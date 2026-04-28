Bụng to nhanh, bé gái 14 tuổi cắt u buồng trứng 4,3 kg

Các bác sĩ khoa Phụ Ung thư, Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi 14 tuổi với khối u buồng trứng khổng lồ nặng tới 4,3kg – một ca bệnh hiếm gặp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng.

Chủ quan với dấu hiệu bất thường kéo dài

Theo thông tin từ gia đình, trong suốt hơn 5 tháng, bệnh nhi xuất hiện tình trạng bụng to nhanh, kèm theo cảm giác đau tức âm ỉ. Tuy nhiên, những biểu hiện này lại bị nhầm lẫn với việc tăng cân hoặc thay đổi sinh lý tuổi dậy thì, khiến việc thăm khám bị trì hoãn.

Chỉ đến khi bụng chướng căng rõ rệt, sờ thấy khối cứng lớn lan tới vùng mũi ức, gia đình mới đưa trẻ đến bệnh viện kiểm tra.

Khối u buồng trứng khổng lồ được ê-kíp bác sĩ lấy thành công - Ảnh BVCC

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm và chụp chiếu, các bác sĩ ghi nhận, một khối u lớn xuất phát từ buồng trứng phải, có đặc điểm nghi ngờ u tế bào mầm ác tính – nhóm ung thư thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Đồng thời phát hiện thêm khối u buồng trứng trái kích thước khoảng 8cm, hướng tới u bì lành tính. Trước nguy cơ tiến triển phức tạp, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật sớm.

Phẫu thuật thành công – bảo tồn tối đa chức năng cho bệnh nhi

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã thực hiện: Cắt bỏ hoàn toàn khối u buồng trứng phải nặng 4,3kg, đảm bảo lấy trọn khối u nguyên vẹn. Kiểm tra bệnh phẩm cho thấy bên trong chứa nhiều thành phần như răng, tóc, xương và các tổ chức kém biệt hóa – đặc điểm thường gặp của u tế bào mầm.

Với buồng trứng trái, các bác sĩ tiến hành bóc tách khối u, bảo tồn phần tổ chức lành, nhằm giữ lại chức năng sinh sản và nội tiết cho bệnh nhi. Hiện tại, sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, diễn biến ổn định, ăn uống bình thường.

Khối u buồng trứng sau bóc tách thành công - Ảnh BVCC

Là người trực tiếp chỉ huy ca mổ, TS.BS Nguyễn Văn Thắng – Trưởng khoa Phụ ung thư cho biết, việc cắt bỏ khối u nguyên vẹn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong điều trị.

“Nếu khối u có bản chất ác tính mà bị vỡ trong quá trình phẫu thuật, tế bào ung thư có thể lan tràn trong ổ bụng, làm tăng nguy cơ tái phát và khiến bệnh nhân phải điều trị hóa chất sau mổ. Ngược lại, khi khối u được lấy trọn vẹn, khả năng không cần hóa trị sẽ cao hơn, giúp giảm gánh nặng điều trị cho người bệnh”, TS.BS Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Trường hợp bệnh nhi 14 tuổi mang khối u hơn 4kg rất hi hữu và là lời cảnh báo rõ ràng về sự chủ quan trong theo dõi sức khỏe trẻ em, đặc biệt ở giai đoạn dậy thì.

Khối u sau phẫu thuật

Sau ca phẫu thuật, TS.BS Nguyễn Văn Thắng khuyến cáo: Không nên xem nhẹ các dấu hiệu như bụng to bất thường, đau bụng kéo dài. Cần phân biệt rõ giữa thay đổi sinh lý và biểu hiện bệnh lý. Chủ động đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu nghi ngờ, đồng thời duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ.

Phát hiện sớm không chỉ giúp tăng hiệu quả điều trị mà còn mở ra cơ hội bảo tồn chức năng sinh sản, đảm bảo chất lượng cuộc sống lâu dài cho trẻ.

Đặc biệt, với những trường hợp nghi ngờ bệnh lý phức tạp, việc lựa chọn các cơ sở y tế uy tín giúp người bệnh được chẩn đoán chính xác và xử trí kịp thời.

