chỉ định chụp MRI tìm nguyên nhân - Ảnh BVCC

Đối với trường hợp H.N, ưu tiên hiện nay không phải can thiệp y khoa ngay mà là giúp trẻ và gia đình hiểu đúng về bệnh, có thời gian thích nghi và được hỗ trợ tâm lý.

Khi đến thời điểm phù hợp, trẻ sẽ được bác sĩ đánh giá để chỉ định tạo âm đạo và tử cung giả nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời được tư vấn các giải pháp hỗ trợ sinh sản trong tương lai.

day-thi-1.jpg

TS.BS Lương Thị Thu Hiền lưu ý, dậy thì không chỉ là quá trình phát triển về chiều cao hay xuất hiện các đặc điểm sinh dục thứ phát, mà còn phản ánh tình trạng hoạt động của hệ nội tiết và cơ quan sinh sản.

Vì vậy, việc theo dõi các mốc phát triển của trẻ, đặc biệt là thời điểm xuất hiện kinh nguyệt đầu tiên ở trẻ gái, có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm các bất thường.

Những trường hợp trẻ đã phát triển tuyến vú, có các dấu hiệu dậy thì nhưng vẫn chưa có kinh nguyệt sau độ tuổi phù hợp cần được thăm khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân.

Mục tiêu của việc tầm soát không chỉ là xác định trẻ dậy thì sớm hay muộn mà còn phát hiện các bệnh lý tiềm ẩn, từ đó xây dựng kế hoạch theo dõi, điều trị và hỗ trợ tâm lý phù hợp.

Khi nào trẻ gái cần được khám vì chưa có kinh nguyệt?

- Đã 15 tuổi nhưng chưa xuất hiện kỳ kinh đầu tiên.

- Đã phát triển tuyến vú từ khoảng 3 năm nhưng vẫn chưa có kinh nguyệt.

- Có các dấu hiệu dậy thì nhưng kèm đau bụng theo chu kỳ hoặc nghi ngờ bất thường cơ quan sinh sản.

- Có biểu hiện dậy thì quá sớm hoặc quá muộn so với lứa tuổi.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí 350.000 đồng/lượt:

(Nguồn: Nhân Dân)
#Phát hiện vô kinh sớm #Hội chứng MRKH dị tật bẩm sinh #Dậy thì bình thường nhưng vô kinh #Chẩn đoán và theo dõi nội tiết #Hỗ trợ tâm lý cho trẻ vị thành niên

Bài liên quan

Sống Khỏe

Những điều bất thường dậy thì ở bé trai, ảnh hưởng sức khỏe sinh sản

Một số biểu hiện có thể là dấu hiệu bất thường nội tiết, bệnh lý tinh hoàn, tuyến thượng thận hoặc hệ thần kinh trung ương.

Dậy thì là giai đoạn cơ thể trẻ chuyển từ trẻ em sang người trưởng thành. Ở bé trai, quá trình này thường bắt đầu trong khoảng 9-14 tuổi. Dấu hiệu đầu tiên thường là tinh hoàn to dần, sau đó dương vật phát triển, xuất hiện lông mu, lông nách, mụn trứng cá, mùi cơ thể, tăng chiều cao nhanh và giọng nói trầm hơn.

Mỗi trẻ có tốc độ phát triển khác nhau. Có em dậy thì sớm, có em muộn hơn bạn bè. Tuy nhiên, một số biểu hiện có thể là dấu hiệu bất thường nội tiết, bệnh lý tinh hoàn, tuyến thượng thận hoặc hệ thần kinh trung ương. Nhận biết sớm giúp trẻ được thăm khám, điều trị kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến chiều cao, tâm lý và sức khỏe sinh sản sau này.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bụng to nhanh, bé gái 14 tuổi cắt u buồng trứng 4,3 kg

Nếu khối u có bản chất ác tính mà bị vỡ trong quá trình phẫu thuật, tế bào ung thư có thể lan tràn trong ổ bụng, làm tăng nguy cơ tái phát.

Các bác sĩ khoa Phụ Ung thư, Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi 14 tuổi với khối u buồng trứng khổng lồ nặng tới 4,3kg – một ca bệnh hiếm gặp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng.

Chủ quan với dấu hiệu bất thường kéo dài

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đau bụng kéo dài trẻ 9 tuổi phát hiện mang u nang buồng trứng

U buồng trứng thường không có dấu hiệu lâm sàng điển hình, các triệu chứng thường nghèo nàn, chỉ được phát hiện khi có biến chứng như u to nhanh, xoắn, gầy sút.

Bé gái 9 tuổi với khối u nang buồng trứng ca bệnh hiếm gặp được xử trí thành công tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Trẻ đau bụng kéo dài do u buồng trứng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới